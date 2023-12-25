Три месяца средиземноморской диеты повысили мужскую фертильность

Новое исследование итальянских ученых показало, что рацион с низким содержанием углеводов и большим количеством растительных продуктов, который характерен для средиземноморской диеты, способен ощутимо улучшить репродуктивные способности мужчин.

Основу средиземноморского типа питания составляют овощи, фрукты, оливковое масло, зерновые, молочные продукты и орехи. Придерживающиеся этой диеты люди также умеренно употребляют рыбу и вино, но стараются реже есть красное мясо. Преимуществам такого рациона посвящено немало исследований. Его пользу для здоровья в целом признают самые авторитетные представители научного сообщества.

Вместе с тем влияние средиземноморской диеты на мужскую фертильность изучено недостаточно. Группа медиков из Италии решила подробнее остановиться на этой теме и рассмотреть, как подобное питание скажется на уровне тестостерона и качестве спермы. Их работу опубликовал журнал Current Research in Food Science.

В исследовании участвовали 50 мужчин с недостаточной репродуктивной функцией. Их возраст варьировался от 35 до 45 лет, а индекс массы тела составлял от 20 до 24. Анализ пищевых привычек показал, что в рационе мужчин присутствовали низкокачественные белки, избыток углеводов с высоким гликемическим индексом и рафинированных углеводов, а также сладких продуктов. Участники признались, что мало заботились о качестве пищи, редко читали этикетки и не стремились покупать органические продукты. Многие слишком часто пили кофе и употребляли переработанные продукты, в том числе молочные.

Испытуемым предложили средиземноморский режим питания, в котором было 80% органических продуктов. В рационе присутствовали углеводы только с низким гликемическим индексом. Завтрак, например, мог включать цельнозерновой хлеб и какую-то белковую пищу вроде яиц, дикого лосося и орехов, а также красные фрукты. В качестве альтернативы разрешалась овсянка в виде оладий или каши.

Участники ежедневно ели красные фрукты, зеленые листовые овощи, орехи, йогурт или кефир. Также несколько раз в неделю нужно было питаться бобовыми, морской капустой, жирной рыбой, яйцами и другими продуктами. Не допускалась еда из переработанного мяса, а молочное, за исключением сыров из козьего молока, следовало убрать из рациона или ограничить.

Из 50 участников 20 мужчин дополнительно проинструктировали снизить потребление углеводов до 35% от дневной нормы калорий. Всем испытуемым предложили соблюдать диету в течение трех месяцев. Эксперимент проходил с ноября 2020-го по октябрь 2021-го. Рацион и то, как участники следовали предписанному питанию, оценивали с помощью валидизированного опросника из 15 пунктов о частоте употребления продуктов.

По прошествии указанного срока испытуемые сдали анализы на уровень тестостерона и фрагментацию ДНК сперматозоидов. Выяснилось, что соблюдение средиземноморской диеты, богатой продуктами с антиоксидантными и детоксифицирующими свойствами, позволило существенно повысить уровень тестостерона и снизить фрагментацию ДНК сперматозоидов.

«Вклад мужчин в фертильность пары очень важен. Результаты исследования подчеркнули, насколько большое значение для этого имеют разнообразный рацион и присутствие в нем органических продуктов», — подытожили авторы статьи.

Недавно другое исследование, проведенное в Австралии, подтвердило благотворное влияние орехов на репродуктивные способности сильной половины человечества. Ученые выяснили, что ежедневное потребление не менее 60 граммов орехов улучшило подвижность, жизнеспособность и морфологию сперматозоидов у испытуемых.

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