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37 минут назад
Алиса Гаджиева
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Археологи нашли могилу волшебника Мерлина

4.7

На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.

История
# археология
# Британия
# король Артур
# погребение
# средневековье
# Средние века
# темные века
древняя крепость
Реконструкция крепости железного века на холме Тиннис / © Chris Mitchell, GUARD Archaeology Ltd

Историки считают, что легенды о короле Артуре стали популярны в Британии в XII-XIII веках. О деяниях рыцарей Круглого стола пели барды и рассказывали сказочники. Первоисточником этих рассказов была «История бриттов» валлийского хрониста Ненния.

Ненний (конец VIII — начало IX веков) при написании не стеснялся использовать воображение: географические названия указывал с ошибками, зато о драконах рассказывал почти как очевидец. К XII веку менестрели дополнили эту историю своими фантазиями. Дело дошло до того, что появилась книга, написанная якобы самим Мерлином, — подделку под названием «Пророчества Мерлина» сотворил священник Гальфрид Монмутский. Правда, его быстро разоблачили.

В конце XV века в Британии издали «Смерть Артура» сэра Томаса Мэлори — по сути, сборник устных и письменных историй, имеющих отношение к легендарному королю. Отметим, что Мэлори не мог привести в своей книге все варианты того или иного события либо биографии героя, а их описания иногда очень разнились.

Мерлин
Рождение Мерлина так же загадочно, как и вся его последующая жизнь. В манускрипте XIII века его история начинается с того, что совет демонов обсуждает актуальнейший вопрос: как Люциферу зачать ребенка в теле девственницы / © Jean Colombe, wikipedia.org

Именно такая биография у Мерлина — волшебника, наставника и советника короля Артура. Ему посвящены несколько строф баллады Талиесина, валлийского барда VI века. Правда, знаем мы об этом из «Черной книги Кармартена», написанной в середине XIII века. Кармартен расположен на юго-западе Уэльса, поэтому легенда приписала Мерлину валлийское происхождение.

В Уэльсе он впервые продемонстрировал, согласно некоторым преданиям, свои магические способности, а потом отправился путешествовать и оказался при дворе короля Утера Пендрагона. После ряда дворцовых интриг и помощи в брачном союзе Утера с чужой женой Мерлин стал наставником юного Артура.

Именно он посоветовал Артуру попытаться вытащить древний меч (не Экскалибур) из камня — человек, сделавший это, становился королем Британии. Позже Мерлин помог королю получить Экскалибур из рук Владычицы озера и долгое время оставался его советником.

По версии Мэлори, под конец жизни волшебник сильно поссорился со своей сестрой, колдуньей Морганой. И та то ли убила его, заточив в ствол дуба, то ли околдовала вечным сном, в состоянии которого Мерлина и похоронили под большим курганом. Где находился тот курган или дуб, легенда не упоминала.

На юго-востоке Шотландии, на берегу реки Твид, есть старинная деревня Друмельзир. На холме рядом с деревней находятся развалины замка Тиннис. Известно, что он уже существовал в конце VI — начале VII веков, во время событий артуровского цикла. В «Пророчествах Мерлина» сказано, что Моргана заточила брата в дуб на берегу реки Твид. Но так как книга давно признана подделкой, никто до недавнего времени не обращал на это особого внимания.

средневековый замок
Реконструкция замка Тиннис VI века / © Chris Mitchell, GUARD Archaeology Ltd

Два года назад археологи из фонда Guard Archaeology Limited начали раскопки вокруг замка Тиннис. Они обнаружили, что место это было популярно задолго до бриттских королей.

На вершине Тинниса исследователи нашли большое число осколков кремневых орудий времен позднего мезолита и раннего неолита. Кроме того, они раскопали древние валы укрепления железного века, разрушенного в результате пожара.

археологические раскопки
Раскопки замка Тиннис / © GUARD Archaeology Ltd

В этом году на другой стороне реки Твид археологи исследовали группу древних погребальных курганов. Среди них обнаружили квадратный курган, датируемый между концом III и концом VI веков нашей эры. Этот курган, отличающийся от более древних круглых погребений бронзового века, окружающих его, содержал останки людей исключительного статуса — следовательно, это место имело большое значение для ранних бриттов в регионе.

У подножия этого кургана раскопали еще одно захоронение, предварительно датированное концом VI века. Именно так описывает могилу Мерлина Гальфрид Монмутский: у подножия древнего кургана, с видом на реку Твид.

Конечно, невозможно однозначно подтвердить, действительно ли это последнее пристанище наставника Артура. Но само наличие такого объекта в месте, пропитанном фольклором, говорит о том, что история о Мерлине может иметь корни в реальных исторических событиях.

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История
# археология
# Британия
# король Артур
# погребение
# средневековье
# Средние века
# темные века
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Комментарии

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2 Комментария
Max Power
Max Power
20 минут назад
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Для меня лично Мерлин навсегда в образе придурка, созданного Марком Твеном) в чем польза его могилы? Паломничество чудаков и туристос организовать разве?)
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Археологи нашли могилу волшебника МерлинаАрхеологи нашли могилу волшебника Мерлина

Max Power
20 минут назад
Для меня лично Мерлин навсегда в образе придурка, созданного Марком Твеном) в чем польза его могилы? Паломничество чудаков и туристос организовать

Археологи нашли могилу волшебника МерлинаАрхеологи нашли могилу волшебника Мерлина

Vlad Ok
26 минут назад
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