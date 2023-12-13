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Экологи подсчитали, скольким видам угрожают кошки
Международная команда ученых из США, Франции, Новой Зеландии и Австралии проанализировала более 500 исследований, связанных с темой кошачьего рациона, чтобы обобщить данные и оценить влияние этих животных на различные экосистемы.
В центре внимания авторов новой работы, опубликованной в журнале Nature Communications, оказались свободно гуляющие кошки. Ученые уточнили, что относят к ним представителей вида Felis catus с доступом к внешней среде, у которых есть или отсутствуют хозяева.
«Одомашненные более 9000 лет назад, Felis catus вместе с людьми расселились на большей части земного шара. Сегодня кошки обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, и сотнях островов, что делает их одним из самых распространенных видов на планете», — говорится в исследовании.
Однако такое повсеместное распространение привело к тому, что кошки нарушили многие экосистемы, в которые их завез человек. В результате они превратились в одних из самых проблемных инвазивных видов в мире, утверждают авторы.
Чтобы оценить потенциальную угрозу, которую представляют кошки для других животных, специалисты с помощью поиска по ключевым словам нашли научную литературу об этом, опубликованную до мая 2021 года. Всего удалось обнаружить 533 уникальные публикации, включая книги, статьи в журналах, диссертации и отчеты агентств, с упоминанием рациона кошек и употребляемых ими в пищу видов.
В итоге ученые выяснили, что кошки поедают как минимум 2084 вида животных, сохранность 347 из которых (почти 17%) вызывает беспокойство.
Наибольшую часть в диете кошек занимают птицы — 47,07%. Судя по обобщенным данным, Felis catus употребляют в пищу 981 вид пернатых. Далее следуют рептилии (463 вида, или 22,22%), млекопитающие (431 вид, 20,68%), насекомые (119 видов, 5,71%) и земноводные (57 видов, 2,74%).
Описывая широту кошачьего рациона, исследователи отметили, что он включает примерно 9%, 6% и 4% известных птиц, млекопитающих и рептилий.
Хотя у 97% потребляемых Felis catus видов масса тела во взрослом состоянии не превышает пяти килограммов, кошки питаются и животными покрупнее. В список примеров их самой крупной добычи среди позвоночных ученые внесли эму (Dromaius novaehollandiae; взрослая птица в среднем весит 34 килограмма), зеленую морскую черепаху (Chelonia mydas; 133 килограмма) и даже домашнюю корову (Bos taurus; 760 килограммов). Правда, авторы сделали оговорку, что эти животные стали добычей кошек, когда были детенышами, либо в виде падали.
Ученые назвали свои оценки консервативными и заявили, что общее число поедаемых Felis catus видов, скорее всего, еще выше, поскольку тема их рациона во многих частях мира, в том числе в Африке, исследуется мало.
Никаких рекомендаций по решению «проблемы» в работе не приводится. В комментарии онлайн-изданию NPR один из ее авторов Кристофер Лепчик (Christopher Lepczyk) пояснил, что целью исследования было «просто помочь проинформировать об этом экологов, практикующих специалистов и политиков». Также Лепчик отметил, что сам держит кошку, но не выпускает ее из дома.
Представителей Felis catus уже не впервые признают инвазивными хищниками и угрозой биоразнообразию. Ранее команда исследователей под руководством Тима Догерти (Tim Doherty) из австралийского Университета Дикина обвинила кошек в вымирании десятков видов животных.
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