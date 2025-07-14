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В США заявили, что Россия использует остатки космического потенциала против американских военных

Обозреватель американского издания Ars Technica Стивен Кларк считает, что Россия, которая перестала быть лидером в космосе, использует свои инновации для демонстрации силы на орбите.

Пуск ракеты «Ангара-А5» / © «Роскосмос»

По мнению журналиста, на фоне технологического отставания России от США и Китая (медленное создание частично многоразовой ракеты «Амур-СПГ», задержка в развертывание созвездия широкополосного спутникового интернета и рекордно низкий уровень запуска ракет), Москва сосредоточилась на военных космических проектах, особенно тех, что могут угрожать спутникам США.

Так, три из восьми орбитальных запусков России в текущем году несли полезную нагрузку, которую можно отнести к потенциальному противоспутниковому оружию или, по крайней мере, к прототипам для испытания новых технологий, которые могут привести к его созданию.

Кроме того, российские космические аппараты («Космос-2581», «Космос—2582» и «Космос-2583») в последние месяцы продемонстрировали сложные маневры в паре с неизвестным малым спутником. А пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» в июне вывел на орбиту спутник «Космос-2589», который ежедневно проходит через зоны расположения американских геостационарных спутников, возможно, для их визуального или радиоразведывательного наблюдения. Подобные маневры, по мнению журналиста, могут быть направлены как на разведку, так и на атаку американских аппаратов.