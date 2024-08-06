  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
7 минут назад
МГППУ
12

Бокс избавил женщин от агрессии

4.5

Исследователи МГППУ выяснили, как занятия единоборствами влияют на проявление агрессивности у зрелых женщин. Помимо прочего, выяснилось, что дамы старше 45 лет более агрессивны, чем мужчины того же возраста.

МГППУ
# агрессивность
# агрессия
# аутоагрессия
# бокс
# единоборства
# женщины
Бокс избавил от женской агрессии / © SUNDAY II SUNDAY, unsplash.com

В проекте участвовали 60 женщин в возрасте от 45 до 55 лет, живущие в Москве и занимающихся боксом, тхэквондо или кикбоксингом. Все они были разделены на две группы по гендерному признаку — маскулинные и андрогинные. Маскулинный тип предполагает преобладание внешних мужских черт, андрогинный тип — высокие показатели и феминных (женские классические черты) и маскулинных характеристик.

Для определения агрессивности использовался тест А. Басс и А. Дарки. Женщины проходили тестирование во время занятий спортом и в период, когда они не занимались спортом больше трех месяцев. Результаты исследования опубликованы в журнале «Теория и практика физической культуры».

Психологи выяснили, что женщинам не свойственны такие виды агрессии, как физическая, а также подозрительность. Однако маскулинные женщины признавались, что в процессе воспитания детей они применяли физическую силу.

Ученые также обнаружили гендерную специфику проявления агрессивности. Например, у андрогинных женщин сильнее выражается обида, угрызения совести, чувство вины (аутоагрессия), а у маскулинных — раздражение, негативизм и вербальная агрессия. Косвенная агрессия присутствовала у женщин в обеих группах практически одинаково.

Исследование показало, что занятие спортом снижает уровень агрессии у женщин, но это происходит у представительниц разных гендерных групп по-разному.

«В результате исследования выявлены гендерные различия проявления агрессии, — рассказывает Татьяна Михайлова, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой социальной коммуникации и организации работы с молодежью факультета Социальная коммуникация МГППУ. — У андрогинных женщин сильнее выражается обида, угрызение совести, чувство вины, а у маскулинных — раздражение, негативизм и вербальная агрессия.

У андрогинных женщин старше 45 лет индекс враждебности оказался выше, чем у маскулинных, и занятиями агрессивными видами спорта его не получается снизить ниже нормы. В то время как у маскулинных женщин он повышается только в период, когда они спортом не занимаются. У маскулинных дам в период, когда они не занимаются спортом, индекс агрессии повышается выше нормы, в то время как у андрогинных — его повышение происходит в рамках нормы».

Женщины старше 45 лет проявляют большую агрессивность, чем мужчины того же возраста. Спорт помогает им снять деструктивную агрессию. Женщины маскулинного и андрогинного типа могут уменьшить ее уровень через участие в агрессивных видах спорта. У женщин маскулинного типа эти виды спорта помогают компенсировать агрессию лучше, чем у андрогинного.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
МГППУ
70 статей
Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
Показать больше
МГППУ
# агрессивность
# агрессия
# аутоагрессия
# бокс
# единоборства
# женщины
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Авг
299
Опасные соседи: как растения могут вредить здоровью и окружающей среде
Политехнический музей
Москва
Лекция
06 Авг
750
Генетический паспорт
Paradox Live
Москва
Лекция
06 Авг
600
Обоняние
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Царство львов: прошлое и настоящее Шри-Ланки
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Загадки звучащей речи: исследования и обработка аудиовизуального сигнала
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
07 Авг
500
Лингвистика как наука всех наук
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Авг
Бесплатно
Крупные хищники Московского зоопарка
Московский зоопарк
Москва
Лекция
08 Авг
Бесплатно
Мозг и космос: что меняется в голове у космонавта на МКС
Нейрокампус
Онлайн
Лекция
08 Авг
Бесплатно
Перспективы применения высокотемпературных сверхпроводников в магнитных системах ускорителей заряженных частиц
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 14:03
Александр Березин

Сложная жизнь возникла на полтора миллиарда лет раньше, чем считалось, но тут же вымерла

Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.

Биология
# биология
# древняя Земля
# жизнь
# сложная жизнь
Вчера, 11:00
НИУ ВШЭ

Российские ученые еще на шаг приблизились к созданию квантового компьютера

Ученые из Российского квантового центра, НИУ ВШЭ и МФТИ изучили фазовый переход в одномерных системах с беспорядком в присутствии коррелированного перескока частиц. Работа открывает возможности для создания устойчивых одномерных атомных ловушек, квантовых нитей, кристаллов с одномерной проводимостью.

НИУ ВШЭ
# атомная ловушка
# жидкость Латтинжера
# квантовый компьютер
# проводники
Вчера, 11:20
Игорь Байдов

В Турции нашли золотой клад времен Пелопоннесской войны. Ученые рассказали, кому он мог принадлежать

Тайник представляет собой высокопробные золотые персидские монеты — дарики, которые изготовили более двух тысяч лет назад. Это первый клад такого типа, найденный в Малой Азии. По мнению археологов, находка позволит больше узнать о политическом ландшафте времен войны между Делосским и Пелопоннесским союзами.

Археология
# Древняя Греция
# монеты
# пелопоннесская война
# Персия
# спарта
2 августа
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
2 августа
Александр Березин

В США начали строительство принципиально нового атомного реактора на расплавленных солях

Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.

Оружие и техника
# атомная энергетика
# жидкосолевые реакторы
# США
2 августа
Ekaterina

Эксперимент сделал кота часто цитируемым молодым ученым

Фейковые статьи кота-ученого набрали более 130 цитирований на международной научной платформе. Этот случай показывает серьезные бреши в системе оценки публикаций в научных журналах.

Наука
# научная публикация
# научная статья
# эксперимент
# этика
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
2 августа
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
15 июля
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 57

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно