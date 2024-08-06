Бокс избавил женщин от агрессии

Исследователи МГППУ выяснили, как занятия единоборствами влияют на проявление агрессивности у зрелых женщин. Помимо прочего, выяснилось, что дамы старше 45 лет более агрессивны, чем мужчины того же возраста.

В проекте участвовали 60 женщин в возрасте от 45 до 55 лет, живущие в Москве и занимающихся боксом, тхэквондо или кикбоксингом. Все они были разделены на две группы по гендерному признаку — маскулинные и андрогинные. Маскулинный тип предполагает преобладание внешних мужских черт, андрогинный тип — высокие показатели и феминных (женские классические черты) и маскулинных характеристик.

Для определения агрессивности использовался тест А. Басс и А. Дарки. Женщины проходили тестирование во время занятий спортом и в период, когда они не занимались спортом больше трех месяцев. Результаты исследования опубликованы в журнале «Теория и практика физической культуры».

Психологи выяснили, что женщинам не свойственны такие виды агрессии, как физическая, а также подозрительность. Однако маскулинные женщины признавались, что в процессе воспитания детей они применяли физическую силу.

Ученые также обнаружили гендерную специфику проявления агрессивности. Например, у андрогинных женщин сильнее выражается обида, угрызения совести, чувство вины (аутоагрессия), а у маскулинных — раздражение, негативизм и вербальная агрессия. Косвенная агрессия присутствовала у женщин в обеих группах практически одинаково.

Исследование показало, что занятие спортом снижает уровень агрессии у женщин, но это происходит у представительниц разных гендерных групп по-разному.

«В результате исследования выявлены гендерные различия проявления агрессии, — рассказывает Татьяна Михайлова, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой социальной коммуникации и организации работы с молодежью факультета Социальная коммуникация МГППУ. — У андрогинных женщин сильнее выражается обида, угрызение совести, чувство вины, а у маскулинных — раздражение, негативизм и вербальная агрессия.

У андрогинных женщин старше 45 лет индекс враждебности оказался выше, чем у маскулинных, и занятиями агрессивными видами спорта его не получается снизить ниже нормы. В то время как у маскулинных женщин он повышается только в период, когда они спортом не занимаются. У маскулинных дам в период, когда они не занимаются спортом, индекс агрессии повышается выше нормы, в то время как у андрогинных — его повышение происходит в рамках нормы».

Женщины старше 45 лет проявляют большую агрессивность, чем мужчины того же возраста. Спорт помогает им снять деструктивную агрессию. Женщины маскулинного и андрогинного типа могут уменьшить ее уровень через участие в агрессивных видах спорта. У женщин маскулинного типа эти виды спорта помогают компенсировать агрессию лучше, чем у андрогинного.

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МГППУ 70 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.