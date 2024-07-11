Армянский архитектор воссоздал облик древней урартской крепости

В VIII веке до нашей эры Аргишти I, правитель государства Урарту, основал в Араратской долине город и дал ему свое имя. Менее чем через 200 лет Аргиштихинили разрушили враги. Но современный метод 3D-реконструкции дает возможность увидеть, как выглядели оборонительные укрепления древнего города.

Аргишти I был царем Урарту в 786-764 годах до нашей эры. При нем государство достигло пика своего развития. Ранее его отец, царь Менуа, перерезал, благодаря своей завоевательной политике, торговый путь, по которому из Малой Азии в Ассирию поставляли железо и лошадей.

Воевать без таких поставок было не слишком удобно, и это изменило соотношение сил в Передней Азии: Ассирия теряла былое могущество, уступая лидерство Урарту. Понятно, что ассирийцев это не устраивало, поэтому их походы в земли Урарту стали регулярными. Аргишти I успешно отражал все их попытки вернуть себе контроль над завоеванными Менуа землями.

На земли самой Ассирии царь Урарту не претендовал. Но успел за время правления завоевать государство Мана и расширить границы своей страны в Закавказье. В 782 году до нашей эры он основал город-крепость Эребуни (на окраине современного Еревана, Армения) и сделал его опорным пунктом для завоевания Араратской долины.

Частично сохранившиеся участки крепостной стены / © EvgenyGenkin, wikipedia.org

Когда экспансия была в основном успешно завершена и плодородные земли Араратской долины оказались под контролем Урарту, в 776 году до нашей эры царь основал Аргиштихинили (в 15 километрах от современного Армавира, Армения). По мнению ученых, это уже была не военная крепость, как Эребуни. Скорее всего, город стал административно-хозяйственным центром Араратской долины.

Но просуществовал Аргиштихинили менее 200 лет. Около 600 года до нашей эры его разрушили то ли скифы, то ли мидийцы — и у тех, и у других были свои претензии к Урарту. Археологи начали раскопки древнего города почти 100 лет назад. Они выяснили, что ранее, в энеолите, там тоже было довольно крупное поселение.

Аргиштихинили располагался на прямоугольной площадке пять на два километра. С запада и востока (короткие стороны прямоугольника) стояли две военные крепости, сложенные в основном из базальта.

Между крепостями находились основные городские постройки (хотя некоторые были вынесены на близлежащие холмы), с севера и юга проходили оросительные каналы. По оценке археологов, такое масштабное строительство требовало дополнительных рабочих рук. Скорее всего, это были руки военнопленных.

По раскопкам можно судить об общем расположении разрушенного города. Но как он выглядел во времена своего могущества? Ответ на этот вопрос мы обычно ищем в исторических источниках.

План Западной крепости Аргиштихинили. Внутри нее располагались жилые комнаты, зернохранилище, кладовая для вина, водохранилище для 70 тысяч литров воды, храм, колонный зал и многое другое / © Rouben Sargsyan

Рубен Саркисян, архитектор из Армении, предложил свой вариант ответа. Он выполнил 3D-реконструкцию Западной крепости Аргиштихинили. Метод 3D-реконструкции предполагает объединение данных по конкретному объекту из разных отраслей знаний: археологии, историографии, геологии, архитектуры, материаловедения и даже искусствоведения и культурологии.

«3D-реконструкция опирается на очень большое количество данных, сбор и анализ которых занимает месяцы, а иногда и годы. К примеру, для точного определения границ Западной крепости Аргиштихинили я собрал данные нескольких археологических экспедиций и совместил их с результатами аэрофотосъемки. Только после завершения этого этапа работы можно приступать к технической части, к созданию 3D-модели крепости с помощью специальных программ. И это самая простая часть реконструкции», — отметил Рубен Саркисян в своем комментарии для Naked Science.

Колонный зал Западной крепости в 3D-реконструкции и на местности в наши дни / © Rouben Sargsyan

Архитектор добавил, что работает над 3D-реконструкциями сразу нескольких крепостей, развалины которых находятся на территории Армении и Турции. Он считает, что такая визуализация истории сделает эту область знаний более понятной и, как следствие, привлекательной для широкой публики.

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