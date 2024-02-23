  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
10 минут назад
Полина Меньшова
87

Только 15% всех людей смогли спать нормально

6.2

Исследование 67 тысяч людей и 11 миллионов ночей показало, что только 15% его участников спят от семи до девяти часов минимум пять дней в неделю. У остальных сон большую часть времени был либо недостаточным, либо избыточным, что одинаково приводит к проблемам со здоровьем.

Медицина
# бессонница
# восьмичасовой сон
# гигиена сна
# режим сна
Кадр из сериала «Теория большого взрыва»
Кадр из сериала «Теория большого взрыва» / © wbd.com / © wbd.com

Разные люди придерживаются разного режима дня: кому-то комфортнее ложиться после полуночи, а не до 22:00-23:00, как рекомендуют врачи; сонливым людям трудно засыпать вечером. Однако спать семь-девять часов ежедневно необходимо всем без исключения.

Масштабное исследование, которое специалисты из Аделаидского института здорового сна (Австралия), Унверситета Флиндерса (Австралия) и Междисциплинарного центра медицины сна (Франция), выявило, что сон только 15% людей по всему миру можно назвать достаточным для организма. Результаты работы опубликовал журнал Sleep Health.

Чтобы получить данные о том, сколько спят люди разного возраста, ученые использовали специальный анализатор, которые крепили под матрасом. В исследовании участвовали 67 254 взрослых, среди которых было 52 523 мужчины и 14 731 женщина. Они жили в разных странах, преимущественно в Европе и Северной Америке.

Среднее количество сна находилось в пределах семи-девяти часов у 70% участников исследования. Однако даже те, кто «выбирал» эту норму, 40% ночей в неделю спали меньше указанного времени. В другие дни на сон оставалось либо больше, либо меньше. У женщин продолжительность сна в основном была больше, чем у мужчин, а у людей среднего возраста — короче, чем у молодых или пожилых участников исследования.

Полученные результаты обеспокоили исследователей, поскольку сон в среднем меньше шести часов в сутки повышает риск смерти и приводит ко множеству серьезных болезней: гипертонии, ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям. Если человек спит меньше семи или больше девяти часов за ночь, нарушается пищевое поведение, появляются расстройства нервной системы и поведения.

Авторы научной статьи призвали на государственном уровне поощрять жителей разных стран делать здоровый сон приоритетом и помогать им спать достаточное количество часов ежедневно. Людям исследователи порекомендовали найти и поддерживать такой режим сна, который позволит максимально часто чувствовать себя отдохнвушими. Может быть полезно просыпаться в одно и тоже время каждый день, включая выходные, и ложиться, как только появляется сонливость. Если график сна невозможно соблюдать из-за особенностей работы, стоит находить время для дополнительного отдыха.

Всем, у кого есть такие симптомы недосыпания, как дневная сонливость, усталость, проблемы с концентрацией и памятью, исследователи посоветовали задуматься о гигиене сна. Например, отказаться от кофеина и алкоголя во второй половине дня и в целом сократить их потребление, а также не допускать обильных приемов пищи перед сном. При бессоннице или остановке дыхания во сне стоит обратиться ко врачу, отметили авторы статьи.

Авторы исследования делают вывод, что большинство людей не могут обеспечить себя полноценным сном «по нормативам» на протяжении многих дней недели — даже если в среднем вроде бы и выбирают положенное время на сон. Стоит отметить, что есть и альтернативные подходы к этому вопросу. Несколько лет назад другая группа ученых изучила сон у охотников-собирателей нашего времени. У таких племен нет проблем со сном: неизвестная даже сама концепция таких проблем, как и соответствующие слова.

Несмотря на это, оказалось, что реальное время чистого сна у них от 5,7 до 7,1 часа в сутки. При этом в постели он находятся от 6,9 до 8,5 часов, но часть из них тратится на разговоры, половую жизнь и так далее. Из этого исследования вытекает, что здоровый сон не обязательно требует семи-девяти часов времени. Трудно исключать, что проблемы с ним у наших современников связаны не с нехваткой самого времени на сон, а с каким-то другими причинами, пока остающимися в тени.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# бессонница
# восьмичасовой сон
# гигиена сна
# режим сна
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Фев
Бесплатно
Искусственный интеллект через обучение с подкреплением
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Беседа
24 Фев
Бесплатно
Встреча с космонавтом Федором Юрчихиным
ВДНХ
Москва
Лекция
24 Фев
Бесплатно
Произвести фураж: речевые ошибки и языковая игра
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
24 Фев
Бесплатно
Почему мы любим страшные истории?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
24 Фев
Бесплатно
Саундтрек Вселенной
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
25 Фев
Бесплатно
Генетика в XX веке. История великих открытий
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
25 Фев
Бесплатно
Кому нужна техноэтика и можно ли осудить Фрица Габера, атомную бомбу и искусственный интеллект?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
26 Фев
600
Эволюция поведения
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Почему люди не летают?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 12:19
РНФ

Уровень воды в древнем Каспии был на десятки метров выше современного из-за изменений палеоклимата

Ученые показали, что экстремальный подъем уровня Каспийского моря на десятки метров, произошедший 18-13 тысяч лет назад и получивший название «Великая Хвалынская трансгрессия», мог быть вызван, вопреки существующим гипотезам, не таянием ледника, а естественными изменениями палеоклимата. Оказалось, что из-за холодного климата того периода обширные территории, с которых собирали воду впадающие в Каспий реки, были покрыты многолетней мерзлотой. В результате массы дождевых и талых вод почти не впитывались в мерзлые грунты и стекали в море, испарение с поверхности которого было небольшим. Все эти факторы привели к повышению уровня Каспия и увеличению площади моря более чем вдвое по сравнению с современным. Полученные данные помогут уточнить представления о масштабе колебаний уровня Каспийского моря при изменении климата.

РНФ
# Каспийское море
# озеро
# палеоклимат
# уровень воды
# Хвалынская трансгрессия
Позавчера, 17:08
Ольга Иванова

Покалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отбору

Канадские исследователи изучили поведение приматов в естественной среде обитания и пришли к выводу, что те из них, кто имеет врожденные аномалии или покалечен в процессе жизни, вполне неплохо адаптируются к своим недостаткам. Они не только выживают, но и размножаются. Более того, им активно помогают сородичи.

Биология
# аномалии развития
# естественный отбор
# инвалиды
# обезьяны
# приматы
Вчера, 14:56
Илья

В Амазонии обнаружили новый вид гигантской анаконды

Команда ученых, работавшая вместе со съемочной группой National Geographic в отдаленных районах Амазонки, обнаружила ранее не задокументированный вид гигантской анаконды.

Биология
# Амазонка
# анаконда
20 февраля
Полина

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

Офтоп
# лингвистика
# орфоэпия
# русский язык
# словарь
# ударение
16 февраля
Мария Азарова

Стоматологи выяснили, как именно возникает неприятный запах изо рта 

Целью нового исследования было понять, какие бактерии полости рта отвечают за продукцию метантиола, или метилмеркаптана — бесцветного токсичного газа с сильным и неприятным запахом, напоминающим зловоние гнилой капусты.

Медицина
# бактерии
# запах
# метантиол
# метилмеркаптан
# ротовая полость
# стоматология
19 февраля
Полина

Исследование выявило факторы, влияющие на успех в музыкальной карьере

Подростки чаще пробуют писать музыку, если у них есть возможность получать соответствующее дополнительное образование, а также когда они чувствуют поддержку и преемственность. При этом есть пять типовых траекторий, которые приводят к собственному творчеству.

Психология
# музыка
# музыкальное образование
# музыкальные способности
# творчество
20 февраля
Полина

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

Офтоп
# лингвистика
# орфоэпия
# русский язык
# словарь
# ударение
1 февраля
Андрей

Геологи пересмотрели историю возникновения континентов

Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.

Геология
# земная кора
# катархей
# океанические плиты
# тектонические плиты
# формирование континентов
23 января
Алиса Гаджиева

Археологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.

История
# античность
# археология
# вино
# виноделие
# Древний Рим
# керамика
# Римская Империя
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Только 15% всех людей смогли спать нормально

    10 минут назад

  2. Двуязычное образование замедлило развитие детей

    2 часа назад

  3. Усатые киты развили ранее неизвестный метод вокализации

    2 часа назад

  4. Аппарату землян впервые удалось сесть в южной приполярной зоне Луны

    11 часов назад
Выбор редакции

Смогут ли бактерии избавить человечество от пластикового мусора?

19 февраля

Последние комментарии

Ivan Davydenko
6 минут назад
Правильно, пускай сразу китайский учат )

Двуязычное образование замедлило развитие детейДвуязычное образование замедлило развитие детей

Sam Dowson
3 часа назад
Дмитрий, при аккреции, в падающем на звезду или дыру веществе так же происходят термоядерные реакции, и благодаря аккреции происходят взрывы

Астрономы отыскали самую маленькую звезду, и она меньше ЮпитераАстрономы отыскали самую маленькую звезду, и она меньше Юпитера

SecDep
4 часа назад
Где Березин, когда он так нужен, чтобы объяснить, что Россия впереди планеты всей.

Аппарату землян впервые удалось сесть в южной приполярной зоне ЛуныАппарату землян впервые удалось сесть в южной приполярной зоне Луны

Resizer
6 часов назад
С таким уровнем научных исследований самая опасная для здоровья посуда-произведенная пермскими учёными

Пермские ученые рассказали, какая посуда опасна для здоровьяПермские ученые рассказали, какая посуда опасна для здоровья

Виктор Астахов
8 часов назад
Сергей, да точно такая же. Родился капитализм на западе, как и его слуга - социал-дарвинизм. "либерализм" это просто розовая маска на той же роже.

Покалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отборуПокалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отбору

Resizer
9 часов назад
Ирина, я не пОняла!

В 2024 году обновят ударения во многих русских словахВ 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Resizer
9 часов назад
Лингвисты занимаются фиксацией изменений в речи, а не ее регулированием. Определением того, что является нормой, а что-нет, занимаются как раз

В 2024 году обновят ударения во многих русских словахВ 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Сергей Сфыеду
11 часов назад
Виктор, "замаскировать животную сущность западного капитализма" - а какая сущность у капитализма восточного? или российского? На т.н. "загнивающем

Покалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отборуПокалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отбору

Nomad World
11 часов назад
Анатолий, вы парировали первый вопрос, но по второму ваши козыри исчерпаны))) драгстэры не рулятся)))

Ararkis Automobili представила самый быстрый электромобиль в миреArarkis Automobili представила самый быстрый электромобиль в мире

Andrei S
12 часов назад
ראובן, данные нормы создаются для официальных лиц. Т.е. для различных общественных деятелей и работников СМИ.

В 2024 году обновят ударения во многих русских словахВ 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Andrei S
12 часов назад
Prestigio, запрещаю вам использовать слово "тут", замените на "здесь")))

В 2024 году обновят ударения во многих русских словахВ 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Гена Пастухов
13 часов назад
+1, слушайте хроманову

Электронная музыка изменила состояние сознанияЭлектронная музыка изменила состояние сознания

Иван Колупаев
14 часов назад
Рон, немного опрометчиво на основании одного отложенного проекта делать выводы о будущем космонавтики. И главная в этом засада, что даже если ваши

«Роскосмос» рассчитывает вернуть позиции на рынке пусков за счет многоразовой ракеты«Роскосмос» рассчитывает вернуть позиции на рынке пусков за счет многоразовой ракеты

Дмитрий Kuрueнко
14 часов назад
Sam, механизм этой светимости иной, например в видимом диапазоне и ЧД и нейтронные звезды только за счет акреции и без шансов на запуск термоядерных

Астрономы отыскали самую маленькую звезду, и она меньше ЮпитераАстрономы отыскали самую маленькую звезду, и она меньше Юпитера

Рон Дондерево
14 часов назад
рпрпароа Как говорят у нас на Дваче: "Ваш анус переходит в зрительский зал". Извините, не сдержался. Как там Red Dragon поживает? А что с пилотируемым

«Роскосмос» рассчитывает вернуть позиции на рынке пусков за счет многоразовой ракеты«Роскосмос» рассчитывает вернуть позиции на рынке пусков за счет многоразовой ракеты

Рон Дондерево
14 часов назад
Угу, она уже который год все должна полететь. Где гарантия, что Blue Origin завтра не скажет: "Извините, пуск переносится на следующий год"?

«Роскосмос» рассчитывает вернуть позиции на рынке пусков за счет многоразовой ракеты«Роскосмос» рассчитывает вернуть позиции на рынке пусков за счет многоразовой ракеты

Гена Пастухов
15 часов назад
Собственно, ответ на вопрос, почему так продвигают ВЭС и СЭС, особенно в штатах, лежит в "Почему не информируют, что при сегодняшних темпах

Илон Маск прав: термояд не нужен. Будущее, которого у нас не будетИлон Маск прав: термояд не нужен. Будущее, которого у нас не будет

Виктор Астахов
15 часов назад
Сергей, Социа́льный дарвини́зм (социа́л-дарвини́зм) — совокупность псевдонаучных[3][4] теорий и общественных практик, биологизаторское течение и

Покалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отборуПокалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отбору

Sam Dowson
15 часов назад
Александр, тогда уж надо было добавить "одиночное тело, где за счет собственных источников происходят или будут происходить...", ибо в

Астрономы отыскали самую маленькую звезду, и она меньше ЮпитераАстрономы отыскали самую маленькую звезду, и она меньше Юпитера

Александр Березин
15 часов назад
Sam, современное определение звезды указывает, что это тело, где происходят или будут происходить термоядерные реакции. Нейтронные звезды так

Астрономы отыскали самую маленькую звезду, и она меньше ЮпитераАстрономы отыскали самую маленькую звезду, и она меньше Юпитера

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить