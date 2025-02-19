  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
6 минут назад
Татьяна Пичугина
16

Скорость таяния ледников возросла на треть за прошедшее десятилетие

5.3

Земля теряет ледники, и в последние десятилетия это стало очень заметно. Если тенденция сохранится, возникает угроза критического повышения уровня моря, что приведет к затоплению части островных государств, затронет береговую инфраструктуру многих стран. Кроме того, это индикатор антропогенного вклада в изменение климата. Вот почему важно вести учет потери ледниковой массы. Сделать это непросто из-за пробелов в данных и их разнородности. Авторы новой работы, насколько возможно, обошли эти ограничения, прибегнув к помощи региональных исследовательских групп.

Климат
# Гренландский ледяной щит
# изменение климата
# ледники
# спутниковая съемка
ледник
Ледник Горнер, второй по величине в европейских Альпах / © M. Huss

Согласно подсчетам, в 2000 году площадь ледников, покрывающих Землю, исключая крупные континентальные щиты, покрывающие Гренландию и Антарктиду, составила 706 тысяч квадратных километров, а объем — чуть более 158 тысяч кубических километров. Если бы вся эта масса растаяла, уровень моря поднялся бы на 324 миллиметра.

Гляциологи следят за ситуацией не только в экспедициях, ведь непосредственными наблюдениями удается охватить не более 1% ледников. На помощь приходят дистанционные методы со спутников, которые поставляют геодезические, гравиметрические и альтиметрические данные. Большую роль играют цифровые модели рельефа (Digital Elevation Model). Все это вместе дает примерную картину изменения массы льда на планете по времени и одновременно усложняет задачу анализа разнородных данных.

Исследователи из коллаборации GlaMBIE объединили результаты различных наблюдений и подсчитали скорость потери льда на планете, за исключением Гренландии и Антарктиды. Статья об этом вышла в журнале Nature.

Таблица с показателями скорости изменения массы ледников на региональном и глобальном уровнях с 2000 по 2023 годы / © GlaMBIE Team, Nature, 2025

Авторы проанализировали 233 оценки изменения массы ледников для 19 регионов. Данные получили от 35 исследовательских групп, объединивших примерно 450 участников. Исследование охватило период с 2000 по 2023 год.

За это время ледники потеряли 6,5 гигатонны массы. Это добавляет 18 миллиметров к уровню моря. Скорость таяния в 2012-2023-х увеличилась на 36% по сравнению с 2000-2011-ми. Последняя пятилетка отметилась самой масштабной потерей льда. Каждый год — минус 400 гигатонн, включая рекордный 2023-й — минус 548 гигатонн.

Кумулятивное изменение массы льда с 2000 по 2023 годы в гигатоннах / © GlaMBIE Team, Nature, 2025

Если сравнивать с ледниковыми щитами, то потери всех остальных ледников за десятилетие, с 2002 по 2021 год, оказались на 18% больше, чем потери Гренландии, и в два раза превышают потери Антарктиды.

Все 19 рассмотренных в исследовании регионов испытали отступление ледников. Самый большой вклад в глобальное таяние внесли Аляска и Канадская Арктика. На них приходится 22% и 20% соответственно. Следом идут краевые ледники Гренландии — 13%, Южные Анды — 10%.

По подсчетам исследователей, с 2000 года глобальная масса льда уменьшилась на 5%, в регионах они потеряли от двух до 39%. Крупнейшие потери понесли Центральная Европа (39%), Кавказ (35%), Новая Зеландия (29%).

Расчеты GlaMBIE не противоречат ранее полученным данным на глобальном масштабе, а вот в региональных оценках есть отклонения. Новые данные более точные и могут послужить основой для сравнения различных наблюдений и калибровки моделей. Они пригодятся при подготовке седьмого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Климат
# Гренландский ледяной щит
# изменение климата
# ледники
# спутниковая съемка
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Фев
Бесплатно
Орнитология. Разбор по косточкам
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Фев
600
Царская дипломатическая переписка и архивы из Эль-Амарны
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
20 Фев
600
Как общество достижений повлияло на внутреннюю жизнь современного человека
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Фев
Бесплатно
Двойной лекторий: история первого выхода в открытый космос и ‎микропластик внутри нас
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
20 Фев
600
В глубине кургана: погребения аристократии Боспорского царства
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
20 Фев
700
Эволюционная биология: итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Беспредельно значимые: предприятия двойного назначения, вставшие на защиту Отечества
Политехнический музей
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Камбоджа: тайны древнего королевства
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
21 Фев
800
Что такое первобытное искусство?
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 13:47
ФизТех

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.

ФизТех
# время
# материя
# пространство
# теорема Пифагора
Вчера, 12:58
Елизавета Александрова

Раскрыта причина отсутствия атмосфер у землеподобных планет в «обитаемой» зоне

Известно уже несколько десятков экзопланет, которые по размерам и массе сравнимы с Землей, обращаются вокруг карликовых звезд и при этом располагаются в зоне потенциальной обитаемости — там, где океаны при наличии не испарятся и не замерзнут полностью. Проблема в том, что пока ни у одной из этих планет не наблюдается достаточно плотной атмосферы. Ученые решили разобраться, в чем дело.

Астрономия
# землеподобные планеты
# зона обитаемости
# космос
# красные карлики
# экзопланеты
Вчера, 19:01
Татьяна

Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути бурлит, не зная покоя

В центре нашей Галактики расположена сверхмассивная черная дыра Стрелец A*. Для ученых это прекрасная возможность наблюдать с близкого расстояния, как она излучает, поглощает и выбрасывает материю. Аккреционный диск Стрельца A* надут ветрами от молодых, теряющих массу звезд. Что происходит в этом неспокойном регионе, до сих пор не вполне ясно. Теперь ученые представили результаты самого продолжительного и подробного исследования центра Млечного Пути, проведенного телескопом NASA «Джеймс Уэбб» в 2023-2024 годах.

Астрономия
# аккреционный диск
# сверхмассивная черная дыра
# Стрелец A
# телескоп Джейм Уэбб
Вчера, 13:47
ФизТех

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.

ФизТех
# время
# материя
# пространство
# теорема Пифагора
Вчера, 12:58
Елизавета Александрова

Раскрыта причина отсутствия атмосфер у землеподобных планет в «обитаемой» зоне

Известно уже несколько десятков экзопланет, которые по размерам и массе сравнимы с Землей, обращаются вокруг карликовых звезд и при этом располагаются в зоне потенциальной обитаемости — там, где океаны при наличии не испарятся и не замерзнут полностью. Проблема в том, что пока ни у одной из этих планет не наблюдается достаточно плотной атмосферы. Ученые решили разобраться, в чем дело.

Астрономия
# землеподобные планеты
# зона обитаемости
# космос
# красные карлики
# экзопланеты
16 февраля
Ольга Иванова

Илья Удалов: «Насекомые не рефлексируют о своей жизни, но то, как они себя ведут, заставляет пересмотреть парадигму, что их мозг устроен проще, чем у позвоночных»

Многие любят зиму только потому, что в это время нет насекомых. Для этой «нелюбви» медики даже придумали название — инсектофобия. Если верить статистике, ею страдают до шести процентов жителей США. Остальных такая «мелочь» чаще всего вообще не интересует. А зря! Насекомые — это целый мир, весьма интеллектуальный и загадочный. Об их эволюции, самых крупных представителях в истории Земли и, конечно, когнитивных способностях этих крошечных существ Naked Science поговорил с кандидатом биологических наук, экскурсоводом Зоологического музея ЗИН РАН и популяризатором науки Ильей Удаловым.

Интервью
# интеллект насекомых
# меганевра
# насекомые
# членистоногие
# Эволюция насекомых
Эксклюзив
Выбор редакции
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрофизики объявили о крупнейшем в истории открытии черных дыр

    4 минуты назад

  2. Скорость таяния ледников возросла на треть за прошедшее десятилетие

    6 минут назад

  3. Зонд Galileo подтвердил наличие океана внутри Каллисто

    2 часа назад

  4. Точки в сообщениях вызвали негативные эмоции у получателей

    3 часа назад
Выбор редакции

Илья Удалов: «Насекомые не рефлексируют о своей жизни, но то, как они себя ведут, заставляет пересмотреть парадигму, что их мозг устроен проще, чем у позвоночных»

16 февраля

Последние комментарии

Гена Пастухов
12 минут назад
Зумеры открыли знаки пунктуации? О, сколько у них ещё открытий чудных!

Точки в сообщениях вызвали негативные эмоции у получателей

Владимир Грицай
19 минут назад
Сверх массивная к чему к гороху или к голове учёных её че на весы клали по отношению другой сверх массивной. Таких ч.дыр трудно назвать сколько и че

Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути бурлит, не зная покоя

Иван Колупаев
1 час назад
Имеющий (опасность) отличную от нуля по туринской шкале. Туринская шкала учитывает не только вероятность падения, но и другие характеристики

Риск столкновения астероида 2024 YR4 c Землей резко вырос

Слава Кпсс
1 час назад
Слава, может быть

Фундаментально ли время во Вселенной

Нумагомед Нурмагомедов...
1 час назад
Анатолий, больше удивляет как вас сюда занесло. Судя по всему, вы имеете такое же отношение к науке, как Оумуамуа к солнечной системе.

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Sam Dowson
2 часа назад
"океан был насыщен железом, которое растворялось в воде в виде гидроксида железа (Fe(OH)₃)" - Fe(OH)3 нерастворим, в оригинальной статье другая

Древний океан окрасил Землю в зеленый на 2,5 миллиарда лет

Валентин Чернов
2 часа назад
Kiridan, Если Вы не представляете Физтех...Фиан...ОИЯИ (Курчатник) или...ИКИ РАН...Ваше мнение нам не интересно.

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Валентин Чернов
2 часа назад
Виталий, Простите, а в чем претензия? Пока мы не смогли понять физические условия сингулярности...обсуждать тему пространства и времени

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Alex Rolex
3 часа назад
Илья, на разработку "эликсира беЗсмертия" тоже тратятся миллиарды долларов и десятки институтов по всему миру занимаются исследованиями в этой

В Саудовской Аравии раскрыли подробности о первой секции «Зеркальной линии» с пристанью

Bae Express
3 часа назад
Илья, и - инфляция валютных запасов. сеть азиатские нефтяные монархии держит огромное количество резервов в американской валюте, которые

В Саудовской Аравии раскрыли подробности о первой секции «Зеркальной линии» с пристанью

Евгений Толокольников...
3 часа назад
Так а в чем исследование??? Что нашли???

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

VIRUS_OstR
4 часа назад
Илья, посмотри фильм Время и ты всё поймёшь

В Саудовской Аравии раскрыли подробности о первой секции «Зеркальной линии» с пристанью

Илья Пеночкин
4 часа назад
Valerij, поддерживаю. Зачем создавать очередную околоземную станцию.... Давно пора околунную уже.

Первый модуль станции — преемницы МКС будет готов в 2028 году

Kiridan
4 часа назад
Сергей, Всё, что нужно знать, так это то, что ты конченый недоумок.

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Сумьян Лиджанов
5 часов назад
Нет воды - нет атмосферы. И нет живности.

Раскрыта причина отсутствия атмосфер у землеподобных планет в «обитаемой» зоне

Газель Газель
5 часов назад
Послезавтра слетаю, гляну как там. Каждую пятницу в полете

Раскрыта причина отсутствия атмосфер у землеподобных планет в «обитаемой» зоне

Степан Жук
6 часов назад
Внезапно оказался? На картах не значится? Или пользователи интернета настолько обленились, что просто поискать информацию лень? На и да,

«Черный треугольник» в центре Тихого океана оказался островом

Аноним
6 часов назад
RESULTS OF EXPERIMENTAL TESTING OF EXTENDED SPACE MODEL PREDICTION V.A. Andreev and D.Yu. Tsipenyuk https://www.researchgate.net/publication/242399139_RESULTS_OF_EXPERIMENTAL_TESTING_OF_EXTENDED_SPACE_MODEL_PREDICTION Gravitation & Cosmology, Vol. 12

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Farisey Dima
7 часов назад
Shamurad, шиза

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Аноним
8 часов назад
Преобразование электро-магнитного поля в гравитационное в модели расширенного пространства предсказание и эксперимент Ципенюк Д.Ю.

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно