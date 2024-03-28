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49 минут назад
Алиса Гаджиева
41

В Шотландии нашли монастырь, построенный крестителем пиктов

4.7

Пикты Шотландии стали христианами на 100 лет раньше, чем остальные жители острова Великобритания. Археологи впервые обнаружили свидетельства этих событий.

История
# археология
# Британия
# монастырь
# пикты
# средневековье
# Средние века
# темные века
# христианство
# Шотландия
фундамент монастыря
Фундамент монастыря VI века. Сейчас на этом месте заболоченный луг / © Lismore Historical Society

Лисмор — остров архипелага Внутренние Гебриды на западе Шотландии (Великобритания). В Средние века на нем построили монастырь, получивший большую популярность у британских паломников. Связана эта популярность, скорее всего, с тем, что именно с Лисмора в Британию пришло христианство.

Археологи из Исторического общества Лисмора (Lismore Historical Society) шесть лет вели раскопки камышового болота рядом с приходской церковью, которая построена на месте хора собора монастыря XIII века. В результате нашли фундамент и фрагменты стен каменного здания.

Радиоуглеродное датирование показало, что люди использовали строение в VI-X веках нашей эры. Исследователи считают, что они нашли легендарный монастырь, основанный святым Молуагом (в некоторых источниках его называют святым Лугайдом), одним из первых крестителей Шотландии.

витраж
Витраж в соборе на острове Лисмор. Слева — Святой Молуаг / © wikipedia.org

Молуаг происходил из древнего улаидского рода ирландского королевства Дал-Арайде. В средневековых источниках сказано, что он был одним из шести ирландских священников, которые в пророчестве святого Патрика названы крестителями Британии. Патрик жил в V веке, а Молуаг родился в начале VI века.

Обычно первым крестителем Британии называют Августина Кентерберийского: в VII веке из его рук принял крещение король Кента. Но на самом деле первыми миссионерами Темных веков на острове были ирландцы. Только начали они с другой стороны — не от континентальной части Европы, как посланцы папы римского, а от Ирландии.

Исторически первые попытки христианизации начались даже раньше, при римлянах. Но так как провинция была дальняя и глухая, миссионеры из Вечного города туда не очень стремились. Когда же легионы ушли с острова, то пришедшие с материка англы, саксы и бритты положили конец первой версии крещения Британии.

Вторая волна миссионеров пришла из соседней Ирландии. В этой стране никогда не прерывалась христианская традиция. Возможно, это связано с тем, что племена с материка до нее не особо доплывали.

Будущий святой Молуаг собрал вокруг себя 12 последователей и ушел с ними нести веру на соседний остров. Легенда гласит, что скала, на которой стоял Молуаг, отделилась от ирландского побережья, и он переплыл на остров Лин-оф-Лорн, который сейчас называется остров Лисмор, в заливе Лох-Линне.

Этот остров был самым важным религиозным местом для западных пиктов. Их королей кремировали на древнем рукотворном кургане Огненный холм (Cnoc Aingeil по-гэльски) в Бахуиле, недалеко от места, которое Молуаг выбрал для своего будущего монастыря. Такой выбор может показаться странным, но на деле это не так.

Ирландские миссионеры научились делать акцент на сходстве и преемственности между ранним христианством и язычеством, а не на различиях между ними. Процесс обращения был скорее постепенным обучением, чем открытым противостоянием. Поэтому история ирландской христианизации пиктов почти не упоминает мучеников.

Кроме монастыря на Лисморе, Молуаг основал еще два на землях пиктов. В Средние века все три были перестроены, но остались в лоне Католической церкви. Сам креститель дожил до глубокой старости, умер в 592 году и похоронен в Шотландии, в одном из основанных им монастырей.

тигель
Тигель, часть металлургического оборудования. На месте раскопок нашли более сотни таких / © Lismore Historical Society

Так как в Темные века грамотность не была сильной стороной британцев, сведения о том, что происходило на их острове, мы узнаем в основном из ирландских хроник. Но хроники не указывают точное месторасположение первого монастыря на Лисморе. Поэтому ранее считали, что он остался под средневековой застройкой.

Однако несколько лет назад археологи нашли рядом с собором XIII века захоронения VIII века. Они пришли к выводу, что средневековые здания могли не полностью закрыть монастырь Молуага. Для предварительной разведки ученые использовали лидар, а позже, во время раскопок, нашли фундамент, части стен и напольное покрытие овального здания длиной примерно девять метров. Датировка совпала с упоминаниями монастыря Молуага в ирландских источниках.

Также во время раскопок исследователи обнаружили значительное число артефактов, относящихся к металлургической индустрии. По их мнению, обитатели монастыря занимались обработкой металла как для обеспечения собственных нужд, так и для продажи пиктам.

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История
# археология
# Британия
# монастырь
# пикты
# средневековье
# Средние века
# темные века
# христианство
# Шотландия
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