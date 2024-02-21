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Угрозы за пиратский контент повысили его привлекательность для мужчин
Предупреждения с угрозами о недопустимости цифрового пиратства, призванные предотвращать нелегальное распространение контента, могут приводить к противоположному эффекту, особенно если речь идет о мужчинах. Это показало совместное британо-азербайджанское исследование.
Под цифровым пиратством обычно понимают несанкционированный доступ к защищенным авторским правом фильмам, музыке, ПО и другому контенту с помощью торрент-приложений вроде BitTorrent, стрим-рипперов и файлообменных ресурсов. Цифровое пиратство представляет серьезную проблему для правообладателей и, как считается, наносит ощутимый ущерб творческим отраслям по всему миру.
Власти разных стран пытаются бороться с нелегальным распространением контента, но поскольку это часто не приносит желаемых результатов, поиск эффективных тактик продолжается.
Ученым известно, что отношение мужчин и женщин к пиратству различается. Первые больше склонны к этой практике и чаще считают ее допустимой и малоопасной. Однако тему половых различий в плане реакций на используемые для борьбы с пиратством сообщения в научной литературе ранее не поднимали.
Разобраться в вопросе решили исследователи из Портсмутского университета (Великобритания) и Азербайджанского государственного экономического университета. Работу опубликовал Journal of Business Ethics.
Чтобы проверить, как действуют антипиратские предупреждения на мужчин и женщин, ученые провели эксперимент с участием 962 взрослых. Добровольцев, 63 процента из которых были представительницами слабого пола, набрали с помощью онлайн-платформы Prolific.
Выяснив демографические данные участников, организаторы ознакомили их с определением цифрового пиратства и его примерами. Затем людей попросили сообщить, сколько раз в неделю они обычно просматривают ТВ-программы и фильмы с помощью подобных способов. После этого добровольцам предложили три утверждения об отношении к цифровому пиратству. Согласие с ними оценивали по пятибалльной шкале Ликерта с градациями от «категорически не согласен» (один балл) до «полностью согласен» (пять баллов).
Далее добровольцев случайным образом разделили на две группы. Участники одной сразу переходили на следующий этап, а другим показывали предупреждения, которые ранее использовали в трех реальных антипиратских кампаниях. Два примера сообщений содержали угрозы, а у третьего был учебно-просветительский тон.
В завершение у респондентов узнали о «пиратских» намерениях, спросив, как часто в течение недели они будут смотреть фильмы и телевидение с помощью нелегальных способов. Опрос занял 12 минут, а за участие в нем заплатили по одному британскому фунту (около 116 рублей по курсу на 21.02.2024).
По результатам эксперимента предупреждения с угрозами подействовали только на женщин. «Пиратские» намерения участниц после них сократились на 52% и 23%. Эффект для мужчин в обоих случаях был обратным: угрозы усилили их намерение смотреть пиратский контент на 18% и 31%. При этом «нравоучительное» предупреждение не повлияло на людей обоих полов.
Таким образом, исследователи наглядно показали, что кампании по борьбе с цифровым пиратством способны усиливать его. В психологии этот эффект известен под термином «реактивное сопротивление». Выраженное проявление у мужчин авторы объяснили с точки зрения эволюционной психологии: они сильнее реагируют на угрозу своей свободе и стремятся поступать наоборот. Также ученые отметили, что чем лучше участники относились к пиратству изначально, тем больше возрастали их «пиратские» намерения после угроз.
При выработке стратегий по борьбе с цифровым пиратством нужно учитывать разницу в восприятии предупреждений у мужчин и женщин. При невозможности индивидуального подхода с учетом пола лучше избегать угроз, поскольку это может вести к резкому росту пиратства, заключили исследователи.
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