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11 минут назад
Алиса Гаджиева
21

В древнем замке царей Урарту нашли зал для жертвоприношений

4.4

Более двух с половиной тысяч лет назад на северном берегу озера Ван урарты построили из обработанного базальта черную крепость, не имеющую аналогов в регионе. Теперь археологи пытаются понять ее историю.

История
# археология
# архитектура
# Ассирия
# крепость
# Урарту
Урарту
Древний Кеф почти полностью построили из вытесанных базальтовых плит. Других таких примеров в Передней Азии нет / © Ismail Coşkun, AA

Первая запись об урартах как о военной силе, имеющей значение в регионе, появилась при Салманасаре III, который правил Ассирией в 859-824 годах до нашей эры. Он обратил внимание на появившееся на северной границе его царства государство. Салманасара эта страна не устраивала: он наголову разгромил войско первого урартского царя Арама и сжег его столицу, о чем оставил запись на клинописной табличке.

Победа Салманасара III показала, что армия урартов не могла соперничать с ассирийским войском в открытом бою. Тогда правители Урарту решили поменять подход. С военной точки зрения их действия в случае стычек на границе можно назвать партизанскими — это были точечные нападения малыми группами. Но одними партизанскими вылазками от Ассирии было не спастись. И урарты стали строить крепости.

Самой древней из них историки считают Тушпу на западном берегу озера Ван. Известно, что при Сардури I, первом царе основной урартской правящей династии, этот город уже считали столицей. Но Тушпа была не единственной крепостью на берегах Вана.

Тушпа, первая крупная крепость Урарту / © Ziegler175, wikipedia.org

Уже при Сардури I были заложены еще два укрепленных замка: один — на той же Ванской скале, другой — немного южнее. Для своего времени урартские крепости поражают широтой архитектурного замысла и количеством затраченных на их постройку ресурсов, в том числе людских.

Из-за таких серьезных вложений в оборону некоторые историки даже предположили, что урарты не имели крупной армии и во время набегов ассирийцев, мидийцев или скифов просто отсиживались в своих огромных крепостях — благо внутри были и водохранилища, и зернохранилища, и даже внушительного размера винотеки.

Эта гипотеза не выглядит убедительной сразу по нескольким причинам. Во-первых, отсиживаясь в крепостях, правители Урарту не смогли бы перерезать путь поставок железа и лошадей с севера в Ассирию, чем сильно усложнили снабжение армии последней. Во-вторых, не вполне ясно, как, сидя в замках, они установили контроль над большей частью Араратской долины — самой плодородной частью Армянского нагорья.

Все это случилось при царе Менуа, правившем Урарту в 810-786 годах до нашей эры. Этот выдающийся полководец (иные Ассирию не побеждали) тоже приложил руку к строительству, пусть и не крепостей. При нем в Араратской долине построили сеть оросительных каналов и сельскохозяйственных поселений.

Но уже его сын Аргишти I вернулся к строительству военных крепостей, ведь плодородные и ухоженные земли привлекали любителей пограбить. Он построил Эребуни, крепость на окраине современного Еревана (Армения), Аргиштихинили — административно-хозяйственный центр Араратской долины, находящийся под охраной двух крупных военных крепостей.

После правления Аргишти I Урарту внезапно утратило былое величие. Новый царь Сардури II вначале успешно продолжал завоевательную политику своих предшественников, только вот противника он недооценил. При нем правителем Ассирии стал Тиглатпаласар III, который немедленно начал борьбу за восстановление гегемонии его государства в Передней Азии.

Тиглатпаласар разбил армию урартов и разрушил Тушпу, в который пытался укрыться Сардури II. С этого начался закат государства Урарту, закончившийся его гибелью. Казалось бы, при таких обстоятельствах пора забыть о строительстве крепостей — не до них уже. Но правители Урарту считали иначе.

крепость Кеф
Общий вид раскопок Кефа / © IHA, Daily Sabah

Следующий царь Руса I построил Русахинили и перенес туда столицу из Тушпы. При нем же основали еще два крупных военных замка: Тейшебаини на холме Кармир-Блур (окраина Еревана) и Кеф на северном берегу озера Ван.

Сейчас археологи ведут раскопки Кефа. Он расположен на склоне горы Сюфан, на высоте 2300 метров над уровнем моря. От других урартских крепостей Кеф отличается широким использованием обтесанного базальта. Других таких черных замков урартского периода пока нигде не находили.

По мнению исследователей, расположение крепости и материалы, использованные при строительстве, позволяют предположить, что она служила не только для обороны, но и как символ власти урартского царя и устойчивости империи — вопреки тому, что думали об этой устойчивости соседи-враги.

базальтовые блоки
Такие базальтовые блоки вытесывали из больших кусков породы, а потом шлифовали грани / © Ismail Coşkun, AA

В этом году раскопки были сосредоточены на верхнем зале замка. Археологи обнаружили множество предметов, включая кремневые и обсидиановые орудия, керамику и многочисленные кости животных. Кроме того, нашли три каменные конструкции, названные «слоновьими ногами», — возможно, это жертвенные алтари.

Эти находки, считают ученые, указывают на роль замка в проведении масштабных пиров и/или жертвоприношений, возможно, в рамках религиозных или царских церемоний. Хотя столицей Урарту Кеф никогда не был, правители, скорее всего, выделяли его из ряда прочих крепостей.

Пока не вполне понятно, когда люди оставили замок Кеф. Но в некоторых помещениях археологи обнаружили слой пепла толщиной 60-70 сантиметров. Они считают, что это следы разрушительного пожара, который продолжался несколько дней и мог стать причиной запустения древней крепости.

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История
# археология
# архитектура
# Ассирия
# крепость
# Урарту
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Женя Лоза
1 час назад
Виктор, российских космонавтов бы никто не спасал, наоборот, стоял бы радостный вселенский визг вышиванок , и прочей гейропы.

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Женя Лоза
1 час назад
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Женя Лоза
1 час назад
Vitaliy, ну это только вы, вышиванки, своих хозяев америкосов облизываете😄

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