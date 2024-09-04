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Лапки самого быстролетающего млекопитающего неизвестно зачем засветились под ультрафиолетом
Мексиканские биологи обнаружили на лапках бразильских складчатогубов щетинки, которые светятся под ультрафиолетом. Эти летучие мыши признаны самыми быстрыми млекопитающими и живут многотысячными стаями, регулярно мигрируя. Однако исследователям неясно, для чего этим рукокрылым способность светиться.
На территории Северной и Южной Америки живет маленькая летучая мышь — бразильский складчатогуб (Tadarida brasiliensis), признанный самым быстрым из летающих млекопитающих. В 2016 году группа биологов зафиксировала рекордную скорость этих животных в горизонтальном полете — 44,5 метра в секунду, или 160 километров в час.
Вдобавок, как выяснилось, складчатогубы регулируют свою скорость в зависимости от ветра — ускоряясь при встречном потоке. Абсолютный рекорд скорости в полете принадлежит сапсану, который разгоняется до 380 километров в час, но только во время пикирования на жертву.
Новую особенность этих удивительных животных обнаружили мексиканские биологи. Они отлавливали летучих мышей в районе Milpa Alta на юге Мехико. На высоте примерно трех километров над уровнем моря, в убежище в сосновом лесу, обитают тысячи бразильских складчатогубов и некоторые виды ночниц (Myotis).
Специалисты проверяли пойманных рукокрылых на фотолюминесценцию с помощью карманных источников ультрафиолета. У нескольких особей обнаружили щетинки, которые светились от этого излучения. Подробности научной работы представлены в журнале Mammalian Biology.
Фотолюминесценция, или ответное свечение объектов под действием падающего на них излучения, встречается у самых разных организмов: у грибов (например, панеллюса вяжущего), растений, гребневиков и млекопитающих. Такую способность фиксировали у белки-летяги, утконоса, некоторых сумчатых и разных летучих мышей. Считается, что фотолюминесценция характерна именно для животных, которые активны ночью, — это своеобразная адаптация к низкому уровню освещенности.
На лапках изученного складчатогуба растут щетинки, которыми, вероятно, мыши ухаживают друг за другом — занимаются грумингом, — а длинные волоски служат сенсорами в тесном ночлеге. Теперь же у 25 особей обнаружили гребень из щетинок, светящихся голубым под ультрафиолетом. Вдобавок биологи отметили некоторую фотолюминесценцию у когтей, особенно с краю. Причем сухие музейные образцы T.brasiliensis так ярко не светились — значит, реакция на ультрафиолет характерна только для живых мышей.
Чтобы убедиться, что свечение не стало результатом строительного загрязнения (мыши поселились в здании научного центра), специалисты проверили пещерных ночниц, которые обитали там же. Но на их лапках ничего примечательного не нашлось.
Возможная причина, почему щетинки на лапках складчатогуба светятся, состоит в том, что это побочный эффект кератина в мехе, в котором могут содержаться триптофан и тирозин (эти аминокислоты фотолюминесцентны).
Другая загадка — зачем летучим мышам свечение на лапках? С одной стороны, светящиеся участки находятся на видных местах, и в темных условиях, где живут эти рукокрылые, свет был бы заметен. Однако нет наблюдений, чтобы складчатогубы общались с помощью лап. У самок и самцов интенсивность свечения одинаковая, поэтому версия с половым отбором тоже не подходит.
Авторы статьи предположили, что такая реакция щетинок на ультрафиолет помогает внутривидовой коммуникации. Летучие мыши могут находить друг друга в ночном небе по ярким визуальным сигналам. То есть свечение важно для полета — например, когда многотысячная стая преодолевает гигантские расстояния во время миграции.
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