Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые объяснили «ошибочность» данных о фитопланктоне на экзопланете K2-18b
После наблюдений за покрытой океаном экзопланетой K2-18b с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» возникло предположение, что в ее атмосфере выделяется диметилсульфид — продукт жизнедеятельности морского фитопланктона и некоторых бактерий. Теперь ученые заподозрили, что этот вывод может оказаться последствием неверной интерпретации данных.
Экзопланета K2-18b расположилась менее чем в 22 миллионах километров от своего солнца, то есть вдвое с лишним ближе, чем Меркурий от своего. Она принадлежит маленькому и сравнительно «холодному» красному карлику, так что в этой системе такое расстояние оказалось самым оптимальным — именно там вода при ее наличии может находиться в состоянии жидкости. То есть планета находится в зоне потенциальной обитаемости.
Вода на ней действительно есть — водяной пар в атмосфере K2-18b зафиксирован в том числе данными телескопов «Хаббл», «Спитцер» и «Кеплер». Впрочем, как удалось установить, в основном воздух этого мира заполнен водородом и гелием. В любом случае K2-18b в размерах в 2,7 раза больше Земли, а по массе — в 8,6 раза.
Такое сочетание «веса» и радиуса дает довольно низкую среднюю плотность — лишь в 2,6 раза больше плотности воды. Это говорит о том, что у планеты есть твердое ядро и толстая мантия более легких, летучих веществ. Поэтому ее назвали гикеаном — hycean: это производное от слов hydrogen («водород») и ocean («океан»).
В 2023 году этот «водородный океан» наблюдали с помощью обсерватории «Джеймс Уэбб». Полученные тогда данные анализировала команда под руководством профессора Кембриджского университета Никку Мадхусудхана. Позже он признался, что после проделанной работы буквально потерял сон: данные показали наличие в атмосфере K2-18b диметилсульфида.
В принципе этот газ может выделяться в результате никак не связанных с жизнью геохимических процессов, но не в таких количествах, чтобы это было видно с расстояния в 124 световых года. Напомним, именно на таком расстоянии от нас находится система K2-18. На Земле в столь значимых концентрациях диметилсульфид производит только морской фитопланктон и некоторые бактерии, например, в канализации.
Однако с тех пор команда Мадхусудхана пребывает в океане скепсиса, сомнений и даже обвинений в безответственности. К примеру, в 2024 году другие исследователи заявили, что с таким же успехом диметилсульфид прослеживается в коме вокруг кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. Более того, в 2025 году стало известно, что он есть даже в межзвездной среде.
Недавно ученые из США решили подробно рассмотреть методику обработки данных телескопа, которые привели к выводу о возможном существовании внеземного фитопланктона. Собственными выводами они поделились в статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org. Исследователи объяснили, что данные собираются в тот момент, когда планета следует на фоне диска своей звезды: свет проходит сквозь ее атмосферу, и разные вещества в этой атмосфере по-своему поглощают часть этого света. Таким образом в полученном спектре «отпечатываются» уникальные для каждой молекулы «опознавательные знаки».
Но проблема в том, что для получения понятной картины химического состава чего-либо в космосе многочисленные данные измерений приходится усреднять, а это уже как раз вопрос методологии. После наблюдений K2-18b, по мнению авторов новой научной работы, это усреднение было слишком «неаккуратным» — могли быть «сглажены» важные детали. Как пишут ученые, диметилсульфид поглощает свет почти в том же диапазоне, что и этилен, и полученные «Уэббом» сигналы не позволяют достаточно четко отличить одно от другого. Иными словами, обнаруженное в атмосфере экзопланеты вещество с одинаковым успехом может быть и диметилсульфидом, и этиленом.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
Венера в числе прочего привлекает внимание необычно медленным и притом ретроградным вращением вокруг своей оси. Вызывает вопросы и отсутствие у такой крупной каменистой планеты естественного спутника, как у Земли и Марса. По мнению ученых, все это наводит на подозрения о том, что когда-то вторая планета Солнечной системы пережила гигантское столкновение.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
По действующим соглашениям о космосе, размещенный на другом небесном теле ядерный реактор заставит другие страны «обходить его стороной», фактически делая соответствующий кусок территории контролируемым страной, которая этим реактором управляет. Хотя это не территориальные претензии земного типа, речь идет о достаточно эффективном механизме контроля, своего рода «сфере влияния» вне Земли. Особенно востребовано это будет в зоне размещения важных ресурсов.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Возрождение мамонтов не нужно: России лучше снова стать родиной слонов
Топ удивительных разработок 2015 года
Гости из будущего: эсминцы и фрегаты
Солнечная система и окрестности: терраформирование в деталях
Живем ли мы в одноэлектронной Вселенной: гид по одной из самых экзотических гипотез
В прекрасное далеко на поезде
Как стать счастливее по-научному
«Команч» и его собратья: «невидимки» на свалке истории
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии