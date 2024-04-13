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7 минут назад
Игорь Байдов
45

Космические силы США планируют провести первые военные учения на орбите

4.7

Пентагон собирается отработать в космосе сценарий по быстрому развертыванию спутниковой орбитальной группировки в ответ на угрозу, исходящую от космических аппаратов потенциального противника. Во время учений американские военные задействуют два спутника, которые специально для этой миссии разработают частные аэрокосмические компании. Таким образом Соединенные Штаты хотят не только «подать сигнал» другим странам, что смогут быстро противостоять «агрессии на орбите», но и показать, как именно они будут это делать.

Космонавтика
# Rocket Lab
# космические силы США
# орбита
# противоспутниковое оружие
# спутники
# учения
Военные спутники
В последние годы некоторые крупные державы, среди которых США и Россия, намекают, пусть и не открыто, о своих намерениях использовать космос в военных целях и пытаются всячески нарастить «космическую мощь» / © jad.artstation.com, John Anthony Di Giovanni

В последние годы некоторые крупные державы, среди которых США и Россия, намекают, пусть и не открыто, о своих намерениях использовать космос в военных целях и пытаются всячески нарастить «космическую мощь». Они не говорят о прямом размещении оружия в космосе (это запрещено договорами), но вот боевые системы, способные действовать на спутники, эти страны разрабатывают и даже ставят на вооружение. Среди такого оружия — специальные системы для глушения GPS, лазеры, способные нарушить работу спутников, противоспутниковые ракеты, спутники-шпионы, оружие, оказывающее ослепительное воздействие на космические аппараты. Многие эксперты уверены, что, скорее всего, в будущих конфликтах космос станет главным полем битвы.

Такая космическая гонка вооружений, если ее так можно назвать, постоянно «повышает градус» угроз, что, в свою очередь, заставляет военных параллельно искать и способы быстрого реагирования на эти вызовы. Один из вариантов — создание военного спутникового флота, который сможет защитить ценные аппараты на орбите. Но, прежде чем такой флот задействовать, его необходимо испытать в реальных условиях.

Космические силы США на днях объявили, что собираются провести первые военные учения в космосе, которые призваны показать, как Пентагон собирается противостоять «агрессии на орбите».

Во время учений, получивших название Victus Haze, военные «отработают реалистичный сценарий быстрого реагирования на угрозы в космосе». В них задействуют два космических аппарата, созданных частными аэрокосмическими компаниями Rocket Lab и True Anomaly. Первый аппарат сыграет на орбите роль «защитника», второй — «подозрительного объекта», выдаваемого за спутник потенциального противника, такого как Китай или Россия. Пентагон уже подписал контракт с этими компаниями на разработку аппаратов на сумму 32 миллиона и 30 миллионов долларов соответственно.

Согласно плану, когда учения начнутся, первой об этом уведомят True Anomaly, которая должна будет собрать полезную нагрузку и вывести ее на целевую орбиту за 12-84 часа. Скорее всего, для этого компания воспользуется ракетой SpaceX Falcon 9. Вероятно, аппарат True Anomaly, который будет размером с большой холодильник, интегрируют в некую общую полезную нагрузку. То есть SpaceX не будет выводить на орбиту специально один спутник. Старт миссии состоится либо с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, либо с базы Военно-космических сил Ванденберг в Калифорнии.

True Anomaly
Один из спутников, которые собирает частная компания True Anomaly / © True Anomaly

После этого запуска Космические силы оповестят Rocket Lab о начале их части миссии. Компания должна будет за 24 часа собрать свой аппарат, аналогичный по размеру True Anomaly, и вывести на целевую орбиту. Rocket Lab сделает это с помощью своей ракеты-носителя сверхлегкого класса Electron с космодрома в Новой Зеландии или в Вирджинии.

Когда аппарат Rocket Lab окажется на орбите, он сразу начнет вести наблюдения за «подозрительным объектом» (спутником True Anomaly), который будет чрезвычайно маневренным. Он сможет близко приближаться к «защитнику», отдаляться от него, а также совершать «необычные и неожиданные действия», но какие именно, в заявлении Космических сил не говорится. Отметим, что таким же маневренным будет сам «защитник».

ракета Electron
Пуск ракеты-носителя Electron с космодрома в Новой Зеландии / © Rocket Lab

Задача аппарата Rocket Lab — тщательно изучить «подозрительный объект», то есть определить, что он представляет собой, а в случае нападения дать отпор. Опять же, какие именно защитные действия сможет предпринять спутник Rocket Lab, в заявлении Космических сил не сообщается.

Аппараты частных аэрокосмических компаний будут готовы не раньше осени 2025 года, значит, учения с большой долей вероятности состоятся в конце 2025 года.

Миссия Victus Haze — часть программы Tactically Responsive Space (TacRS) по разработке более маневренных космических систем, которые можно быстро отправить на орбиту. В 2023 году, во время реализации этой программы, американские Космические силы вместе с частной космической компанией Firefly Aerospace запустили миссию Victus Nox, показав, что Соединенные Штаты способны подготовиться к запуску и вывести полезную нагрузку менее чем за 60 часов с момента возникновения необходимости.

Firefly Aerospace собрала и успешно запустила космический аппарат на своей ракете-носителе малого класса Firefly Alpha через 27 часов после получения сигнала о начале миссии от Космических сил. Это достаточно неплохое достижение в отрасли, где на создание спутников тратят годы, а на планирование и подготовку пуска ракет уходят недели или месяцы.

Иными словами, Пентагон работает над тем, чтобы ответ на реальную угрозу потери американского спутника был быстрым и эффективным.

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Космонавтика
# Rocket Lab
# космические силы США
# орбита
# противоспутниковое оружие
# спутники
# учения
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