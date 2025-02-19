Скорость таяния ледников возросла на треть за прошедшее десятилетие

Земля теряет ледники, и в последние десятилетия это стало очень заметно. Если тенденция сохранится, возникает угроза критического повышения уровня моря, что приведет к затоплению части островных государств, затронет береговую инфраструктуру многих стран. Кроме того, это индикатор антропогенного вклада в изменение климата. Вот почему важно вести учет потери ледниковой массы. Сделать это непросто из-за пробелов в данных и их разнородности. Авторы новой работы, насколько возможно, обошли эти ограничения, прибегнув к помощи региональных исследовательских групп.

Согласно подсчетам, в 2000 году площадь ледников, покрывающих Землю, исключая крупные континентальные щиты, покрывающие Гренландию и Антарктиду, составила 706 тысяч квадратных километров, а объем — чуть более 158 тысяч кубических километров. Если бы вся эта масса растаяла, уровень моря поднялся бы на 324 миллиметра.

Гляциологи следят за ситуацией не только в экспедициях, ведь непосредственными наблюдениями удается охватить не более 1% ледников. На помощь приходят дистанционные методы со спутников, которые поставляют геодезические, гравиметрические и альтиметрические данные. Большую роль играют цифровые модели рельефа (Digital Elevation Model). Все это вместе дает примерную картину изменения массы льда на планете по времени и одновременно усложняет задачу анализа разнородных данных.

Исследователи из коллаборации GlaMBIE объединили результаты различных наблюдений и подсчитали скорость потери льда на планете, за исключением Гренландии и Антарктиды. Статья об этом вышла в журнале Nature.

Таблица с показателями скорости изменения массы ледников на региональном и глобальном уровнях с 2000 по 2023 годы / © GlaMBIE Team, Nature, 2025

Авторы проанализировали 233 оценки изменения массы ледников для 19 регионов. Данные получили от 35 исследовательских групп, объединивших примерно 450 участников. Исследование охватило период с 2000 по 2023 год.

За это время ледники потеряли 6,5 гигатонны массы. Это добавляет 18 миллиметров к уровню моря. Скорость таяния в 2012-2023-х увеличилась на 36% по сравнению с 2000-2011-ми. Последняя пятилетка отметилась самой масштабной потерей льда. Каждый год — минус 400 гигатонн, включая рекордный 2023-й — минус 548 гигатонн.

Кумулятивное изменение массы льда с 2000 по 2023 годы в гигатоннах / © GlaMBIE Team, Nature, 2025

Если сравнивать с ледниковыми щитами, то потери всех остальных ледников за десятилетие, с 2002 по 2021 год, оказались на 18% больше, чем потери Гренландии, и в два раза превышают потери Антарктиды.

Все 19 рассмотренных в исследовании регионов испытали отступление ледников. Самый большой вклад в глобальное таяние внесли Аляска и Канадская Арктика. На них приходится 22% и 20% соответственно. Следом идут краевые ледники Гренландии — 13%, Южные Анды — 10%.

По подсчетам исследователей, с 2000 года глобальная масса льда уменьшилась на 5%, в регионах они потеряли от двух до 39%. Крупнейшие потери понесли Центральная Европа (39%), Кавказ (35%), Новая Зеландия (29%).

Расчеты GlaMBIE не противоречат ранее полученным данным на глобальном масштабе, а вот в региональных оценках есть отклонения. Новые данные более точные и могут послужить основой для сравнения различных наблюдений и калибровки моделей. Они пригодятся при подготовке седьмого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН.

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