Океанологи обнаружили крупнейшее извержение вулкана в голоцене

Извержения вулканов имеют решающее значение не только для геологии планеты, но и для ее биологии. Они могут оказать огромное влияние на климат, а значит, и на людей. Ученые до сих пор спорят о том, какое значение имело извержение вулкана Тоба на острове Суматра 75 тысяч лет назад, когда в воздух было выброшено около 800 кубических километров вулканического пепла.

Есть мнение, что это событие повлияло на климат всей планеты и даже привело к эффекту так называемого бутылочного горлышка у наших предков — обеднению генофонда по причине очень резкого сокращения популяции (до нескольких тысяч, сотен и даже десятков особей, а иногда — единиц). В нашей эволюционной истории в самом деле был такой момент, когда африканская популяция Homo, составляющая приблизительно 100 тысяч человек, однажды сократилась в 10 раз (хотя некоторые исследования оспаривают и этот факт). Существуют, впрочем, исследования, что до Африки вулканическая зима не докатилась и неповинна в истреблении наших предков.

В любом случае изучение извержений вулканов в прошлом — важная задача, чтобы понять нашу собственную историю и историю земной биоты вообще. Кроме того, это может быть полезным для прогнозирования последствий будущих извержений.

Исследователи из Университета Кобе (Япония) изучили затопленную океаном кальдеру Кикай диаметром 19 километров, расположенную у островов Осуми в префектуре Кагосима в Японии. Исследование опубликовано в Journal of Volcanology and Geothermal Research.

Ученые провели сейсмическую съемку, а также взяли пробы донных отложений вокруг кальдеры. Это позволило им получить довольно подробную картину происходившего в этих краях тысячи лет назад.

А все потому, что вулканические выбросы, отложившиеся в море, сохраняются гораздо лучше, чем на суше, ведь в последнем случае они разрушаются под воздействием эрозии. Благодаря этому ученые смогли провести комплексный стратиграфический анализ данных сейсмической активности вокруг кальдеры, разделив поверхностные слои толщиной более 100 метров на пять блоков. Так исследователи узнали, что отложения на дне океана и близлежащих островах имеют одинаковое происхождение.

Проанализировав пробы, ученые пришли к выводу, что 7300 лет назад местный вулкан выбросил в окружающую среду от 332 до 427 кубических километров продуктов извержения, которые осели на площади более 4500 квадратных километров вокруг эпицентра. Все это сопровождалось обрушением подводной кальдеры. Ученые считают, что это событие, по-видимому, стало крупнейшим извержением вулкана, произошедшим в голоцене — современной геологической эпохе, сменившей плейстоцен примерно 11 700 лет назад.

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