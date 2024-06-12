В сложных ситуациях майя приносили в жертву братьев-близнецов

Пятьсот лет подряд жители Чичен-Ицы сбрасывали в подземный резервуар детей и подростков. Анализ их ДНК изменил представления ученых о жертвоприношениях у майя и тольтеков.

Древний город майя Чичен-Ица, расположенный в северной части полуострова Юкатан, входит в число крупнейших археологических объектов Мезоамерики. Основанный, скорее всего, в середине V века, он возвысился в поздний классический период (600-900 годы) и стал основным политическим центром северных равнинных майя.

В X веке город завоевали тольтеки, которые правили им и его населением почти до конца XII века. Ученые отмечают, что во времена тольтекского владычества мифология, религия и даже архитектурные традиции майя и тольтеков постепенно смешивались.

В том же X веке началось строительство той части города, которую сейчас называют северным церемониальным центром: там сосредоточены основные храмы Чичен-Ицы, например Храм Кукулькана, а также Священный сенот (Cenote sagrado de Chichén Itzá).

Часть реконструированного каменного цомпантли, подставки для черепов, в Чичен-Ице / © Johannes Krause, Nature

Последний представляет собой естественный колодец, воронку из известняка диаметром 60 метров. Поздние испанские источники, включая работы Диего де Ланды, второго епископа Юкатана, утверждают, что майя использовали Священный сенот как место для жертвоприношений. Туда бросали молодых девушек, которых специально похищали или покупали где-то в других краях.

Современные исследователи частично подтвердили испанские работы XVI века. На дне сенота нашли кости людей и животных, а также изделия из золота, обсидиана, нефрита, янтаря и оникса.

По представлениям майя, в колодце жил бог дождя, к которому следовало обращаться во время засухи. Анализ человеческих останков показал, что в жертву приносили не только девушек, а людей обоих полов и самого разного возраста.

В 1967 году рядом со Священным сенотом археологи обнаружили чултун — подземный резервуар искусственного происхождения для хранения запасов воды — и связанную с ним пещеру. Но в чултуне, помимо воды, хранились останки 106 человек: детей и подростков.

Чичен-Ица на карте мира и Юкатана, а также схема северного церемониального центра с указанием расположения Священного сенота и чултуна / © Rodrigo Barquera et al., Nature

Обычные остеологические методы не позволяют с уверенностью определить пол маленького ребенка или подростка. Чтобы выяснить детали человеческих жертвоприношений майя, международная группа ученых провела анализ ДНК, выделенной из этих костей, и радиоуглеродное датирование останков. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Геномный анализ удалось провести только для 64 наборов костей. Все они, в отличие от жертв из Священного сенота, принадлежали детям и подросткам мужского пола. Среди них выделили две пары однояйцевых близнецов и девять других пар близких родственников.

Для сравнения исследователи провели анализ ДНК 68 человек, живущих в наши дни в городе Тикскакальтуюб (Tixcacaltuyub), расположенном недалеко от развалин Чичен-Ицы. Результат удивил: основные генетические последовательности у древних и современных майя из этих мест частично совпадали, хотя, конечно, у наших современников появились примеси африканских и европейских геномов.

Родственные связи между жертвами, а также совпадение древних и современных геномов опровергают информацию де Ланды о том, что людей для кровавых ритуалов привозили издалека. Соотношение изотопов углерода и азота в костях показало, что питались эти дети и подростки примерно одинаково — как и прочие жители Чичен-Ицы того времени.

Лишь для некоторых жертв авторы работы отметили повышенное потребление белка, но связали это с предшествующим грудным вскармливанием — этим детям на момент смерти было от трех до шести лет. Радиоуглеродное датирование показало, что детей в чултун бросали в VII-XII веках, то есть все время активного развития Чичен-Ицы. Получается, ритуалы, придуманные майя, проводили и после тольтекского завоевания.

Ученые обратили особое внимание на то, что в жертву принесли минимум две пары однояйцевых близнецов. Такие близнецы составляют только 0,4 процента населения — значит, в одном городе их не могло быть много. Если учесть, что удалось провести анализ ДНК только 64 из 106 жертв чултуна, среди остальных могли быть и другие пары близнецов.

Тема братьев-близнецов очень распространена в мифологии майя — это одна из основных сюжетных линий эпоса «Пополь-Вух». Его герои, близнецы Хун Хунахпу и Вукуб

Хунахпу, слишком громко играли в мяч, чем потревожили богов подземного царства Шибальба. Последние призвали братьев к себе и после традиционных пыток казнили.

Деталь каменного цомпантли / © Christina Warinner, Nature

Голову Хуна Хунапху повесили на бесплодное дерево. Украшенное таким образом растение вдруг стало приносить плоды. Сама голова ухитрилась оплодотворить дочь царя Шибальбы, плюнув ей в ладонь. Царская дочь родила вторую пару близнецов — Хунапху и Шбаланке, которые совершили множество подвигов, прошли через повторяющиеся циклы жертвоприношений и воскрешений, перехитрили богов подземного мира и воскресили отца.

Авторы новой работы считают, что жертвоприношение в подземном водном резервуаре, как и в Священном сеноте, связано с обращением к богам, отвечающим за водоснабжение (не только бог дождя, но еще боги рек и озер). И в случаях особо жестоких засух в жертву им приносили братьев-близнецов, которых ассоциировали с легендарными Близнецами-героями.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.