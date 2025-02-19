Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Над сумчатыми хищниками Австралии нависла угроза из-за средств от грызунов
Из-за отравленных приманок, которые широко используют для борьбы с грызунами-вредителями, Австралия в перспективе рискует остаться без нескольких редких сумчатых хищников, в том числе самого известного из них — тасманийского дьявола. Такой вывод сделали австралийские ученые, проверив на следы ядов от грызунов ткани десятков погибших сумчатых плотоядных.
Ученые по всему миру не раз документировали гибель диких животных из-за родентицидов — средств для уничтожения грызунов, которые в обиходе также называют крысиными ядами. Иногда отравления такими веществами могут вести к сокращению популяций. Особенно опасны для дикой фауны родентициды-антикоагулянты второго поколения. Из-за длительного периода полураспада они накапливаются в пищевой цепи и поражают не только крыс и мышей, но и некоторых высших хищников, в том числе падальщиков.
Поскольку исследований о воздействии средств от грызунов на австралийских млекопитающих немного, специалисты в области биологии и охраны природы из нескольких вузов этой страны решили подробнее разобраться в вопросе. Их статья недавно вышла в журнале Science of the Total Environment.
Ученые проанализировали ткани печени пяти крупнейших хищных сумчатых Австралии на наличие в них родентицидов, таких как бромадиолон, бродифакум, дифенакум, куматетралил, дифетиалон, флокумафен, пиндон и варфарин.
Тела 52 мертвых животных передали волонтеры и сотрудники природоохранных организаций. Среди исследуемых были 20 тасманийских дьяволов (Sarcophilus harrisii) и представители четырех видов пятнистых сумчатых куниц: Dasyurus hallucatus, Dasyurus geoffroii, Dasyurus viverrinus и Dasyurus maculatus. Всех их относят к редким животным или близким к переходу в группу уязвимых.
Следы средств от грызунов обнаружили в образцах 26 животных (у 50%). В тканях 11 особей нашли больше одного вида родентицидов, а в телах двух хищных сумчатых их оказалось сразу три. Сублетальные дозы яда выявили почти у трети исследуемых, а 17,3% животных, скорее всего, погибли от средств против грызунов.
Исследователи предположили, что из-за тяжести воздействия родентицидов они могут угрожать популяции исчезающих видов. С помощью моделирования жизнеспособности популяций ученые установили, что если смертность молодняка тасманийских дьяволов вырастет на 15–30%, вероятность их вымирания повысится с 29% до 100% менее чем за 100 лет.
Поскольку у 5% исследованных тасманийских дьяволов обнаружили летальный уровень родентицидов, а у 10% — потенциально высокотоксичный, воздействие такого рода веществ может напрямую увеличить смертность этих хищников на 15%. В уязвимом положении из-за применения людьми крысиных ядов находятся и пятнистые сумчатые куницы, заключили специалисты.
Ученые призвали власти страны ограничить продажу таких средств, следуя примеру Европы и Северной Америки, а жителей Австралии — использовать менее опасные для дикой природы типы родентицидов.
Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи
Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.
Известно уже несколько десятков экзопланет, которые по размерам и массе сравнимы с Землей, обращаются вокруг карликовых звезд и при этом располагаются в зоне потенциальной обитаемости — там, где океаны при наличии не испарятся и не замерзнут полностью. Проблема в том, что пока ни у одной из этих планет не наблюдается достаточно плотной атмосферы. Ученые решили разобраться, в чем дело.
В центре нашей Галактики расположена сверхмассивная черная дыра Стрелец A*. Для ученых это прекрасная возможность наблюдать с близкого расстояния, как она излучает, поглощает и выбрасывает материю. Аккреционный диск Стрельца A* надут ветрами от молодых, теряющих массу звезд. Что происходит в этом неспокойном регионе, до сих пор не вполне ясно. Теперь ученые представили результаты самого продолжительного и подробного исследования центра Млечного Пути, проведенного телескопом NASA «Джеймс Уэбб» в 2023-2024 годах.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи
Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.
Илья Удалов: «Насекомые не рефлексируют о своей жизни, но то, как они себя ведут, заставляет пересмотреть парадигму, что их мозг устроен проще, чем у позвоночных»
Многие любят зиму только потому, что в это время нет насекомых. Для этой «нелюбви» медики даже придумали название — инсектофобия. Если верить статистике, ею страдают до шести процентов жителей США. Остальных такая «мелочь» чаще всего вообще не интересует. А зря! Насекомые — это целый мир, весьма интеллектуальный и загадочный. Об их эволюции, самых крупных представителях в истории Земли и, конечно, когнитивных способностях этих крошечных существ Naked Science поговорил с кандидатом биологических наук, экскурсоводом Зоологического музея ЗИН РАН и популяризатором науки Ильей Удаловым.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
А можно поточнее? Как делается прогноз погоды и можно ли его улучшить?
Сколько веков печенеги и половцы терзали Русь и почему власти им это позволяли?
Вопросы читателей (ч. 5)
Вопросы читателей (ч. 11)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии