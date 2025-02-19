Над сумчатыми хищниками Австралии нависла угроза из-за средств от грызунов

Из-за отравленных приманок, которые широко используют для борьбы с грызунами-вредителями, Австралия в перспективе рискует остаться без нескольких редких сумчатых хищников, в том числе самого известного из них — тасманийского дьявола. Такой вывод сделали австралийские ученые, проверив на следы ядов от грызунов ткани десятков погибших сумчатых плотоядных.

Ученые по всему миру не раз документировали гибель диких животных из-за родентицидов — средств для уничтожения грызунов, которые в обиходе также называют крысиными ядами. Иногда отравления такими веществами могут вести к сокращению популяций. Особенно опасны для дикой фауны родентициды-антикоагулянты второго поколения. Из-за длительного периода полураспада они накапливаются в пищевой цепи и поражают не только крыс и мышей, но и некоторых высших хищников, в том числе падальщиков.

Поскольку исследований о воздействии средств от грызунов на австралийских млекопитающих немного, специалисты в области биологии и охраны природы из нескольких вузов этой страны решили подробнее разобраться в вопросе. Их статья недавно вышла в журнале Science of the Total Environment.

Ученые проанализировали ткани печени пяти крупнейших хищных сумчатых Австралии на наличие в них родентицидов, таких как бромадиолон, бродифакум, дифенакум, куматетралил, дифетиалон, флокумафен, пиндон и варфарин.

Тела 52 мертвых животных передали волонтеры и сотрудники природоохранных организаций. Среди исследуемых были 20 тасманийских дьяволов (Sarcophilus harrisii) и представители четырех видов пятнистых сумчатых куниц: Dasyurus hallucatus, Dasyurus geoffroii, Dasyurus viverrinus и Dasyurus maculatus. Всех их относят к редким животным или близким к переходу в группу уязвимых.

Следы средств от грызунов обнаружили в образцах 26 животных (у 50%). В тканях 11 особей нашли больше одного вида родентицидов, а в телах двух хищных сумчатых их оказалось сразу три. Сублетальные дозы яда выявили почти у трети исследуемых, а 17,3% животных, скорее всего, погибли от средств против грызунов.

Исследователи предположили, что из-за тяжести воздействия родентицидов они могут угрожать популяции исчезающих видов. С помощью моделирования жизнеспособности популяций ученые установили, что если смертность молодняка тасманийских дьяволов вырастет на 15–30%, вероятность их вымирания повысится с 29% до 100% менее чем за 100 лет.

Поскольку у 5% исследованных тасманийских дьяволов обнаружили летальный уровень родентицидов, а у 10% — потенциально высокотоксичный, воздействие такого рода веществ может напрямую увеличить смертность этих хищников на 15%. В уязвимом положении из-за применения людьми крысиных ядов находятся и пятнистые сумчатые куницы, заключили специалисты.

Ученые призвали власти страны ограничить продажу таких средств, следуя примеру Европы и Северной Америки, а жителей Австралии — использовать менее опасные для дикой природы типы родентицидов.

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