В Перми разработали технологию 3D-печати сердечно-сосудистых стентов из биоразлагаемых полимерных материалов

Сужение или полное перекрытие просвета тромбом или атеросклеротической бляшкой приводит к ишемическому инсульту. Эта патология — одна из основных причин смерти в мире. Восстановить поступление крови помогает стентирование сосудов, когда в суженные места в артериях для расширения просвета устанавливают стент — полую гибкую сетчатую конструкцию. В основном такие импланты изготавливают из металлов, но они имеют ряд ограничений, поэтому сегодня активно изучается возможность применения стентов из полимерных материалов. Ученые Пермского Политеха разрабатывают отечественную технологию проектирования и 3D-печати персонализированных коронарных стентов из биосовместимых полимеров.

Исследовательская группа стала одним из победителей конкурса «Студенческий стартап», проводимого Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

В лаборатории биожидкостей Пермского Политеха разрабатывают технологию проектирования, расчета и изготовления персонализированных коронарных стентов из поли-л-молочной кислоты – биодеградируемого полимера. Он может разлагаться до нетоксичных продуктов, которые естественным образом выводятся из организма.

Технология включает в себя исследования механических свойств образцов и стентов из биоразлагаемого полимера, 3D-печать различных конфигураций протеза и математическое моделирование их поведения в сосуде человека для подбора рациональной конструкции для каждого конкретного клинического случая.

«Одно из направлений использования биоразлагаемых стентов – сердечно-сосудистая хирургия детей с пороками сердца, когда существует необходимость в краткосрочном или среднесрочном стентировании без последующего хирургического извлечения. Кроме того, применение металлических стентов имеет ряд ограничений, которые можно преодолеть с помощью использования биодеградируемых конструкций», – объясняет доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией биожидкостей ПНИПУ Алексей Кучумов.

«Подбор режимов печати – очень важный этап при изготовлении сетчатых конструкций из полимеров, который существенно влияет на механические свойства стентов. В частности, на радиальную жесткость протеза – одного из важнейших для выбора рациональной конструкции параметра. Для исследования радиальной жесткости стентов из поли-ла-молочной кислоты, изготовленных методом трехмерной печати, мы провели серию механических испытаний на 4-точечный изгиб», – рассказывает магистрант кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» Дарья Спорышева.

Разрабатываемая учеными ПНИПУ отечественная технология проектирования, моделирования и 3D-печати персонализированных коронарных стентов из биоразлагаемых полимеров позволит подбирать и изготавливать более рациональные конструкции для разных клинических случаев.

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ПНИПУ 764 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.