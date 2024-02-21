  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
2 минуты назад
Илья Гриднев
3

Генетически модифицированные бананы впервые одобрили к употреблению

4.5

Научные исследования в области генетической модификации принесли новую перспективу для аграрной отрасли. Австралийские ученые впервые получили регуляторное одобрение для выпуска в коммерческое использование генетически модифицированной разновидности бананов сорта «кавендиш» для употребления людьми в пищу.

Биология
# Австралия
# ГМО-бананы
# Панамская болезнь
# сорт Кавендиш
Джеймс Дейл (справа) работал над созданием генетически модифицированного банана уже более 20 лет / © Queensland University of Technology

Новая разновидность, названная QCAV-4, стала первым в мире генетически модифицированным бананом и первым ГМ-фруктом, одобренным федеральным правительством Австралии для выращивания в стране. Эта разновидность невосприимчива к панамской болезни — самому распространенному в мире заболеванию банановых деревьев.

Панамская болезнь (или фузариозное увядание бананов) — это грибковое заболевание, которое лишает банановые деревья питательных веществ, в итоге убивая растение. На сегодня против нее не существует лечения, и поскольку вызывающий болезнь грибок живет в почве, в зараженных районах больше нельзя выращивать большинство видов бананов, включая популярный сорт «кавендиш». Именно на этот сорт приходится примерно 97% бананов, выращиваемых в Австралии.

Панамскую болезнь впервые зарегистрировали на этом континенте в 2015 году. С тех пор сотрудниками службы биобезопасности пришлось уничтожить более 16 000 банановых растений в регионе. Благодаря этим строгим процедурам распространение панамской болезни удалось остановить. Хотя ее распространение было ограничено, недавние наводнения вызвали опасения, что грибок будет распространяться и дальше.

Банановые деревья, пораженные панамской болезнью / © Charlie McKillop

Чтобы навсегда решить проблему панамской болезни, ученые использовали ген дикого банана под названием Musa acuminata ssp malaccensis, произрастающего в Юго-Восточной Азии. Этот дикий сорт практически невосприимчив к болезни. Версия гена резистентности есть и в сорте «кавендиш», однако в нем она не работает. Поэтому биологи внедрили в этот сорт рабочую версию из дикого банана.

Получившиеся бананы признаны полностью безопасными для употребления. Теперь эта генетически модифицированная разновидность будет рассматриваться как «резервный вариант» в борьбе против панамской болезни.

В дальнейшем исследователи планируют использовать редактирование генов для выведения других устойчивых к болезням и климатическим условиям сортов, которые обеспечат будущее банановой промышленности. Самая распространенная в мире болезнь бананов, помимо панамской болезни, — это черная сигатока, грибок, поражающий листья. Поэтому теперь ученые нацелены создать сорт, устойчивый и к панамской болезни, и к сигатоке.

Проблема устойчивости бананов к болезням актуальна и для России. Она занимает первое место в мире по ввозу бананов на душу населения, мы потребляем этой ягоды по 10 килограммов на жителя в год. Все они — сорта «кавендиш», потому что его плоды лучше всего подходят для дальней транспортировки. К сожалению, эта линия бананов размножается без семян, то есть речь идет об огромной армии клонов с нулевым генетическим разнообразием. В перспективе грибки неизбежно погубят этот сорт, если генетики время от времени не будут помогать ему, «вручную» меняя те или иные гены, необходимые для роста антигрибковой устойчивости.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# Австралия
# ГМО-бананы
# Панамская болезнь
# сорт Кавендиш
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Электротранспорт будущего: при чем здесь кристаллохимия?
ВЭБ
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
С громом и в облаке плазмы — как возвращаются с орбиты
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
21 Фев
550
Открытие мира галактик
Московский Планетарий
Москва
Лекция
21 Фев
600
Приматы: в прошлом и настоящем
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Фев
600
Общая структура физической картины мира. Классическая механика
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Фев
600
Состояния вещества: от протопланетных облаков до темной материи
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
22 Фев
600
Историография эпохи Сражающихся царств
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Фев
500
История Грузии. Новое время (XVI — XVIII вв.)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
22 Фев
Бесплатно
История содержания и размножения белого медведя (Ursus maritimus) в Московском зоопарке
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 07:30
Полина

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

Офтоп
# лингвистика
# орфоэпия
# русский язык
# словарь
# ударение
Вчера, 15:07
Андрей

Вулканические молнии признали возможной причиной возникновения жизни

Французские геологи проанализировали состав нитратов в вулканических отложениях времен неогена и выяснили, что возникающие в облаках пепла молнии могли фиксировать атмосферный азот. Исследователи обнаружили несколько свидетельств, указывающих на то, что нитраты в отложениях образовались именно из атмосферного азота.

Биология
# азотфиксация
# зарождение жизни
# извержение вулкана
# молнии
Вчера, 12:26
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали, какая посуда опасна для здоровья

Стоит ли готовить на поцарапанной сковородке и как связаны алюминиевая кастрюля, плохая вода и камни в почках? Какой срок службы у кухонной доски и безопасны ли для экологии биоразлагаемые контейнеры? О материалах для посуды рассказали ученые Пермского Политеха.

ПНИПУ
# алюминий
# посуда
# сковорода
# тефлон
# токсины
# фтор
Вчера, 07:30
Полина

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

Офтоп
# лингвистика
# орфоэпия
# русский язык
# словарь
# ударение
16 февраля
Мария Азарова

Стоматологи выяснили, как именно возникает неприятный запах изо рта 

Целью нового исследования было понять, какие бактерии полости рта отвечают за продукцию метантиола, или метилмеркаптана — бесцветного токсичного газа с сильным и неприятным запахом, напоминающим зловоние гнилой капусты.

Медицина
# бактерии
# запах
# метантиол
# метилмеркаптан
# ротовая полость
# стоматология
18 февраля
Даниил Сухинов

Бананы предложили использовать в борьбе с пластиковым мусором

Американские исследователи придумали новый способ борьбы одновременно с пластиковыми и пищевыми отходами. Они создали замену пластиковым упаковочным пленкам, использовав банановую кожуру. Новый материал по качеству не уступает привычному пластику, но разлагается в почве в сотни раз быстрее.

Химия
# банан
# пластик
# пластиковые отходы
# экология
1 февраля
Андрей

Геологи пересмотрели историю возникновения континентов

Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.

Геология
# земная кора
# катархей
# океанические плиты
# тектонические плиты
# формирование континентов
23 января
Алиса Гаджиева

Археологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.

История
# античность
# археология
# вино
# виноделие
# Древний Рим
# керамика
# Римская Империя
15 февраля
Дарья Губина

Астрономы разуверились в обитаемости крупнейшего спутника Сатурна

Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.

Астрономия
# обитаемые планеты
# подледный океан
# Сатурн
# титан
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Генетически модифицированные бананы впервые одобрили к употреблению

    2 минуты назад

  2. Угрозы за пиратский контент повысили его привлекательность для мужчин

    1 час назад

  3. В ТюмГУ изучили книгу из коллекции тобольского мецената

    3 часа назад

  4. В ПНИПУ разработали гель, который увеличит эффективность использования старых скважин

    3 часа назад
Выбор редакции

Смогут ли бактерии избавить человечество от пластикового мусора?

Позавчера, 17:20

Последние комментарии

Александр Березин
9 минут назад
Михаил, а что, господин Медведев тоже уже пояснил, что Россия как не имела ядерного оружия в космосе, так и не имеет на него планов, за отсутствием

С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? 

Михаил Пермяков
16 минут назад
Дмитрий Анатолич, перелогиньтесь ))

С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? 

ראובן פיאטיגורסקי
18 минут назад
Березин из разряда популизаторов науки переходит в разряд пропагандистов режима. Никаких неожиданностей.

С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? 

ראובן פיאטיגורסקי
2 часа назад
Вот и я о том же. Спасибо.Словари взяли на себя функцию тех, кто разрешает и запрещает. Я как бы не против, но кто их наделал такой функцией? Если

В 2024 году обновят ударения во многих русских словахВ 2024 году обновят ударения во многих русских словах

ראובן פיאטיגורסקי
2 часа назад
Большинство носителей говорят "звОнят", а словари объявляют этот вариант не соответствующим норме. Вы хоть понимаете, о чем речь?

В 2024 году обновят ударения во многих русских словахВ 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Ильяс Сабиров
2 часа назад
Если кто не знал, то в рекламе Кибертарака дистанция была не 400 метров)

Реклама Tesla врет? Автомобилисты устроили реальные гонки между Cybertruck и Porsche 911 Turbo SРеклама Tesla врет? Автомобилисты устроили реальные гонки между Cybertruck и Porsche 911 Turbo S

Николай Цыгикало
2 часа назад
Кили вроде с острыми передними кромками. Остальное тоже, с выраженной остротой. Может и не отвалятся. Но вероятность есть, облетать надо сперва)

Новейший турецкий истребитель пятого поколения KAAN совершил первый полетНовейший турецкий истребитель пятого поколения KAAN совершил первый полет

Николай Цыгикало
3 часа назад
Serjo, без данных нельзя сказать, в топливе ли дело. Запуск двигателя весьма сложный, многоступенчатый процесс. Где он начинается, с каких действий?

«Произошла аномалия»: британская межконтинентальная баллистическая ракета упала сразу после старта«Произошла аномалия»: британская межконтинентальная баллистическая ракета упала сразу после старта

Serjo Djachkowski
3 часа назад
Николай, дух свободы и демократии выветрился, а без этого ракеты не летают. А по факту ей лет 40 пошли изменения в топливе.

«Произошла аномалия»: британская межконтинентальная баллистическая ракета упала сразу после старта«Произошла аномалия»: британская межконтинентальная баллистическая ракета упала сразу после старта

Sam Dowson
3 часа назад
Как-то смело про 5 поколение. Двигатель на безфорсажном режиме крейсерский сверхзвук даст? Или киль отвалится?

Новейший турецкий истребитель пятого поколения KAAN совершил первый полетНовейший турецкий истребитель пятого поколения KAAN совершил первый полет

Николай Цыгикало
3 часа назад
Люблю испытательную работу. В ней всегда элемент неожиданности.) особенно при испытательных пусках МБР. Восточный полигон во Флориде продолжает

«Произошла аномалия»: британская межконтинентальная баллистическая ракета упала сразу после старта«Произошла аномалия»: британская межконтинентальная баллистическая ракета упала сразу после старта

George Latyshev
3 часа назад
ראובן, погодите, но ведь лингвисты как раз таки не навязывают никакие нормы, они никого не заставляют менять языковые привычки Кажется, что Вы

В 2024 году обновят ударения во многих русских словахВ 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Николай Цыгикало
4 часа назад
Иван, нас нет на рынке. Вообще. Пять попутных иностранных кубсатов за два года это не рынок) и даже не его тень. Это называется технический ноль. То

«Роскосмос» рассчитывает вернуть позиции на рынке пусков за счет многоразовой ракеты«Роскосмос» рассчитывает вернуть позиции на рынке пусков за счет многоразовой ракеты

Владимир Поздеев
4 часа назад
"...над ним возведут гигантский тент..." - никакого тента над ним в итоге не установили. Вот здесь https://pvoblog.wordpress.com/2015/12/09/costa-concordia-na-razborke/ есть

Costa Concordia: крупнейшая операция по подъему затонувшего суднаCosta Concordia: крупнейшая операция по подъему затонувшего судна

Александр Березин
4 часа назад
Гена, "Вполне возможно, что по каким-нибудь данным так и выходит." Это выходит не по каким-нибудь данным, а по совершенно конкретным цифрам смертей

Экологи пообещали нашествия саранчи из-за потепления, несмотря на ее убывание по мере потепленияЭкологи пообещали нашествия саранчи из-за потепления, несмотря на ее убывание по мере потепления

Ruslan Dzhalalov
4 часа назад
Илья, как и Ладе до Китая

В Китае показали электромобиль, способный отряхиваться от снега, как собакаВ Китае показали электромобиль, способный отряхиваться от снега, как собака

Николай Цыгикало
4 часа назад
Serjo, а какая доля? После самоубийственного и демонстративно вероломного отказа Рогозина от выполнения уже оплаченных контрактов по запуску

«Роскосмос» рассчитывает вернуть позиции на рынке пусков за счет многоразовой ракеты«Роскосмос» рассчитывает вернуть позиции на рынке пусков за счет многоразовой ракеты

Николай Цыгикало
4 часа назад
Александр, о "заставлянии" речи не идет. Заняться можно, а вот довести до без аварийной эксплуатации совсем другое дело. Этот как заняться спортом,

«Роскосмос» рассчитывает вернуть позиции на рынке пусков за счет многоразовой ракеты«Роскосмос» рассчитывает вернуть позиции на рынке пусков за счет многоразовой ракеты

Александр Березин
4 часа назад
Дмитрий, это не так. Роскосмос тратил деньги на Ангару, пока Маск делал Фальконы. Ангара обошлась Роскосмосу дороже, чем разработка Фальконов

«Роскосмос» рассчитывает вернуть позиции на рынке пусков за счет многоразовой ракеты«Роскосмос» рассчитывает вернуть позиции на рынке пусков за счет многоразовой ракеты

Serjo Djachkowski
5 часов назад
Александр, да и скорее всего излишне оптимистично слышать от руководства Роскосмоса о возвращении прежних позиций. Как бы ту долю которая есть

«Роскосмос» рассчитывает вернуть позиции на рынке пусков за счет многоразовой ракеты«Роскосмос» рассчитывает вернуть позиции на рынке пусков за счет многоразовой ракеты

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить