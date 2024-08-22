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24 минуты назад
Игорь Байдов
41

Европейцы начали употреблять кокаин намного раньше, чем предполагалось

4.1

Считается, что кокаин получил широкое распространение в Европе только в XIX веке, когда его впервые выделили из листьев коки для последующего применения в медицинских целях. Группа ученых-биомедиков из Италии нашла доказательства использования этого наркотика европейцами как минимум на несколько столетий раньше.

Археология
# европейцы
# кокаин
# листья коки
# наркотики
останки черепа
Группа итальянских биомедиков нашла доказательства более раннего использования листьев коки в Европе / © Gaia Giordano

История кокаина, который содержится в листьях коки, насчитывает более пяти тысяч лет. Первыми его психоактивные свойства обнаружили южноамериканские индейцы, которые применяли листья коки в религиозных обрядах и медицине.

Жевание таких листьев помогало выжить в тяжелых горных условиях, где добыть пищу не столь просто. Помимо алкалоидов, изменяющих настроение, они содержат большое количество питательных веществ, например белки и различные витамины. Листья коки использовали, чтобы подавить чувство сонливости и головные боли, связанные с низким давлением в горах, а также для снятия усталости и поднятия настроения.

Первыми в Европу листья коки завезли испанцы еще в начале XVI века. Конкистадоры узнали о психоактивных и лечебных свойствах листьев коки, но строго ограничивали их распространение. В том же веке испанцы предприняли некоторые усилия по экспорту растения, но по неизвестной пока причине он не удался — вероятно, из-за проблем, возникших на этапе перевозки.

Предполагается, что в Европе листья коки стали популярны только в середине XIX веке, когда немецкий химик Фридрих Гедке впервые выделил из них активный алкалоид, чуть позже получивший название «кокаин». Впоследствии листья коки стали применять в медицинских целях, а также в массовой культуре: начали появляться тонизирующие напитки, содержащие настойку на этих листьях. То есть до середины XIX века европейцы особо ничего не знали о коке, в основном с ней экспериментировали исследователи.

Группа итальянских биомедиков под руководством Гайи Джордано (Gaia Giordano) из Миланского университета нашла доказательства более раннего использования листьев коки в Европе. Об этом ученые рассказали в статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science.

Специалисты провели химико-токсикологическое исследование хорошо сохранившегося мозга девяти человек, умерших в 1600-х годах и захороненных в склепе, принадлежавшем больнице для бедных Ca’ Granda. Исследователи взяли образцы биологического материала у каждого человека и проанализировали их химический состав, чтобы узнать, какие лекарства принимали эти люди.

На свое удивление ученые обнаружили в организме двух умерших молекулы кокаина, а также гигрин — вещество, выделяемое при разжевывании листьев коки. Обычно 95 процентов кокаина выводится из организма через 38-72 часа после употребления, остатки — спустя несколько месяцев. Поэтому для команды Джордано оказалось полной неожиданностью выявить следы наркотика у людей, которые умерли в XVII веке.

следы кокаина
Один из черепов, где итальянские биомедики нашли следы употребления кокаина / © Gaia Giordano

Авторы научной работы изучили медицинские записи больницы Ca’ Granda и не обнаружили упоминаний о том, что листья коки назначали пациентам в качестве лекарства. Не нашли такие записи и в архивах других миланских больниц. Исследователи предположили, что два человека с молекулой кокаина в организме либо занимались самолечением, либо жевали листья коки на досуге.

Открытие команды Джордано показало, что европейцы использовали листья коки еще в XVII веке — за два столетия до того, как они стали популярны в Старом Свете. В некоторых случаях экспорт коки из Южной Америки в Испанию все же был удачным, и, вероятно, наркотическое вещество широко распространялось по территории империи. В XVII веке Милан был частью Испанской империи. Жители города, по-видимому, имели свободный доступ к наркотику и прекрасно знали о его свойствах.

«В своей работе итальянские ученые выяснили, что листья коки употребляли бедные слои общества. Значит, в то время наркотик можно было легко приобрести на рынке. Скорее всего, он встречался повсеместно», — пояснил не связанный с исследованием американский антрополог Марио Циммерманн (Mario Zimmermann) из Университет штата Айдахо в Бойсе.

В ближайшем будущем команда Джордано планирует составить более полную карту географии распространения наркотика в Европе XVII века, а также попытается выяснить, как много европейцев могли употреблять листья коки. Для этого ученые проведут дополнительные токсикологические исследования.

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Археология
# европейцы
# кокаин
# листья коки
# наркотики
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