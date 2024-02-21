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ТюмГУ
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В ТюмГУ изучили книгу из коллекции тобольского мецената

4.4

Лингвист ТюмГУ изучила книжный памятник из собрания тобольского коллекционера и мецената Аркадия Елфимова, печатный старообрядческий толковый «Апокалипсис» с уникальными авторскими пометками.

ТюмГУ
# апокалипсис
# книга
# лингвисты
# меценат
# рукописи
В ТюмГУ изучили книгу из коллекции тобольского мецената
В ТюмГУ изучили книгу из коллекции тобольского мецената / © Getty images

Статья «Живы есьмы телом, но мерьтвии злыми делы»: читательские подписи-комментарии к миниатюрам одного экземпляра печатного лицевого Апокалипсиса» лингвиста СоцГум ТюмГУ Екатерины Новокрещенных вышла в журнале «Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия».

В статье описывается читательский экстратекст одного экземпляра печатного старообрядческого лицевого трехтолкового «Апокалипсиса» Андрея Кесарийского первой трети XX века из коллекции кириллических книг Аркадия Елфимова.

«Апокалипсис» напечатан с рукописи первой половины XVII века, хранящейся в библиотеке Третьяковской галереи в Москве, сверенной с рукописью 1628 года, хранящейся в библиотеке Московского Исторического музея и представляет собой распространенную в старообрядческой среде редакцию трехтолкового Откровения.

Особый статус русского «Апокалипсиса» состоит, несомненно, в том, что эта книга не вошла в православный богослужебный круг и изначально мыслилась как книга для чтения. С этим связано и довольно позднее (не ранее второй половины XV–XVI веков) появление лицевых списков Откровения.

Практика чтения сопряжена с появлением в книге помет, оставляемых ее читателем, а подчас и не одним. Подписи к рисункам встречаются только в «зачитанном» экземпляре II, делая его уникальным и фактически переводя из контекста тиражного книгопроизводства в контекст рукописной кириллической традиции. Подбор и компиляция цитат из «Апокалипсиса» и его толкований являют собой свидетельство живой комментаторской практики библейской книги человеком первой трети XX века. Кроме того, рукописные подписи к печатным гравюрам книги – любопытный результат гибридности печатной и рукописной кириллической книжной традиции в среде старообрядцев.

Читательские подписи подразделены на риторические (обращенные к собратьям по вере избранные цитаты из Откровения и его толкований, ориентированные на вопросы условий, времени и обстоятельств спасения), исторические (комментирующие сюжет миниатюры), символические толкования (экспликация некоторых символов через тождество означаемого и означающего) и иконографические подписи (краткие номинации лиц, объектов, топосов «Апокалипсиса»).

Иконографические подписи на полях и внутри рамок служат для читателя своего рода вербальными глоссами для визуального текста и руководством для ориентации в топографии и бестиарии «Апокалипсиса».

Таким образом, читательский экстратекст на полях и внутри гравюр исследуемого экземпляра печатного «Апокалипсиса» представлен как система комментирования, в которой выдвигаются наиболее актуальные эсхатологические идеи, выборочно толкуются символы, идентифицируются персонажи апокалиптической демонологии, организуется и «размечивается» апокалиптическая топография.

В процессе этой организации читательский экстратекст, сохраняя верность источникам (тексту Откровения и его толкованиям), отчасти анонимизирует их и объединяет в единый апокалиптический текстовый континуум.

Таким образом в статье выявлено, что для читателя организующими становятся риторические комментарии, а в иконографических подписях доминирует демонология и топография последних времен.

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ТюмГУ
262 статей
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# апокалипсис
# книга
# лингвисты
# меценат
# рукописи
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