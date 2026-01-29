  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
29 января, 14:16
Максим Абдулаев
3

Рысья моча напугала оленей и защитила молодые деревья

❋ 3.8

Эксперимент в Баварском лесу доказал, что запах рыси защищает молодые деревья от поедания оленями, тогда как волчьи метки травоядные почти игнорируют. Ученые объяснили это разницей в стратегиях охоты: олени воспринимают запах засадного хищника как сигнал непосредственной угрозы здесь и сейчас, что подтверждает теорию о ключевой роли ландшафта страха в сохранении лесных экосистем.

Биология
# олени
# поведение животных
# рыси
# Страх
# этология
Косуля на экспериментальной делянке / © Walter Di Nicola

Суть концепции ландшафта страха в том, что хищники влияют на экосистему самим своим присутствием. Чтобы ее проверить, исследователи создали 11 экспериментальных площадок. На каждой высадили по 30 саженцев популярных пород — ели, бука, пихты — и установили фотоловушки. Результаты опубликовали в Journal of Applied Ecology.

Авторы научной работы прибегли к ольфакторной (то есть обонятельной) имитации угрозы. Делянки обрабатывали мочой, экскрементами рыси и волка. Биоматериала европейской рыси Lynx lynx не хватило, поэтому использовали заказанную из США мочу рыжей рыси Lynx rufus. Ученые прибегли к методу двойного контроля и обработали часть делянок коровьими мочой, навозом, а также водой.

На участках, пахнущих рысью, олени и косули проводили в 3,5 раза меньше времени и съедали меньше саженцев. Но запах волка практически не повлиял на поведение травоядных. Ученые объяснили это разницей в стратегии охоты. Волк — загонный хищник, который патрулирует огромные территории. Для оленя запах волка означает лишь то, что здесь был волк.

Рысь — засадный охотник, нападает внезапно и с близкого расстояния. Поэтому свежий запах рыси означает, что прямо сейчас она прячется где-то рядом. И, вероятно, охотится. Это заставляет животных немедленно покинуть опасную зону.

Коровий контроль показал, что олени не просто боятся любых резких животных запахов. Навоз и моча коровы не вызвали у них никакого страха — саженцы на этих участках были съедены так же быстро, как и на контрольных с водой.

Исследование доказывает, что хищники приносят пользу лесу не только тем, что физически сокращают поголовье оленей. Их главная роль — создание атмосферы страха. Просто гуляя по лесу и метя территорию, рысь спасает тысячи молодых деревьев. Это весомый аргумент в пользу программ восстановления популяций хищников.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
66 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Показать больше
Биология
# олени
# поведение животных
# рыси
# Страх
# этология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Возможности современной эндоваскулярной нейрохирургии
Нейрокампус
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Наночастицы для медицины: такие маленькие и такие умные
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Северный полюс: дойти и вернуться
Русское географическое общество
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Российская астрономия в 2025 году
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Жил-был Крокодил
Московский зоопарк
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Мал, да удал: возвращаемые малыши из космоса
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
29 Янв
1000
Итоги 2025 года в физике
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Животные Красной книги в Московском зоопарке
Московский зоопарк
Москва
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Мамонт в русской сказке
Зоологический музей РАН
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
27 января, 13:01
Александр Березин

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# скафандры
# США
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Рысья моча напугала оленей и защитила молодые деревья

    29 января, 14:16

  2. Злой голос хозяев ухудшил равновесие у собак

    29 января, 13:00

  3. В Китае нашли следы морской экосистемы возрастом 512 миллионов лет

    29 января, 12:51

  4. Венеру предложили использовать для отслеживания потенциально опасных астероидов

    29 января, 12:46
Выбор редакции

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

25 января, 10:04

Последние комментарии

Профор Прессов
60 минут назад
Илья, я хоть конечно и не учёный но мне стало интересно, а сколько же мерностей пространства на самом деле? А то на упаковках то и дело пишут ШхВхГ

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Профор Прессов
1 час назад
Андрей, но вот вы то точно очень глубоко, по видимому, знакомы со всеми науками, которые вы перечислили. Вас надо номинировать на Нобелевскую

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

А К
1 час назад
Недостоверно. Внутрикитайских нет.

Карта: самые загруженные внутренние авиамаршруты в каждом регионе мира

Игорь Коняшов
2 часа назад
Андрей, "Игорь, это же рост, тут объем экономики не учитывается." Т.е. если у Германии рост 0,8%, а у Сан-Марино 40%, то средний рост будет 20,4%?)) Среднее

Инфографика: как изменится ВВП стран G20 в 2026 году

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Иван, в общем, да, это как с гомеопатией: там просто нечему приносить вред :)

Минус «Оземпик», плюс хорошее настроение: зачем российские ученые стимулируют блуждающий нерв и как этим воспользоваться уже в 2026 году

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Александр, вы совершаете подмену тезиса. То, что какой-то препарат FDA выпустил на рынок с ещё меньшей выборкой не означает, что выборка в 100 человек

Минус «Оземпик», плюс хорошее настроение: зачем российские ученые стимулируют блуждающий нерв и как этим воспользоваться уже в 2026 году

Sam Dowson
2 часа назад
"Участники с «панкреатико-доминирующим» профилем и skinny fat показали выраженную атрофию серого вещества" - видимо ничто так не удручает сильнее, как

Накопление жира в поджелудочной железе усугубило симптомы депрессии

Андрей Степанов
2 часа назад
Игорь, это же рост, тут объем экономики не учитывается. И ВВП номинальный. То есть если есть эффект низкой базы или какие-нибудь крупные транши от

Инфографика: как изменится ВВП стран G20 в 2026 году

Андрей Степанов
2 часа назад
Кирилл, пожалуйста, всегда рад помочь.

Инфографика: как изменится ВВП стран G20 в 2026 году

Александр Березин
2 часа назад
Николай, когда человек в ответ на вопрос о том, сколько классов он закончил, начинает рассуждать о дешевых шлюхах -- становится понятно, что тема эта

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Профор Прессов
2 часа назад
Rafis, если вы не читали, то это не значит что этого небыло. СССР не пеленговал радиообмен астронавтов США. Если что, Луна на тот момент была видна в

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Subway Surfers
3 часа назад
Немного жаль, что Model S и Model https://subwaysurferscity.org X когда-то были иконами Tesla, но с точки зрения стратегии это решение имеет смысл. Optimus может открыть

Tesla свернет выпуск Model S и X ради перенаправления мощностей на роботов

Kiridan
4 часа назад
Мария, Товарищ просто не умеет нормально изъясняться. Где-то только после третьего сообщения от него стало понятно, что речь шла не о фонетике, а о

Структура человеческого языка оказалась проще, чем было принято считать

Александр Французов
4 часа назад
Николай, Чиво?))) НЛО? своими глазами? после КИНГ-КОНГА!?)))

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Александр Французов
5 часов назад
ну бывает, не доглядел)

Палеонтологи нашли вымершего муравья в коллекции янтаря Гете

Dmitriy
5 часов назад
Андрей, так распространение языка зависит от положения страны носителя в мире, раньше латынь учили, а сейчас это мертвый язык. А языки и их

Структура человеческого языка оказалась проще, чем было принято считать

Игорь Коняшов
5 часов назад
Александр Вам не кажется, что количество фриков и их комментов в теме превысило все разумные пределы? Тред стал просто нечитаемым... Может быть

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Игорь Кузин
5 часов назад
Николай, а как это вообще можно доказать, если про любые фото и видео можно сказать, что это подделка?

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Игорь Кузин
5 часов назад
Вроде видел какие-то фотки издалека, то ли с орбиты, то ли через телескоп, с пояснениями, что эта точка - посадочный модуль, а эти линии - следы ровера.

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Rafis F.
7 часов назад
Rimi, про то что весь мир следил за этим сильно сказано! На смартфоне или в интернете?! Дело в том что и телевидение в тот момент также было развито

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно