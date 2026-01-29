Рысья моча напугала оленей и защитила молодые деревья

Эксперимент в Баварском лесу доказал, что запах рыси защищает молодые деревья от поедания оленями, тогда как волчьи метки травоядные почти игнорируют. Ученые объяснили это разницей в стратегиях охоты: олени воспринимают запах засадного хищника как сигнал непосредственной угрозы здесь и сейчас, что подтверждает теорию о ключевой роли ландшафта страха в сохранении лесных экосистем.

Суть концепции ландшафта страха в том, что хищники влияют на экосистему самим своим присутствием. Чтобы ее проверить, исследователи создали 11 экспериментальных площадок. На каждой высадили по 30 саженцев популярных пород — ели, бука, пихты — и установили фотоловушки. Результаты опубликовали в Journal of Applied Ecology.

Авторы научной работы прибегли к ольфакторной (то есть обонятельной) имитации угрозы. Делянки обрабатывали мочой, экскрементами рыси и волка. Биоматериала европейской рыси Lynx lynx не хватило, поэтому использовали заказанную из США мочу рыжей рыси Lynx rufus. Ученые прибегли к методу двойного контроля и обработали часть делянок коровьими мочой, навозом, а также водой.

На участках, пахнущих рысью, олени и косули проводили в 3,5 раза меньше времени и съедали меньше саженцев. Но запах волка практически не повлиял на поведение травоядных. Ученые объяснили это разницей в стратегии охоты. Волк — загонный хищник, который патрулирует огромные территории. Для оленя запах волка означает лишь то, что здесь был волк.

Рысь — засадный охотник, нападает внезапно и с близкого расстояния. Поэтому свежий запах рыси означает, что прямо сейчас она прячется где-то рядом. И, вероятно, охотится. Это заставляет животных немедленно покинуть опасную зону.

Коровий контроль показал, что олени не просто боятся любых резких животных запахов. Навоз и моча коровы не вызвали у них никакого страха — саженцы на этих участках были съедены так же быстро, как и на контрольных с водой.

Исследование доказывает, что хищники приносят пользу лесу не только тем, что физически сокращают поголовье оленей. Их главная роль — создание атмосферы страха. Просто гуляя по лесу и метя территорию, рысь спасает тысячи молодых деревьев. Это весомый аргумент в пользу программ восстановления популяций хищников.

Максим Абдулаев 66 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.