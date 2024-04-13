Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Потепление океанов грозит слепотой и гибелью осьминогов
Если температура воды в океанах продолжит расти согласно прогнозам, это поставит под угрозу выживание осьминогов. Тепловой стресс способен вызвать у них ухудшение или потерю зрения, а также привести к повышенной смертности самок и эмбрионов, предупредили австралийские биологи.
Исследование, которое провели специалисты Аделаидского университета совместно с коллегами из Университета Южной Австралии и Калифорнийского университета (США), расходится с предыдущими научными выводами. Ранее ученые полагали, что головоногие моллюски, к которым принадлежат и осьминоги, должны успешнее других видов приспособиться к более теплым условиям благодаря своей высокой адаптируемости.
Однако результаты недавнего эксперимента, опубликованного в журнале Global Change Biology, показали, что близкая к 25 °C летняя температура океанов, которая ожидается к 2100 году, может стать слишком большим испытанием даже для осьминогов.
Чтобы понять возможные последствия глобального потепления для осьминогов, ученые держали девять самок вида Octopus berrima и их еще не вылупившееся из яиц потомство в аквариумах с морской водой разной температуры — около 19 °C, 22 °C и 25 °C. Верхний предел выбрали исходя из прогноза Межправительственной группы экспертов по изменению климата, согласно которому к 2100 году летняя температура воды в океанах вырастет примерно на 3 °C по сравнению с нынешним уровнем в 22 °C.
Спустя сутки после вылупления молодых особей умертвили, а затем изучили их ткани с помощью жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии.
Сравнив уровень экспрессии белков у «новорожденных» осьминогов, ученые установили, что у тех из них, кто содержался при близкой к 25 °C температуре, значительно снизилась выработка ключевых для зрения белков, таких как s-кристаллин и ретинол-дегидрогеназа-12. Это значит, что с потеплением воды у осьминогов может значительно ухудшиться зрение, которое считается очень важным для них органом чувств в плане выживаемости.
Более того, в двух из трех кладок, которые находилась при самой высокой температуре, из яиц не вылупился ни один осьминог, а в третьей — только 43 процента. Для сравнения: в кладках, где эмбрионы развивались при 19 °C и 22 °C, показатель вылупления составил 95 процентов.
Две самки Octopus berrima, у которых в аквариуме поддерживалась почти 25-градусная температура, погибли, пока их потомство было еще на ранних стадиях развития. У третьей наблюдались видимые признаки стресса, что выражалось в нежелании покидать гнездо, аномальной позе и морфологии тела. Ее умертвили после вылупления первых яиц. Самки из первой и второй температурных групп признаки стресса не проявляли. Их умертвили после вылупления последних яиц из кладок.
В комментарии The Guardian одна из соавторов работы, океанолог Бронвин Гилландерс (Bronwyn Gillanders), отметила, что эксперимент не был прямым воспроизведением сценария, который ожидается из-за глобального потепления. Температуру воды в аквариумах у осьминогов повышали постепенно, но гораздо быстрее, чем это происходит в реальности. Поэтому трудно сказать, отражают ли полученные результаты то, что произойдет в 2100 году. Тем не менее эксперимент явно показал, что увеличение температур будет губительно для осьминогов, заключила исследовательница.
Добавим, что осьминоги появились на нашей планете в юрском периоде. Тогда, как и в мезозое в целом, средняя температура поверхности моря на 15-20 градусах северной широты была 32 °C, а на широте современного северного Сахалина — 26 °C. Иными словами, во всех точках она была выше любого показателя, опробованного исследователями в экспериментах. Более того, 120 тысяч лет назад средняя температура морей на Земле была такой же, какой станет к 2100 году, но никаких следов вымираний осьминогов при этом не фиксируется.
Возможная причина — в том, что осьминоги откладывают яйца не на поверхности воды, а на дне, причем не всегда на мелководьях. Естественно, что на глубине температура воды существенно отличается от поверхностной. Для окончательного прояснения вопроса о влиянии потепления на осьминогов, вероятно, потребуются эксперименты с мезокосмами, подобные тем, что Naked Science описывал здесь.
Особенности личности — в частности, степень экстравертности — влияют на то, кто с большей вероятностью будет одиноким, а кто вступит в отношения. Типы личности также связаны с уровнем общей удовлетворенности жизнью. К таким выводам пришли ученые из Канады.
Некоторым насекомым становится сложнее находить себе пары внутри вида из-за роста концентрации «вредного» тропосферного озона. Он разрушает выделяемые этими животными половые феромоны, что может привести к «неправильному спариванию» и появлению бесплодного потомства. Такая ситуация опасна катастрофическим сокращением численности насекомых в мире. Об этом в своей статье рассказали биологи из Германии.
Американские ученые пришли к выводу, что ценности, подчеркивающие важность терпимости и индивидуализма, во всем мире за последние 40 лет резко разошлись, особенно между западными странами с высоким уровнем дохода и остальными государствами.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Международная команда исследователей составила первый в мире рейтинг киберпреступности. Первую и вторую строчки в нем заняли Россия и Украина.
Особенности личности — в частности, степень экстравертности — влияют на то, кто с большей вероятностью будет одиноким, а кто вступит в отношения. Типы личности также связаны с уровнем общей удовлетворенности жизнью. К таким выводам пришли ученые из Канады.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Взгляд с другой стороны океана. Что вы знаете об участии США и их союзников во Второй мировой войне? Тест
Искусственный интеллект и будущее дизайна: что будет с дизайнерами к 2025 году?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии