Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В сложных ситуациях майя приносили в жертву братьев-близнецов
Пятьсот лет подряд жители Чичен-Ицы сбрасывали в подземный резервуар детей и подростков. Анализ их ДНК изменил представления ученых о жертвоприношениях у майя и тольтеков.
Древний город майя Чичен-Ица, расположенный в северной части полуострова Юкатан, входит в число крупнейших археологических объектов Мезоамерики. Основанный, скорее всего, в середине V века, он возвысился в поздний классический период (600-900 годы) и стал основным политическим центром северных равнинных майя.
В X веке город завоевали тольтеки, которые правили им и его населением почти до конца XII века. Ученые отмечают, что во времена тольтекского владычества мифология, религия и даже архитектурные традиции майя и тольтеков постепенно смешивались.
В том же X веке началось строительство той части города, которую сейчас называют северным церемониальным центром: там сосредоточены основные храмы Чичен-Ицы, например Храм Кукулькана, а также Священный сенот (Cenote sagrado de Chichén Itzá).
Последний представляет собой естественный колодец, воронку из известняка диаметром 60 метров. Поздние испанские источники, включая работы Диего де Ланды, второго епископа Юкатана, утверждают, что майя использовали Священный сенот как место для жертвоприношений. Туда бросали молодых девушек, которых специально похищали или покупали где-то в других краях.
Современные исследователи частично подтвердили испанские работы XVI века. На дне сенота нашли кости людей и животных, а также изделия из золота, обсидиана, нефрита, янтаря и оникса.
По представлениям майя, в колодце жил бог дождя, к которому следовало обращаться во время засухи. Анализ человеческих останков показал, что в жертву приносили не только девушек, а людей обоих полов и самого разного возраста.
В 1967 году рядом со Священным сенотом археологи обнаружили чултун — подземный резервуар искусственного происхождения для хранения запасов воды — и связанную с ним пещеру. Но в чултуне, помимо воды, хранились останки 106 человек: детей и подростков.
Обычные остеологические методы не позволяют с уверенностью определить пол маленького ребенка или подростка. Чтобы выяснить детали человеческих жертвоприношений майя, международная группа ученых провела анализ ДНК, выделенной из этих костей, и радиоуглеродное датирование останков. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Геномный анализ удалось провести только для 64 наборов костей. Все они, в отличие от жертв из Священного сенота, принадлежали детям и подросткам мужского пола. Среди них выделили две пары однояйцевых близнецов и девять других пар близких родственников.
Для сравнения исследователи провели анализ ДНК 68 человек, живущих в наши дни в городе Тикскакальтуюб (Tixcacaltuyub), расположенном недалеко от развалин Чичен-Ицы. Результат удивил: основные генетические последовательности у древних и современных майя из этих мест частично совпадали, хотя, конечно, у наших современников появились примеси африканских и европейских геномов.
Родственные связи между жертвами, а также совпадение древних и современных геномов опровергают информацию де Ланды о том, что людей для кровавых ритуалов привозили издалека. Соотношение изотопов углерода и азота в костях показало, что питались эти дети и подростки примерно одинаково — как и прочие жители Чичен-Ицы того времени.
Лишь для некоторых жертв авторы работы отметили повышенное потребление белка, но связали это с предшествующим грудным вскармливанием — этим детям на момент смерти было от трех до шести лет. Радиоуглеродное датирование показало, что детей в чултун бросали в VII-XII веках, то есть все время активного развития Чичен-Ицы. Получается, ритуалы, придуманные майя, проводили и после тольтекского завоевания.
Ученые обратили особое внимание на то, что в жертву принесли минимум две пары однояйцевых близнецов. Такие близнецы составляют только 0,4 процента населения — значит, в одном городе их не могло быть много. Если учесть, что удалось провести анализ ДНК только 64 из 106 жертв чултуна, среди остальных могли быть и другие пары близнецов.
Тема братьев-близнецов очень распространена в мифологии майя — это одна из основных сюжетных линий эпоса «Пополь-Вух». Его герои, близнецы Хун Хунахпу и Вукуб
Хунахпу, слишком громко играли в мяч, чем потревожили богов подземного царства Шибальба. Последние призвали братьев к себе и после традиционных пыток казнили.
Голову Хуна Хунапху повесили на бесплодное дерево. Украшенное таким образом растение вдруг стало приносить плоды. Сама голова ухитрилась оплодотворить дочь царя Шибальбы, плюнув ей в ладонь. Царская дочь родила вторую пару близнецов — Хунапху и Шбаланке, которые совершили множество подвигов, прошли через повторяющиеся циклы жертвоприношений и воскрешений, перехитрили богов подземного мира и воскресили отца.
Авторы новой работы считают, что жертвоприношение в подземном водном резервуаре, как и в Священном сеноте, связано с обращением к богам, отвечающим за водоснабжение (не только бог дождя, но еще боги рек и озер). И в случаях особо жестоких засух в жертву им приносили братьев-близнецов, которых ассоциировали с легендарными Близнецами-героями.
Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось
Китайские палеонтологи обнаружили образцы самых больших моллюсков, живших после Великого вымирания. Их гигантский размер говорит о том, что брюхоногие интенсивнее и быстрее восстановились в росте после массовой гибели. До этого подобные свидетельства находили в ладинском ярусе, а сейчас в анизийском.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
Глава подразделения NASA по системам исследования Луны объяснила ранее неизвестное публике условие для высадки людей на спутнике Земли в сентябре 2026 года. Скептики оценили это заявление как стремление Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США переложить ответственность за срыв сроков лунной высадки на кого-то еще.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось
Китайские палеонтологи обнаружили образцы самых больших моллюсков, живших после Великого вымирания. Их гигантский размер говорит о том, что брюхоногие интенсивнее и быстрее восстановились в росте после массовой гибели. До этого подобные свидетельства находили в ладинском ярусе, а сейчас в анизийском.
Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Уран в деталях: как много вы знаете о «ледяном гиганте» Солнечной системы?
Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки
Слепая зона: что за громадный объект обнаружился «за спиной» нашей Галактики?
Секреты Windows
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии