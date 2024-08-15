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49 минут назад
Юлия Трепалина
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В Австралии придумали, как спасти пресноводных крокодилов от ядовитых жаб

4.9

Ядовитые тростниковые жабы стали настоящим бедствием для австралийских узкорылых крокодилов, обитающих в пресных водоемах на севере страны. Однако ученые, похоже, нашли способ защитить рептилий от инвазивного вида, чей смертельный яд губит многих животных.

Биология
# Австралия
# жабы
# инвазивные виды
# крокодилы
# сохранение видов
Австралийский узкорылый крокодил
© Paul Mayall, Alamy

Жаба-ага, или тростниковая жаба (Rhinella marina), — одна из крупнейших жаб в мире, достигающая 25-27 сантиметров в длину. Завезенные в Австралию в 30-х годах XX века для борьбы с вредителями сахарного тростника, эти земноводные быстро распространились по всему континенту. Из-за своего сильнодействующего яда они теперь всерьез угрожают местному биологическому разнообразию.

Среди австралийских эндемиков, которые оказались в опасности из-за тростниковых жаб, — пресноводные крокодилы Crocodylus johnstoni. Попытки съесть токсичную добычу привели к тому, что популяция этих крокодилов во многих реках тропической Австралии резко снизились. В некоторых случаях сокращение превысило 70%. Исчезновение этих хищников, играющих важную роль в локальной экосистеме, способно разрушить ее хрупкое равновесие, предупреждают ученые.

Несмотря на усилия по борьбе с тростниковыми жабами, их распространение по Австралии продолжается, как нередко бывает с инвазивными видами. Учитывая невозможность взять процесс под контроль, единственный вариант решить проблему — попытаться сделать так, чтобы пресноводные крокодилы могли безопасно сосуществовать с угрозой.

Именно по этому пути пошла исследовательская группа из Университета Маккуори (Австралия). В ее состав, наряду с учеными, вошли рейнджеры из коренного народа бунуба и сотрудники местной природоохранной службы. План состоял в том, чтобы сформировать у хищников условно-рефлекторное отвращение к тростниковым жабам, которое бы заставило крокодилов отказаться от ядовитой добычи.

Специалисты предположили, что такая стратегия может сработать, опираясь на данные прошлых исследований и результаты небольших испытаний, в которых аналогичный прием успешно протестировали на другом хищнике, страдающем от жабы-аги, — крупной ящерице Varanus panoptes из семейства варанов, обитающей на севере Австралии.

Новую серию экспериментов с пресноводными крокодилами провели в период между 2019 и 2022 годами. Статью об этом недавно опубликовал журнал Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Для выработки у рептилий отвращения к тростниковым жабам исследователи применили специальные приманки. Ими стали тушки амфибий, из которых удалили внутренние органы и ядовитые части и ввели по пять миллилитров хлорида лития, вызывающего тошноту. Этот же химикат использовали в эксперименте с ящерицами, только в том случае приманкой служили живые метаморфы жаб, их яйца или головастики, пропитанные веществом.

Тушки жаб вместе с контрольными приманками из мяса курицы раскладывали в четырех местах обитания Crocodylus johnstoni на северо-западе Австралии. За поглощением приманок наблюдали с помощью фотоловушек. Параллельно ученые отслеживали численность узкорылых крокодилов и тростниковых жаб, а также смертность первых из-за поедания вторых.

Кадры с камер-фотоловушек: e) крокодил исследует приманки; f) крокодил схватил тушку тростниковой жабы с добавлением хлорида лития / © Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2024), Georgia Ward-Fear et al.

Эксперименты, которые повторяли несколько лет подряд, показали, что рептилии быстро учились избегать «тошнотворные» муляжи. В местах, где проходили опыты с формированием у крокодилов отвращения, их смертность в сезонные периоды нашествия тростниковых жаб значительно снизилась, в отличие от соседних контрольных участков, где приманки с хлоридом лития не раскладывали.

Подводя итог, исследователи заключили, что их метод позволяет защитить популяции живущих в природе пресноводных крокодилов от катастрофического сокращения из-за инвазивных тростниковых жаб.

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Биология
# Австралия
# жабы
# инвазивные виды
# крокодилы
# сохранение видов
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