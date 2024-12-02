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Российские ученые нашли потенциального «убийцу» борщевика
Борщевик Сосновского, распространение которого грозит экологической катастрофой, ранее практически не имел естественных врагов. Недавно группа ученых из Российской академии наук и МГУ выяснила, что корни борщевика могут повреждать сциариды Bradysia impatiens — мелкие двукрылые насекомые, уничтожающие растения в теплицах.
Не допустить заражения борщевиком новых территорий пытаются с помощью перекапывания, скашивания, обработки химикатами и замещения культурными растениями. Также ученые разработали систему ИИ-мониторинга, способную в режиме реального времени на борту БПЛА выявлять места концентрации инвазивного сорняка.
Однако все это требует немалых сил, времени и затрат. Если упустить ситуацию с распространением борщевика, в ближайшие 30 лет он может расширить ареал и захватить всю европейскую часть России, вплоть до севера, предупредили ранее в Сколтехе.
Открытие у борщевика нового вида вредителя позволяет надеяться, что в борьбе с агрессивным и ядовитым сорняком скоро забрезжат новые перспективы.
Борщевик, в корнях которого массово расселились личинки сциариды Bradysia impatiens (Diptera, Sciaridae) обнаружили в Московской области, на территории рядом с одним из тепличных хозяйств.
По словам ученых, личинки ярко-желтого цвета размером около одного сантиметра находились в нескольких полостях внутри корня группами по 15-30 особей. Они выгрызали сердцевину корня, что привело к его загниванию, задержке роста молодых листьев, хлорозу и увяданию растения.
Сциариды Bradysia impatiens (также их называют грибными или почвенными комариками) повреждают более 25 видов растений, шампиньоны и другие грибные культуры. В природе эти насекомые живут в гниющей древесине, в местах скопления мусора. Их можно встретить в теплицах и в горшках комнатных растений.
Самки откладывают яйца на влажном рыхлом грунте в непосредственной близости от корней. Вылупившиеся личинки начинают усиленно питаться, повреждая корневую систему. Питание растения нарушается, что приводит к постепенному увяданию.
Авторы новой статьи, вышедшей в «Российском журнале биологических инвазий», назвали массовое развитие личинок B. impatiens в корне борщевика Сосновского уникальным событием.
«Сциариды B. impatiens успешно заселили корень растения, личинки развились в нем в массовом количестве, вылетевшие имаго были активны и не имели отклонений в развитии», — отметили исследователи.
Ученые добавили, что освоение опасного сорняка новым вредителем свидетельствует о продолжающемся процессе взаимодействия борщевика с насекомыми-фитофагами. Ранее они этого избегали из-за насыщенности корней растения фитотоксичными фуранокумаринами, которые защищают от вредителей и болезней.
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