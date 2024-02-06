  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Мария Азарова
11

Студенты прочитали часть геркуланумского папируса, пострадавшего при извержении Везувия

5.6

Пока что удалось прочитать 2000 слов более чем в 15 столбцах — примерно пять процентов всего свитка. Однако исследователи уверены, что это достижение открывает путь к расшифровке всех остальных текстов, найденных на вилле в Геркулануме.

История
# Везувий
# Геркуланум
# извержение вулкана
# искусственный интеллект
# свитки
Свиток из Геркуланума
Свиток из Геркуланума, обуглившийся во время извержения Везувия / © Vesuvius Challenge

Три студента из Германии, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки выиграли приз в размере 700 тысяч долларов после того, как с помощью ИИ прочитали пять процентов древнегреческого текста. Он был написан на папирусе, пострадавшем при извержении вулкана Везувий в 79 году нашей эры, которое опустошило древнеримские города Помпеи и Геркуланум.

Примерно 1800 свитков нашли в XVIII-XIX веках на руинах геркуланумской виллы, предположительно, принадлежавшей Луцию Кальпурнию Пизону Цезонину, тестю Гая Юлия Цезаря. Эта библиотека считается единственной, сохранившейся с античных времен. Часть папирусов уничтожили сразу, так как по незнанию реликвию принимали за куски обуглившегося дерева, а какие-то пострадали после попыток исследователей развернуть их. На сегодня более 800 свитков разной степени сохранности находятся в Национальной библиотеке Неаполя (Италия), остальные — во Франции и Великобритании.

Попытки изучить тексты, найденные на вилле, предпринимали с середины 1700-х годов. Около 200 папирусов удалось развернуть и прочитать. Однако новую жизнь в это дело вдохнули в 2000-х, когда появилась возможность исследовать геркуланумские свитки, не разворачивая их, — с помощью рентгеновской микрокомпьютерной томографии (micro-CT) и британского синхронтрона Diamond Light Source. Читать текст доверили искусственному интеллекту.

Весной 2023 года стартовал конкурс Vesuvius Challenge по расшифровке папирусов. К тому моменту ученые во главе с профессором Брентом Силсом из Университета Кентукки (США) показали, что алгоритм машинного обучения может извлекать буквы и символы из рентгеновских снимков свитков. Исследователи описали свой алгоритм и предоставили участникам материал: тысячи трехмерных рентгеновских изображений двух неразвернутых папирусов и трех фрагментов. 

«Мы продемонстрировали, как читать геркуланумские папирусы. Это дает нам возможность раскрыть 50, 70, может быть, 80 процентов всей коллекции. Мы построили лодку и хотим, чтобы все садились и плыли вместе с нами», — отмечал Силс. 

Люк Фарритор — один из победителей конкурса по расшифровке папирусов с помощью ИИ / © University of Nebraska — Lincoln

В прошлом октябре 21-летний Люк Фарритор из Школы Райкса при Университете Небраски в Линкольне выиграл 40 тысяч долларов, прочитав на папирусе первое слово — πορφύραc, что в переводе означает «фиолетовый» (или «королевский пурпур»). Затем Фарритор объединился с Юсефом Надером, уроженцем Египта и студентом из Германии, и Джулианом Шиллигером из Швейцарии. Вместе им удалось прочитать более 2000 букв — пять процентов текста свитка — и получить наиболее полное представление о содержании.

Папирологи, которые подтвердили успех команды, предположили, что текст ранее нигде не публиковался и принадлежит Филодему — эпикурейскому философу, поэту, ученику Зенона Сидонского и жителя Геркуланума. Он рассуждает о смешении нескольких источников удовольствия — музыки и еды, в частности каперсов.

Расшифрованный текст / © Vesuvius Challenge

«Общая тема текста — удовольствие, которое в правильном понимании считается высшим благом в эпикуреизме. <…> Приносят ли вещи, доступные в меньших количествах, больше удовольствия, чем те, которые доступны в изобилии? Наш автор считает, что нет», — рассказали исследователи.

Цель на 2024 год — завершить расшифровку 85 процентов двух неразвернутых свитков, автоматизировать процесс работы ИИ и улучшить обнаружение чернил на наиболее поврежденных частях папируса.

Расшифрованный текст / © Vesuvius Challenge

«Невероятный момент — быть человеком, который обнародовал часть этого текста. Даже если речь идет всего об одном или двух символах, это то, было написано человеческой рукой почти 2000 лет назад и оставалось невидимым, пока я не увидел это на экране своего компьютера, сидя за столом либо на диване», — поделился Стивен Парсонс, один из участников проекта Vesuvius Challenge.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
История
# Везувий
# Геркуланум
# извержение вулкана
# искусственный интеллект
# свитки
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Фев
Бесплатно
Мир диких животных: сохранение уникальных видов для будущих поколений
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Фев
700
Научные итоги 2023 года в ботанике: новые виды растений
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Фев
Бесплатно
Чем дышат почвы? Дыхание почв и его составляющие
Русское географическое общество
Онлайн
Презентация
07 Фев
Бесплатно
Борьба за обед
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Фев
350
Первый свет первых звезд в первых галактиках
Московский Планетарий
Москва
Лекция
07 Фев
Бесплатно
Научные картины мира и их эволюция
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
07 Фев
600
Определение расстояний в астрономии: от Эратосфена до Хаббла
Центр «Архэ»
Онлайн
Беседа
08 Фев
600
Наука и жизнь
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
09 Фев
600
Научная обоснованность психотерапии и лженаучные методы
Зоологический музей РАН
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 часов назад
Ольга Иванова

Патогенные для человека бактерии выжили в марсианских условиях

Международная группа ученых провела эксперимент и пришла к выводу, что некоторые патогенные для человека микроорганизмы, включая те, что вызывают внутрибольничные инфекции и пневмонию, способны выжить в марсианских условиях.

Биология
# бактерии
# марс
# марсианский грунт
# микроорганизмы
# патогены
Вчера, 12:35
Дарья Губина

В обитаемой зоне близкой звезды нашли суперземлю из «долины радиусов»

В «консервативной обитаемой зоне» красного карлика TOI-715 в 137 световых годах от Земли астрономы нашли суперземлю с радиусом 1,55 земного. Она попадает в «долину радиусов» — провал в радиусах обнаруженных экзопланет.

Астрономия
# красный карлик
# обитаемая зона
# Суперземля
# экзопланета
11 часов назад
Василий Парфенов

Физики решили «проблему Фейнмана» об инвертированном разбрызгивателе. Ответ очевидный, а вот объяснение — нет

В какую сторону будет вращаться обычный садовый опрыскиватель, если поток жидкости в нем обернуть вспять? Ответ на этот вопрос выглядит абсолютно очевидным. И он всегда разный в зависимости от степени понимания отвечающим физики протекающих процессов. Поэтому неудивительно, что загадка об инвертированном разбрызгивателе занимала лучшие умы человечества многие десятилетия. К счастью, американские ученые наконец-то теоретически и экспериментально обосновали по-настоящему правильное ее решение.

Физика
# гидродинамика
# загадки
# Ричард Фейнман
# США
3 февраля
Мария Азарова

Анализ полумиллиона собак показал, какие породы умирают раньше других

Команда исследователей проанализировала различия в продолжительности жизни собак, учитывая такие факторы, как порода и ее чистокровность, размер тела, пол и цефальный индекс — отношение ширины черепа к длине.

Биология
# домашнее животное
# домашние животные
# питомец
# породы собак
# продолжительность жизни
# собаки
Позавчера, 17:58
Александр Березин

Вопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение Земли

Сорок лет назад советский климатолог Михаил Будыко предсказал, что результатом антропогенной эмиссии углекислого газа станет резкий всплеск в развитии земной растительности и биосферы в целом. К 2016 году это подтвердили спутниковые снимки, но научные публикации о них вызвали серьезное неприятие: некоторые ученые попробовали опровергнуть факт озеленения. Новая работа показала, что оно не просто существует, но и ускоряется.

Климат
# антропогенные выбросы углерода
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# климат
Выбор редакции
2 февраля
Виталий

Гренландия поднимается быстрее, чем тонет

Ученые из Технического университета Дании выяснили, что из-за таяния периферийных ледников коренные породы Гренландии поднялись на 20 сантиметров с 2013 по 2023 год. Со временем это породит новые острова и шхеры в Датском королевстве, часть которого — Гренландия.

Геология
# глобальное потепление
# Гренландский ледяной щит
# таяние ледников
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
1 февраля
Андрей

Геологи пересмотрели историю возникновения континентов

Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.

Геология
# земная кора
# катархей
# океанические плиты
# тектонические плиты
# формирование континентов
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Студенты прочитали часть геркуланумского папируса, пострадавшего при извержении Везувия

    Только что

  2. Физики решили «проблему Фейнмана» об инвертированном разбрызгивателе. Ответ очевидный, а вот объяснение — нет

    11 часов назад

  3. Naked Science впервые стал самым цитируемым научно-популярным СМИ по итогам года

    11 часов назад

  4. Патогенные для человека бактерии выжили в марсианских условиях

    12 часов назад
Выбор редакции

Вопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение Земли

Позавчера, 17:58

Последние комментарии

Вадим Лозинский
1 минута назад
Вот после таких публикаций ученые в недоумении: "Почему науку никто не финансирует?"

Физики решили «проблему Фейнмана» об инвертированном разбрызгивателе. Ответ очевидный, а вот объяснение — нетФизики решили «проблему Фейнмана» об инвертированном разбрызгивателе. Ответ очевидный, а вот объяснение — нет

Shamil Matygullin
4 часа назад
Василий, Поржал от души!

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Shamil Matygullin
4 часа назад
Василий, Не умничай, придуривайся и тогда тебя поймут

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Affidavit Donda
4 часа назад
. Кто и когда? Доказательства будут или как всегда?

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Shamil Matygullin
4 часа назад
Sam, Однако уже есть подтверждения что мы живём в матрице. Как к ним относится (к подтверждениям) это уже другой вопрос

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Shamil Matygullin
4 часа назад
Romam, Не знаю ребёнок он или не компетентен в этом вопросе, но Вы хам и это точно

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Affidavit Donda
4 часа назад
John, коли он экранолёт, то он имеет возможность летать в обоих режимах, и в самолётном, и в экранопланном. В каком эшелоне погода более лётная, в том и

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Affidavit Donda
4 часа назад
Николай, ну так-то получается, что и «Спутник-1» немножечко не АМС. "Но любим мы его не только за это."(ц) :-)))

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Василий Парфенов
4 часа назад
Zhe, у нас с вами очень разный русский язык, конечно. И представление о значении слов. И понимание истории различных процессов.

Физики решили «проблему Фейнмана» об инвертированном разбрызгивателе. Ответ очевидный, а вот объяснение — нетФизики решили «проблему Фейнмана» об инвертированном разбрызгивателе. Ответ очевидный, а вот объяснение — нет

Гена Пастухов
5 часов назад
Западный мир уже однажды принял концепцию, что самое важное в жизни человека - размножение - оно же самое ужасное, плохое и греховное. Не помогло,

Вопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение ЗемлиВопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение Земли

Гена Пастухов
5 часов назад
Zhe, такое ощущение, что посчитали не то. В прямом режиме работы разбрызгивателя его движение производится соплами, и в начале написано, что

Физики решили «проблему Фейнмана» об инвертированном разбрызгивателе. Ответ очевидный, а вот объяснение — нетФизики решили «проблему Фейнмана» об инвертированном разбрызгивателе. Ответ очевидный, а вот объяснение — нет

Иван Колупаев
6 часов назад
Zhe, да даже если у "чурбанов железных" напрочь отсутствуют собственные желания, мысли и чувства (сознание и бессмертная душа) стремление

Тяга ИИ к гонке вооружений и ядерным ударам сделала его опасным помощником в военно-политических вопросахТяга ИИ к гонке вооружений и ядерным ударам сделала его опасным помощником в военно-политических вопросах

Иван Колупаев
6 часов назад
Татьяна, по вашему мнению алгоритм который может принять решение "передвинуть пешку с Е2 на Е4" не в состоянии выдать команду "нанести ракетный удар

Тяга ИИ к гонке вооружений и ядерным ударам сделала его опасным помощником в военно-политических вопросахТяга ИИ к гонке вооружений и ядерным ударам сделала его опасным помощником в военно-политических вопросах

Zhe Sh
7 часов назад
Можно ещё протестировать, как вел бы себя пятилетний ребенок в конфликтах в детском саду, если бы у него была атомная бомба. Думаю, там тоже все

Тяга ИИ к гонке вооружений и ядерным ударам сделала его опасным помощником в военно-политических вопросахТяга ИИ к гонке вооружений и ядерным ударам сделала его опасным помощником в военно-политических вопросах

Zhe Sh
7 часов назад
Василий, вы пишете "популяризировал", я довожу до "рекламировал" - вполне допустимая гиперболизация, на мой взгляд) И решение не Фейнмана, а вот этих

Физики решили «проблему Фейнмана» об инвертированном разбрызгивателе. Ответ очевидный, а вот объяснение — нетФизики решили «проблему Фейнмана» об инвертированном разбрызгивателе. Ответ очевидный, а вот объяснение — нет

Татьяна Кальницкая
8 часов назад
Как только читатель видит в статье "учёного" термин "искусственный интеллект" в отношении существующих алгоритмов, да ещё в связке с гпт, следует

Тяга ИИ к гонке вооружений и ядерным ударам сделала его опасным помощником в военно-политических вопросахТяга ИИ к гонке вооружений и ядерным ударам сделала его опасным помощником в военно-политических вопросах

Василий Парфенов
8 часов назад
Zhe, мне, вот, искренне интересно, а где "Фейнман так рекламировал эту задачку"? В какой вселенной? И какое было его решение. Я просто не понимаю, как

Физики решили «проблему Фейнмана» об инвертированном разбрызгивателе. Ответ очевидный, а вот объяснение — нетФизики решили «проблему Фейнмана» об инвертированном разбрызгивателе. Ответ очевидный, а вот объяснение — нет

Андрей Сурин
9 часов назад
Поздравляю!

Naked Science впервые стал самым цитируемым научно-популярным СМИ по итогам годаNaked Science впервые стал самым цитируемым научно-популярным СМИ по итогам года

Николай Цыгикало
9 часов назад
Ура. Прекрасная новость. Поздравляю всех создавших этот результат!

Naked Science впервые стал самым цитируемым научно-популярным СМИ по итогам годаNaked Science впервые стал самым цитируемым научно-популярным СМИ по итогам года

Zhe Sh
9 часов назад
О, круто, спасибо, почитаю!

Почему снежинки симметричны? Существует ли математически строгая теория, описывающая процесс роста снежинки?Почему снежинки симметричны? Существует ли математически строгая теория, описывающая процесс роста снежинки?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить