В России создан первый автоматический часовой механизм с мини-ротором

«Создание подобного механизма — большой шаг вперед для нашей мануфактуры и для часового дела в России, гарантирующий независимость в долгосрочной перспективе. Разработкой собственного автоматического калибра с мини-ротором я занимался около двух лет. Конечно, процесс создания ускорился на фоне трудностей, связанных с закупкой комплектующих за пределами нашей страны», — комментирует мастер.

Новый калибр К.33.3

История создания мини-ротора уходит корнями в 1954 год, когда швейцарская часовая компания Universal Genève подала патент (№ 329805) на концепцию нового типа механизма с автоматическим подзаводом и мини-ротором, встроенным в механизм. Однако калибр был изобретен лишь в 1958 году, когда марки Buren Watch и Piaget практически одновременно представили его на рынке. В настоящее время часы с подобными калибрами выпускаются лишь несколькими часовыми компаниями премиального сегмента.

Отныне в этот узкий круг мануфактур высокого часового искусства вошел и российский бренд, а Константин Чайкин стал одним из немногих независимых часовщиков в мире, предпринявших разработку механизма этой престижной категории, и единственным в нашей стране.

Калибр К.33.3 — новый автоматический часовой механизм с мини-ротором, который был полностью сконструирован и произведен в стенах московской мануфактуры «Константин Чайкин». Этот калибр заключен в корпус уникальных часов «Зебра» — нового персонажа из коллекции мастера «Ристмоны».

Коллекция появилась в 2017 году, когда были представлены первые ристмоны — часы «Джокер». Константин Чайкин, как правило, оснащал модели этой коллекции базовыми

автоматическими механизмами швейцарских фабрик Eta 2824, Eta 2892 и Vaucher VMF 3002.

Исключение составляют три уникальных экземпляра для благотворительных аукционов Only Watch 2019, 2021 и 2023 годов (аукцион 2023 года отложен), оснащенные механизмами с ручным заводом. Использовать базовые механизмы швейцарского производства — обычная практика в индустрии, от нее не отказываются даже бренды, производящие люксовые и коллекционные часы. Тем не менее у Константина Чайкина всегда было желание создать свой собственный универсальный базовый калибр, который может быть задействован как в самых простых комплектациях, так и в сочетании с разнообразными усложнениями.

Начиная разработку нового механизма, Константин Чайкин решил применить систему автоматического завода с мини-ротором. Такая конструкция позволяет снизить общую

толщину механизма и сделать часы более тонкими и элегантными. Высота корпуса новых часов «Зебра» составляет 11,7 миллиметра при диаметре 40 миллиметров. Для сравнения: «Минотавр» (часы из коллекции «Ристмоны» 2021 года выпуска с похожей индикацией), оснащенный калибром Vaucher VMF 3002, имеет корпус диаметром 42 и толщиной 13 миллиметров. Чтобы мини-ротор мог эффективно выполнять свою функцию, ему необходима достаточная масса. Для нового узла автоподзавода Чайкин выбрал тяжелый вольфрамовый сплав ВНЖ 95, в состав которого, помимо вольфрама (составляет 95% общего объема), входят в определенных пропорциях никель и железо.

Зебра-индикация для новых часов

Калибр К.33.3 стал основой уникального механизма часов «Зебра». В механизме реализован ряд новых технических идей и изобретений Константина Чайкина. В его основе базовый для всех часов коллекции «Ристмоны» модуль джокер-индикации времени: глаза персонажа — это дисковые индикаторы часов (справа) и минут (слева), которые находятся в непрерывном движении, меняя выражение лица на циферблате. Модуль усложнен большим двухдисковым индикатором дней недели и новым изобретением мастера — индикатором положения заводной головки.

«Зебра» / © Konstantin Chaykin

Индикатор дней недели такого типа ранее уже был использован в часах «Минотавр». День недели обозначается двумя буквами, расположенными в ноздрях в центре циферблата и прикрытыми сапфировыми линзами. Ключевое отличие «Зебры» — дни недели обозначены кириллицей. Роль индикатора положения заводной головки выполняет рот. Когда заводная головка выдвигается для установки и коррекции времени, он становится из белого красным — «Зебра» показывает нам язык. Необычно и положение заводной головки: она расположена на «шесть часов», между нижними ушками корпуса.

Корпус часов белый в черную полоску благодаря черным декоративным деталям из углеволоконного композита. Уникальный зебра-ремешок, созданный специально именно для этих часов из высококачественной кожи теленка, черный в белую полоску. Но более всего впечатляет сложный циферблат, собранный из 40 деталей. Впервые в коллекции появился циферблат подобного типа: он набран из отдельных полосок, окрашенных в белый или черный цвет.

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