Не только клещи: семь опасных насекомых России

Лето – пора активного нападения клещей. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона по поводу их укусов в медицинские организации обратилось более 490 тысяч человек. Но, помимо этих насекомых, в России есть другие, представляющие не меньшую опасность для жизни и здоровья. Эксперт Пермского Политеха рассказал, кто может стать потенциальным переносчиком чикунгуньи в России, чем лосиная муха и слепень похожи на клеща, почему нельзя самостоятельно извлекать личинку овода, как жук-майка убивает даже без укуса и почему надо защищать шею от шершней и ос, а также какие меры необходимо принять после контакта с каждым из этих животных.

Малярийный комар (Анофелес) – потенциальный переносчик чикунгуньи

Малярийные комары обитают в различных регионах России, где климат и экологические условия способствуют их размножению. Они наиболее распространены в южных и юго-западных частях страны, таких как Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края.

Ассистент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Никита Кифель объяснил, что возбудителем малярии являются паразиты – малярийные плазмодии, которые развиваются в слюнных железах комара. Попадая в человеческий организм во время укуса, они начинают размножаться в клетках печени, а затем проникать в эритроциты. Через них паразиты попадают в кровь, вызывая сильную интоксикацию с последствиями в виде анемии, острой почечной и дыхательной недостаточности, нарушения работы нервной системы, резкого падения артериального давления, внутрисосудистого свертывания крови и часто даже смерти.

Кроме малярии, комары могут переносить, например, желтую лихорадку, дирофиляриоз, лихорадки Денге и Зика и даже держащую сейчас в страхе весь мир из-за масштабной эпидемии чикунгунью. Это вирус, который передается через укус комара и вызывает резкое повышение температуры и боли в мышцах и суставах, которые могут переходить в хроническую форму. Возможно расстройство функции желудочно-кишечного тракта, а также поражение нервной системы, сердца. Он пришел в китайскую провинцию Гуандун с берегов Индийского океана в начале июля и продолжает распространяться. Сейчас количество зараженных этой лихорадкой на юге Китая выросло более чем до восьми тысяч человек.

– У нас пока что нет инфицированных вирусом чикунгуньи комаров, но если хоть один из имеющихся вступит в контакт, например, с зараженным туристом из Китая или африканской страны, то сценарий распространения этой лихорадки в России станет вполне возможным, – считает эксперт ПНИПУ.

Борьба с комарами, которая сейчас проводится в южных регионах России для снижения количества завозных случаев малярии и предотвращения заражения чикунгуньей, включает распыление инсектицидных средств и обработку нерыбохозяйственных водоемов специальными биопрепаратами с целью сокращения популяции личинок этих насекомых.

Лосиная муха (оленья кровососка) – напарница клеща

Лосиная муха обитает практически по всей России, от Приморья до Калининграда. Особенно много этих насекомых встречается в центральных областях: Ленинградской, Новгородской, Псковской, Московской, Ярославской, Калужской, Тверской и Владимирской. От обычной она отличается тем, что более плоская, широкая и очень похожа на клеща. Также у взрослых особей нет крыльев – они отпадают со временем.

Лосиная муха – это облигатный кровосос, то есть она питается исключительно кровью. В качестве жертвы насекомое выбирает лосей, оленей, косуль, но может кусать и людей.

– Главная ее опасность в том, что она переносит такие же инфекции, как клещ: туляремию, анаплазмоз, вызывающие лихорадку, мышечные боли, болезнь Лайма, клещевой энцефалит, которые могут привести к инвалидности и даже смерти, – делится Никита Кифель.

Лосиная муха при выборе жертвы ориентируется на тепло и запах.

Оленья кровососка / © Christian Fischer, ru.wikipedia.org

Эксперт ПНИПУ рассказал, что цвет одежды не играет определяющей роли при выборе жертвы, но размер и движение объекта могут влиять на это. Например, кровососки охотнее нападают на взрослого человека, а на детей младше 7–8 лет — редко. Это связано с тем, что пот взрослых содержит больше молочной кислоты и аммиака, привлекающих мух. Кроме того, состав ткани одежды может влиять на привлекательность для кровососок: на холодной и скользкой синтетической ткани они не задерживаются, а по натуральной теплой — готовы ползать часами.

Репелленты на этих насекомых не действуют. Поэтому, чтобы обезопасить себя, стоит надевать на природу светлую полностью закрытую одежду, а также тщательно осматривать тело после прогулки в лесу или в парке.

Лосиные мухи не присасываются к коже так надолго, как клещи, а улетают через 5-20 минут после укуса. При этом, чтобы избавиться от кровососки, достаточно просто ее смахнуть или удалить пинцетом. Поэтому, скорее всего, поймать муху на лету и сдать на анализ в лабораторию не получится. Необходимо будет наблюдать за местом укуса. Если красное пятно постепенно увеличивается в размерах, образуя кольцо с красным ободком и бледным центром, то нужно срочно обратиться в ближайший травмпункт.

Шершень – ядовитая бомба

Шершни живут на всей территории России, кроме северных регионов. Их ареал обитания зависит от вида. Обыкновенный – в европейской части, восточный – на Кавказе, азиатский – на Дальнем Востоке.

Это насекомое нападает на человека исключительно в целях защиты своего гнезда. Если оно чувствует угрозу, то выпускает феромон тревоги, который активизирует других шершней для атаки.

– Привлечь насекомых могут ароматизаторы, сладкая парфюмерия и отдушки в косметике, а также перезревшие плоды, уже упавшие на землю. Также они любят углеводные продукты, особенно те, в состав которых входит сахар. Но в обычных условиях шершни редко нападают на человека. Если не трогать насекомое, то оно не будет атаковать. Однако если спровоцировать его агрессию, совершая резкие и хаотичные движения, создавая шум или просто находясь рядом с гнездом шершня, он может напасть, – предостерегает ученый ПНИПУ.

В слюне шершня содержатся токсины, поражающие почки, нарушающие свертываемость крови, блокирующие сигналы нервной системы. Они увеличивают проницаемость сосудов, что ускоряет распространение яда по организму и может привести к летальному исходу. Также в слюне насекомого присутствуют аллергены, способные привести к анафилактическому шоку. Опаснее всего укусы в лицо, язык и шею. Даже если у человека нет аллергии, может возникнуть отек дыхательных путей и удушье.

Шершень обыкновенный (Vespa crabro) / © Jerzy Strzelecki, ru.wikipedia.org

– После того, как человека ужалил шершень, нужно продезинфицировать пораженный участок кожи: промыть водой с мылом или обработать антисептиком, чтобы удалить грязь и снизить риск попадания инфекции. Стоит также приложить компресс со льдом на 10–15 минут и принять антигистаминное средство. Если укус пришелся в руку или ногу, необходимо приподнять конечность. Нельзя выдавливать или высасывать яд, как и искать жало: шершни его не оставляют. Важно пить как можно больше воды, чтобы вывести токсины. А вот алкогольные напитки запрещены, потому что усилят отек, – советует Никита Кифель.

Особую опасность встрече с шершнем придает то, что он, в отличие от пчел, не погибает после укуса и может жалить многократно. А, с учетом привычки этих насекомых нападать роем, такой контакт представляет большую угрозу для жизни.

Овод – личинки в глазах и сепсис

Многие ошибочно считают, что оводы кусают человека, чтобы выпить кровь. На самом деле взрослые особи не питаются вообще — живут 3–5 дней только за счет запасов, накопленных в личиночной стадии. У них одна цель – поместить яйца с потомством в теплое укромное место, которым становится наш организм.

– Существует два основных вида этих насекомых. Подкожные оводы, распространенные повсеместно, чьи самки откладывают яйца на шерсть или кожу хозяина. И носоглоточные – их женские особи сразу производят уже живых личинок и прямо на лету выбрызгивают их в ноздри и глаза животных или человека. Они могут продолжить паразитировать как на веке, слизистых оболочках глаза и носа, так и внутри глазного яблока. Этот вид более теплолюбивый и обитает в южных широтах, – комментирует эксперт Пермского Политеха.

При этом само взрослое насекомое не причиняет физической боли, неприятности исходят от его потомства, которое питается кровью и тканями жертвы.

Овод (Cephenemya stimulator) / © Karsten Heinrich (& G. Kothe-Heinrich), ru.wikipedia.org

Обычно в месте, где обосновалась личинка, возникает небольшая шишка, как будто от комариного укуса. Со временем она приобретает красный или синий цвет, появляются боль и воспаление. Через 5-12 недель образуется гнойник, который прорывается, создавая для созревшей личинки отверстие. Через него она попадает наружу и падает на землю, где окукливается, и через 2–4 недели становится взрослым оводом.

– После того как овод отложил личинки, они внедряются в организм, что вызывает воспаление, зуд, боль и покраснение. Нахождение паразитов на коже, в волосах и в слизистых приводит к инфекциям и нарушению функций органов. В тяжелых случаях – к нагноениям, некрозу тканей, ослаблению зрения. Иногда может даже развиться сепсис — опасное для жизни распространение инфекции по всему организму, – предупреждает Никита Кифель.

Еще одна большая опасность состоит в том, что есть риск не заметить на себе личинок овода, так как внедрение паразита не сопровождается болью. Первые симптомы появляются, когда они уже начинают активно развиваться.

Если вам все-таки удалось обнаружить на теле яйца овода, необходимо сразу обработать это место дезинфицирующими средствами. Если нет такой возможности — омыть его холодной водой и приложить лед — это уменьшит болевую реакцию и снимет отек.

По словам эксперта ПНИПУ, ни в коем случае нельзя самостоятельно извлекать личинку — она крепко держится за ткань и находится глубоко в эпидермисе. Если человек попытается ее достать, то часть паразита останется под кожей, что может привести к воспалительному процессу и нагноению. Запрещено также ограничивать доступ воздуха личинке, например, с помощью скотча, лака для ногтей или клея, — она задохнется и не выползет наружу.

При отеках в районе поражения, сильном зуде, ощущение физического движения личинок под кожей, острой боли, ярко выраженной аллергии нужно обратиться к врачу.

Слепень – переносчик энцефалита и сибирской язвы

Слепни распространены в разных регионах России, в том числе в севере и центре европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке. Они прекрасно себя чувствуют в тайге, лесотундре, лесостепи, в речных поймах и даже в пустынях. В горах их можно встретить в верхней части лесного пояса, на границе с альпийской зоной.

Во время укуса слепень впрыскивает в ранку специальную слюну с антикоагулянтами — веществами, которые мешают свертыванию крови. Это вызывает длительное кровотечение из ранок, которые долго не заживают.

– Челюсти слепня устроены как ножницы и буквально прорезают в коже небольшое отверстие, откуда начинает сочиться кровь. Насекомое втягивает ее, как через соломинку. Также в слюне слепней нет анестетика, как, например, у комаров, поэтому острая боль ощущается с первого мгновения и укус долго не заживает, что может спровоцировать занесение инфекции в кровь, – объясняет эксперт Пермского Политеха.

Но главная опасность в другом. Слепни, как и клещи, переносят множество тяжелых заболеваний: туляремию, сибирскую язву, клещевой энцефалит, филяриоз, антракс, листериоз. А также паразитов, которые мигрируют под кожей человека, вызывая зуд и отеки, и могут попадать в глаза.

Слепень (Chrysops relictus) / © Janet Graham, Chrysops relictus, Fenn’s Moss, North Wales, ru.wikipedia.org

Если вас укусил слепень, ученый ПНИПУ советует промыть место укуса чистой водой с мылом, обработать дезинфицирующим средством (зеленкой, хлоргексидином, спиртом) и залепить пластырем, чтобы предотвратить расчесывание ранки и ее долгое заживление. Если аптечки рядом нет, можно наложить марлевую повязку, пропитанную раствором соды.

Чтобы во время прогулки на природе не столкнуться со слепнем, избегайте мест, расположенных вблизи стоячей воды, например, прудов и болот и не пользуйтесь парфюмом с резким ароматом. Слепни летят на запах пота и влажную кожу человека.

Жук-майка – убивает без укуса

Жук-майка обитает в европейской части России, кроме Крайнего Севера, на Кавказе, в Казахстане и Средней Азии. Он выделяется своим внешним видом: блестящим сине-черным или зеленым телом, короткими надкрыльями и выпуклым брюшком, из-за чего напоминает каплю. Его легко узнать по массивной голове и медлительным движениям. Назвали жуков «майками» из-за их активности в мае, когда они массово появляются после зимовки. Важно не путать их с безвредными майскими жуками — это разные насекомые.

Несмотря на то, что эти насекомые не жалят человека и не пьют кровь, они представляют для нас большую опасность.

– Яд жука-майки может попасть в организм человека при контакте с кожей. Если взять жука в руки, то в качестве защитной реакции он начинает брызгаться маслянистой, неприятно пахнущей жидкостью. Попав на кожу, яд кантаридин, содержащийся в ней, вызывает раздражение, пузыри, как при ожоге, нарывы, – рассказывает Никита Кифель.

Майка обыкновенная / © Igor Luzhanov, ru.wikipedia.org

Самые негативные последствия могут быть при попадании яда в кровь (например, через ранки и порезы). Он может разрушить ткани печени, почек и желудочно-кишечного тракта, вызывая гастрит, энтерит, нефрит. Если у человека есть хронические заболевания, возможны осложнения вплоть до смерти.

Оса – опасна для здорового человека, полезна раковому больному

Осы обитают практически во всех регионах России. Больше всего их можно встретить в южных регионах, таких как Краснодарский, Ставропольский край, Ростовская область.

Осы кусают человека в целях самообороны, защищая свое гнездо и собственную жизнь. К концу лета насекомые становятся наиболее агрессивными, часто нападая без видимой причины.

– Яд осы содержит ряд опасных токсинов. Ацетилхолин воздействует на нервные окончания, вызывая сильную болевую реакцию. Гистамин, фосфолипаза и мастопаран вызывают аллергию, сильные отеки и способны привести к серьезным осложнениям, включая анафилактический шок. Цитотоксины повреждают сосуды, тем самым провоцируя кровоизлияния и возникновение гематом. При нескольких укусах это состояние может стать опасным для жизни, – поделился Никита Кифель.

Оса / © Richard Bartz, Munich aka Makro Freak

Так же, как и в случае с шершнем, укус осы в гортань даже для людей без аллергии опасен отеком языка и гортани, что может вызвать удушье.

Ученый Пермского Политеха также рассказал, что содержащийся в яде бразильской осы пептид Polybia-MP1 способен уничтожать раковые клетки, не повреждая здоровые. Он «нападает» на липиды (жиры), находящиеся на поверхности клетки, и создает отверстия, через которые могут проходить жизненно важные молекулы.

Так что, возможно, это опасное и бесполезное для человека насекомое в скором времени начнет приносить нам выгоду.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ПНИПУ 1215 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.