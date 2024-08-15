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Интерес к смерти и мрачным событиям объяснили с научной точки зрения
Интерес к смерти и тяжелым событиям проявляется как в традициях, так и в привычных ежедневных действиях: кто-то празднует Хэллоуин, кто-то ходит в музеи, посвященные историческим катастрофам, а кто-то слушает подкасты о самых жестоких преступлениях. Ученые из Великобритании и Словении разобрались, почему людей привлекают мрачные истории и мероприятия.
Все люди так или иначе сталкиваются со смертью: домашних животных, родственников, кумиров. У кого-то обнаруживают серьезную болезнь, кто-то становится свидетелем катастрофы.
Вне зависимости от характера опыта, связанного с опасностями для жизни и мрачными событиями, человек, как правило, стремится узнать о таких явлениях больше. Например, согласно одному из недавних исследований, есть потребность в детской литературе, которая с помощью героев, близких читателю по возрасту, доступно и честно рассказывала бы о смерти.
Исследователи из Университета Суррея в Великобритании и Приморского университета в Словении выявили факторы, которые определяют интерес людей к тяжелым событиям. Они использовали комплексный подход, обратившись к танатологии (науке о смерти и связанных с ней практиках), концепции коллективной памяти и анализу так называемого темного туризма (dark tourism), который предполагает посещение мест и достопримечательностей, исторически связанных со смертью и трагедией. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Annals of Tourism Research.
Чтобы изучить привлекательность мрачных событий, к которым относится широкий спектр явлений от памятных дат до фестивалей с атмосферой ужасов, ученые определили шесть ключевых направлений исследования:
1. Коммерциализация: как мрачные события попадают на рынок и монетизируются, для кого предназначены.
2. Перспективы танатологии, «темного туризма» и исследований коллективной памяти.
3. Вовлечение общественности: как мрачные события влияют на социальные нормы и ценности, как их освещают в СМИ, политику, как на них реагирует общество.
4. Мотивы участников мрачных событий: стремление к острым ощущениям, желание больше узнать о насилии или преступности.
5. Эмпирические аспекты: как мрачные события вызывают у участников или аудитории как страх, восхищение, рефлексию, а также другие эмоции и поведенческие реакции.
6. Присутствие смерти: форматы и инструменты «встречи со смертью» в рамках мрачных событий, например символика смерти, смерть реального человека, нечеловеческая смерть и так далее.
Оказалось, что интерес к мрачным событиям связан с психологическими, культурными и социологическими аспектами человеческого поведения. В частности, «темные» мероприятия и страшные зрелища создают безопасную и контролируемую среду для изучения смерти и трагедий, любопытство по отношению к которым естественно для человека.
«Увлечение мрачными событиями происходит из сложного взаимодействия любопытства, стремления к острым ощущениям, культурных традиций, психологических исследований и желания испытывать совместное переживание. Посвященные тяжелым темам мероприятия позволяют людям касаться смерти, стихийных бедствий и страданий познавательными и иногда преобразующими способами», — пояснили авторы исследования.
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