Только 15% всех людей смогли спать нормально

Исследование 67 тысяч людей и 11 миллионов ночей показало, что только 15% его участников спят от семи до девяти часов минимум пять дней в неделю. У остальных сон большую часть времени был либо недостаточным, либо избыточным, что одинаково приводит к проблемам со здоровьем.

Разные люди придерживаются разного режима дня: кому-то комфортнее ложиться после полуночи, а не до 22:00-23:00, как рекомендуют врачи; сонливым людям трудно засыпать вечером. Однако спать семь-девять часов ежедневно необходимо всем без исключения.

Масштабное исследование, которое специалисты из Аделаидского института здорового сна (Австралия), Унверситета Флиндерса (Австралия) и Междисциплинарного центра медицины сна (Франция), выявило, что сон только 15% людей по всему миру можно назвать достаточным для организма. Результаты работы опубликовал журнал Sleep Health.

Чтобы получить данные о том, сколько спят люди разного возраста, ученые использовали специальный анализатор, которые крепили под матрасом. В исследовании участвовали 67 254 взрослых, среди которых было 52 523 мужчины и 14 731 женщина. Они жили в разных странах, преимущественно в Европе и Северной Америке.

Среднее количество сна находилось в пределах семи-девяти часов у 70% участников исследования. Однако даже те, кто «выбирал» эту норму, 40% ночей в неделю спали меньше указанного времени. В другие дни на сон оставалось либо больше, либо меньше. У женщин продолжительность сна в основном была больше, чем у мужчин, а у людей среднего возраста — короче, чем у молодых или пожилых участников исследования.

Полученные результаты обеспокоили исследователей, поскольку сон в среднем меньше шести часов в сутки повышает риск смерти и приводит ко множеству серьезных болезней: гипертонии, ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям. Если человек спит меньше семи или больше девяти часов за ночь, нарушается пищевое поведение, появляются расстройства нервной системы и поведения.

Авторы научной статьи призвали на государственном уровне поощрять жителей разных стран делать здоровый сон приоритетом и помогать им спать достаточное количество часов ежедневно. Людям исследователи порекомендовали найти и поддерживать такой режим сна, который позволит максимально часто чувствовать себя отдохнвушими. Может быть полезно просыпаться в одно и тоже время каждый день, включая выходные, и ложиться, как только появляется сонливость. Если график сна невозможно соблюдать из-за особенностей работы, стоит находить время для дополнительного отдыха.

Всем, у кого есть такие симптомы недосыпания, как дневная сонливость, усталость, проблемы с концентрацией и памятью, исследователи посоветовали задуматься о гигиене сна. Например, отказаться от кофеина и алкоголя во второй половине дня и в целом сократить их потребление, а также не допускать обильных приемов пищи перед сном. При бессоннице или остановке дыхания во сне стоит обратиться ко врачу, отметили авторы статьи.

Авторы исследования делают вывод, что большинство людей не могут обеспечить себя полноценным сном «по нормативам» на протяжении многих дней недели — даже если в среднем вроде бы и выбирают положенное время на сон. Стоит отметить, что есть и альтернативные подходы к этому вопросу. Несколько лет назад другая группа ученых изучила сон у охотников-собирателей нашего времени. У таких племен нет проблем со сном: неизвестная даже сама концепция таких проблем, как и соответствующие слова.

Несмотря на это, оказалось, что реальное время чистого сна у них от 5,7 до 7,1 часа в сутки. При этом в постели он находятся от 6,9 до 8,5 часов, но часть из них тратится на разговоры, половую жизнь и так далее. Из этого исследования вытекает, что здоровый сон не обязательно требует семи-девяти часов времени. Трудно исключать, что проблемы с ним у наших современников связаны не с нехваткой самого времени на сон, а с каким-то другими причинами, пока остающимися в тени.

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