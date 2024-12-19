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17 минут назад
Юлия Трепалина
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Калифорнийские суслики «озверели» и стали охотиться на мышей

4.2

Американские биологи впервые выявили случаи хищничества среди калифорнийских сусликов. За время наблюдений ученые задокументировали 74 эпизода, когда эти животные охотились, убивали и поедали своих «родственников» — мышеобразных грызунов вида Microtus californicus.

Биология
# грызуны
# поведение животных
# полевки
# суслики
# хищничество
хищный суслик
Калифорнийский суслик поедает убитую полевку / © Sonja Wild, UC Davis

Otospermophilus beecheyi — небольшие грызуны с пестрым мехом и нетипичным для сусликов пушистым хвостом, делающим их похожими на белок. Они обитают в Мексике, на полуострове Калифорния, и в западной части США. Ранее считалось, что эти суслики преимущественно травоядны и питаются в основном семенами, желудями, фруктами и орехами.

Ученые знали, что рацион O. beecheyi может включать насекомых, птичьи яйца, птенцов и даже (хотя и редко) падаль. Однако их активное хищничество стало для исследователей полной неожиданностью.

Шокирующее, по словам биологов, открытие, сделали во время наблюдений, которые вели в рамках многолетнего исследовательского проекта, посвященного отслеживанию популяции калифорнийских сусликов в региональном природном парке Брионес (Briones Regional Park) в штате Калифорния. Статья об этом вышла Journal of Ethology.

«Такого поведения мы раньше никогда не встречали. Суслики — одни из самых знакомых людям животных, которых мы видим прямо за окнами, регулярно с ними взаимодействуем. Однако их ранее неописанные повадки дали понять, как много еще предстоит узнать о естественной истории окружающего мира», — заявила ведущий автор исследования и доцент кафедры биологии в Университета Висконсина в О-Клэр (США) Дженнифер Смит (Jennifer E. Smith).

Новую для вида привычку подтвердили с помощью фотографий и видео. Суслики обоего пола и всех возрастов активно преследовали, нападали и поедали других местных грызунов — калифорнийских полевок (Microtus californicus). Иногда суслики пытались стащить уже убитую добычу у сородичей.

© Team Squirrel, University of Wisconsin-Eau Claire & UC Davis

Пик плотоядного поведения сусликов пришелся на начало июля и совпал со взрывным ростом численности полевок в парке, на который обратили внимание исследователи-любители из проекта гражданской науки iNaturalist. Биологи предположили, что хищничество сусликов возникло на фоне временного повышения доступности этой добычи. Случаев охоты на других млекопитающих не наблюдали.

По словам исследователей, поведенческая гибкость сусликов и способность реагировать на перемены в доступности пищи может помочь им выжить в среде, быстро меняющейся из-за присутствия людей.

Биологи намерены продолжить наблюдения следующим летом. Они хотят выяснить, насколько распространена охота на полевок среди калифорнийских сусликов, передается ли новая повадка потомству и как это поведение влияет на местную экосистему.

Ранее специалисты Йельского университета раскрыли, как 13-полосным сусликам удается подавлять жажду во время длительной зимней спячки. Другая исследовательская группа из США обнаружила, что кротовидные гоферы (Thomomys talpoides), еще одна разновидность сусликов, восстановили экосистему после извержения вулкана.

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Биология
# грызуны
# поведение животных
# полевки
# суслики
# хищничество
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