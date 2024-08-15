Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Австралии придумали, как спасти пресноводных крокодилов от ядовитых жаб
Ядовитые тростниковые жабы стали настоящим бедствием для австралийских узкорылых крокодилов, обитающих в пресных водоемах на севере страны. Однако ученые, похоже, нашли способ защитить рептилий от инвазивного вида, чей смертельный яд губит многих животных.
Жаба-ага, или тростниковая жаба (Rhinella marina), — одна из крупнейших жаб в мире, достигающая 25-27 сантиметров в длину. Завезенные в Австралию в 30-х годах XX века для борьбы с вредителями сахарного тростника, эти земноводные быстро распространились по всему континенту. Из-за своего сильнодействующего яда они теперь всерьез угрожают местному биологическому разнообразию.
Среди австралийских эндемиков, которые оказались в опасности из-за тростниковых жаб, — пресноводные крокодилы Crocodylus johnstoni. Попытки съесть токсичную добычу привели к тому, что популяция этих крокодилов во многих реках тропической Австралии резко снизились. В некоторых случаях сокращение превысило 70%. Исчезновение этих хищников, играющих важную роль в локальной экосистеме, способно разрушить ее хрупкое равновесие, предупреждают ученые.
Несмотря на усилия по борьбе с тростниковыми жабами, их распространение по Австралии продолжается, как нередко бывает с инвазивными видами. Учитывая невозможность взять процесс под контроль, единственный вариант решить проблему — попытаться сделать так, чтобы пресноводные крокодилы могли безопасно сосуществовать с угрозой.
Именно по этому пути пошла исследовательская группа из Университета Маккуори (Австралия). В ее состав, наряду с учеными, вошли рейнджеры из коренного народа бунуба и сотрудники местной природоохранной службы. План состоял в том, чтобы сформировать у хищников условно-рефлекторное отвращение к тростниковым жабам, которое бы заставило крокодилов отказаться от ядовитой добычи.
Специалисты предположили, что такая стратегия может сработать, опираясь на данные прошлых исследований и результаты небольших испытаний, в которых аналогичный прием успешно протестировали на другом хищнике, страдающем от жабы-аги, — крупной ящерице Varanus panoptes из семейства варанов, обитающей на севере Австралии.
Новую серию экспериментов с пресноводными крокодилами провели в период между 2019 и 2022 годами. Статью об этом недавно опубликовал журнал Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.
Для выработки у рептилий отвращения к тростниковым жабам исследователи применили специальные приманки. Ими стали тушки амфибий, из которых удалили внутренние органы и ядовитые части и ввели по пять миллилитров хлорида лития, вызывающего тошноту. Этот же химикат использовали в эксперименте с ящерицами, только в том случае приманкой служили живые метаморфы жаб, их яйца или головастики, пропитанные веществом.
Тушки жаб вместе с контрольными приманками из мяса курицы раскладывали в четырех местах обитания Crocodylus johnstoni на северо-западе Австралии. За поглощением приманок наблюдали с помощью фотоловушек. Параллельно ученые отслеживали численность узкорылых крокодилов и тростниковых жаб, а также смертность первых из-за поедания вторых.
Эксперименты, которые повторяли несколько лет подряд, показали, что рептилии быстро учились избегать «тошнотворные» муляжи. В местах, где проходили опыты с формированием у крокодилов отвращения, их смертность в сезонные периоды нашествия тростниковых жаб значительно снизилась, в отличие от соседних контрольных участков, где приманки с хлоридом лития не раскладывали.
Подводя итог, исследователи заключили, что их метод позволяет защитить популяции живущих в природе пресноводных крокодилов от катастрофического сокращения из-за инвазивных тростниковых жаб.
Ученые выяснили, что микробный состав почв, которые возделывал человек, возвращается к исходному состоянию только спустя 60 лет. К такому выводу пришли исследователи, сравнив почвы в разных частях национального парка «Смоленское Поозерье». Полученные данные помогут оценивать, вернулась ли почва к исходному состоянию после активного сельскохозяйственного использования, и разрабатывать мероприятия для восстановления нарушенных ранее территорий.
Человеку важны самовыражение и уникальность, но стремление к ним может расходиться с другими социальными потребностями, связанными с чувством принадлежности к группе и общности с ней. Некоторые прошлые исследования показали, что в борьбе этих противоречий желание выделяться проигрывает и в последние годы снижается, но систематически тенденцию не изучали. Психологи из Университета штата Мичиган (США) решили выяснить, как изменилась потребность отличаться от других за последние 20 лет.
Палеоантропологи вместе со Станиславом Дробышевским обнаружили на стоянке неандертальцев в Брянской области кости ихтиозавра и зуб древней акулы. Ученые предположили, что их могли найти и подобрать древние обитатели стоянки.
Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.
В МПСУ выяснили: чем дольше человек трудится программистом, тем сильнее идет перекос в сторону одиночной работы и своего рода профессиональной деформации. Можно сказать, что отсутствие эмоций у машинных алгоритмов «притупляет» эмоциональный интеллект программистов.
В мире химии каждый элемент — это не просто строительный блок материи, но и обладатель уникальных свойств. Ученые Пермского Политеха рассказали, сколько «ячеек» появилось в периодической таблице после Менделеева, почему за грамм калифорния нужно отдать 27 миллионов долларов, сколько радиоактивного вещества содержит тело человека и чем это опасно, как серебро позволяет управлять погодой, что за вещество образовалось первым после Большого взрыва и есть ли форма углерода тверже алмаза.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.
Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Двухступенчатые алмазные наковальни, или Как достичь давления в девять миллионов атмосфер
«Скоростная железка» для России: почему это колесо доедет до Петербурга, но не до Сочи?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии