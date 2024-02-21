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Генетически модифицированные бананы впервые одобрили к употреблению
Научные исследования в области генетической модификации принесли новую перспективу для аграрной отрасли. Австралийские ученые впервые получили регуляторное одобрение для выпуска в коммерческое использование генетически модифицированной разновидности бананов сорта «кавендиш» для употребления людьми в пищу.
Новая разновидность, названная QCAV-4, стала первым в мире генетически модифицированным бананом и первым ГМ-фруктом, одобренным федеральным правительством Австралии для выращивания в стране. Эта разновидность невосприимчива к панамской болезни — самому распространенному в мире заболеванию банановых деревьев.
Панамская болезнь (или фузариозное увядание бананов) — это грибковое заболевание, которое лишает банановые деревья питательных веществ, в итоге убивая растение. На сегодня против нее не существует лечения, и поскольку вызывающий болезнь грибок живет в почве, в зараженных районах больше нельзя выращивать большинство видов бананов, включая популярный сорт «кавендиш». Именно на этот сорт приходится примерно 97% бананов, выращиваемых в Австралии.
Панамскую болезнь впервые зарегистрировали на этом континенте в 2015 году. С тех пор сотрудниками службы биобезопасности пришлось уничтожить более 16 000 банановых растений в регионе. Благодаря этим строгим процедурам распространение панамской болезни удалось остановить. Хотя ее распространение было ограничено, недавние наводнения вызвали опасения, что грибок будет распространяться и дальше.
Чтобы навсегда решить проблему панамской болезни, ученые использовали ген дикого банана под названием Musa acuminata ssp malaccensis, произрастающего в Юго-Восточной Азии. Этот дикий сорт практически невосприимчив к болезни. Версия гена резистентности есть и в сорте «кавендиш», однако в нем она не работает. Поэтому биологи внедрили в этот сорт рабочую версию из дикого банана.
Получившиеся бананы признаны полностью безопасными для употребления. Теперь эта генетически модифицированная разновидность будет рассматриваться как «резервный вариант» в борьбе против панамской болезни.
В дальнейшем исследователи планируют использовать редактирование генов для выведения других устойчивых к болезням и климатическим условиям сортов, которые обеспечат будущее банановой промышленности. Самая распространенная в мире болезнь бананов, помимо панамской болезни, — это черная сигатока, грибок, поражающий листья. Поэтому теперь ученые нацелены создать сорт, устойчивый и к панамской болезни, и к сигатоке.
Проблема устойчивости бананов к болезням актуальна и для России. Она занимает первое место в мире по ввозу бананов на душу населения, мы потребляем этой ягоды по 10 килограммов на жителя в год. Все они — сорта «кавендиш», потому что его плоды лучше всего подходят для дальней транспортировки. К сожалению, эта линия бананов размножается без семян, то есть речь идет об огромной армии клонов с нулевым генетическим разнообразием. В перспективе грибки неизбежно погубят этот сорт, если генетики время от времени не будут помогать ему, «вручную» меняя те или иные гены, необходимые для роста антигрибковой устойчивости.
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