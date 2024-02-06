Студенты прочитали часть геркуланумского папируса, пострадавшего при извержении Везувия

Пока что удалось прочитать 2000 слов более чем в 15 столбцах — примерно пять процентов всего свитка. Однако исследователи уверены, что это достижение открывает путь к расшифровке всех остальных текстов, найденных на вилле в Геркулануме.

Три студента из Германии, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки выиграли приз в размере 700 тысяч долларов после того, как с помощью ИИ прочитали пять процентов древнегреческого текста. Он был написан на папирусе, пострадавшем при извержении вулкана Везувий в 79 году нашей эры, которое опустошило древнеримские города Помпеи и Геркуланум.

Примерно 1800 свитков нашли в XVIII-XIX веках на руинах геркуланумской виллы, предположительно, принадлежавшей Луцию Кальпурнию Пизону Цезонину, тестю Гая Юлия Цезаря. Эта библиотека считается единственной, сохранившейся с античных времен. Часть папирусов уничтожили сразу, так как по незнанию реликвию принимали за куски обуглившегося дерева, а какие-то пострадали после попыток исследователей развернуть их. На сегодня более 800 свитков разной степени сохранности находятся в Национальной библиотеке Неаполя (Италия), остальные — во Франции и Великобритании.

Попытки изучить тексты, найденные на вилле, предпринимали с середины 1700-х годов. Около 200 папирусов удалось развернуть и прочитать. Однако новую жизнь в это дело вдохнули в 2000-х, когда появилась возможность исследовать геркуланумские свитки, не разворачивая их, — с помощью рентгеновской микрокомпьютерной томографии (micro-CT) и британского синхронтрона Diamond Light Source. Читать текст доверили искусственному интеллекту.

Весной 2023 года стартовал конкурс Vesuvius Challenge по расшифровке папирусов. К тому моменту ученые во главе с профессором Брентом Силсом из Университета Кентукки (США) показали, что алгоритм машинного обучения может извлекать буквы и символы из рентгеновских снимков свитков. Исследователи описали свой алгоритм и предоставили участникам материал: тысячи трехмерных рентгеновских изображений двух неразвернутых папирусов и трех фрагментов.

«Мы продемонстрировали, как читать геркуланумские папирусы. Это дает нам возможность раскрыть 50, 70, может быть, 80 процентов всей коллекции. Мы построили лодку и хотим, чтобы все садились и плыли вместе с нами», — отмечал Силс.

Люк Фарритор — один из победителей конкурса по расшифровке папирусов с помощью ИИ / © University of Nebraska — Lincoln



В прошлом октябре 21-летний Люк Фарритор из Школы Райкса при Университете Небраски в Линкольне выиграл 40 тысяч долларов, прочитав на папирусе первое слово — πορφύραc, что в переводе означает «фиолетовый» (или «королевский пурпур»). Затем Фарритор объединился с Юсефом Надером, уроженцем Египта и студентом из Германии, и Джулианом Шиллигером из Швейцарии. Вместе им удалось прочитать более 2000 букв — пять процентов текста свитка — и получить наиболее полное представление о содержании.

Папирологи, которые подтвердили успех команды, предположили, что текст ранее нигде не публиковался и принадлежит Филодему — эпикурейскому философу, поэту, ученику Зенона Сидонского и жителя Геркуланума. Он рассуждает о смешении нескольких источников удовольствия — музыки и еды, в частности каперсов.

Расшифрованный текст / © Vesuvius Challenge

«Общая тема текста — удовольствие, которое в правильном понимании считается высшим благом в эпикуреизме. <…> Приносят ли вещи, доступные в меньших количествах, больше удовольствия, чем те, которые доступны в изобилии? Наш автор считает, что нет», — рассказали исследователи.

Цель на 2024 год — завершить расшифровку 85 процентов двух неразвернутых свитков, автоматизировать процесс работы ИИ и улучшить обнаружение чернил на наиболее поврежденных частях папируса.

Расшифрованный текст / © Vesuvius Challenge

«Невероятный момент — быть человеком, который обнародовал часть этого текста. Даже если речь идет всего об одном или двух символах, это то, было написано человеческой рукой почти 2000 лет назад и оставалось невидимым, пока я не увидел это на экране своего компьютера, сидя за столом либо на диване», — поделился Стивен Парсонс, один из участников проекта Vesuvius Challenge.

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