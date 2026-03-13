  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
13 марта, 16:35
Дарья Губина
2
167

«Маленькие красные точки» оказались космическими островками спокойствия, где могли формироваться «кирпичики жизни»

❋ 5.4

Астрономы обнаружили, что ранние протогалактики похожи на центральную область Млечного Пути: много газа и пыли, но нет сильного разрушающего излучения. В этих благоприятных условиях могли формироваться первые во Вселенной крупные органические молекулы — гораздо раньше, чем принято считать.

Астрономия
# возникновение жизни
# Джеймс Уэбб
# космос
# Млечный путь
# ранняя вселенная
Примеры «маленьких красных точек» на снимках ранней Вселенной, сделанных с помощью обсерватории «Джеймс Уэбб»
Примеры «маленьких красных точек» на снимках ранней Вселенной / © Jorryt Matthee et al, 2024

«Маленькие красные точки» (Little Red Dots) — компактные объекты ранней Вселенной, открытые космическим телескопом «Джеймс Уэбб». Они появились спустя 600 миллионов лет после Большого взрыва и почти исчезли через миллиард лет (хотя в 2025 году ученые нашли такие объекты в поздней Вселенной). Особенно поражает их распространенность: «точки» встречаются на каждом снимке инфракрасной камеры NIRCam.

По предположениям ученых, эти красноватые объекты — небольшие протогалактики, состоящие из сверхмассивной черной дыры, окруженной плотным облаком газа и пыли. Структурой и размером они очень похожи на самый центр балджа Млечного Пути, где в окружении гигантских молекулярных облаков и скоплений звезд вращается сверхмассивная черная дыра Стрелец А*.

В новой работе, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters, астрофизики Ремо Руффини и Юй Ван из сети международных центров релятивистской астрофизики ICRANet сравнили «маленькие красные точки» и центр Млечного Пути. Они сопоставили физические параметры, которые важны для химических процессов, формирующих органические молекулы.

Оказалось, «маленькие красные точки» действительно похожи на центральную молекулярную зону Млечного Пути. Диаметр протогалактик — 60-400 парсек, а центра Галактики — 200-500 парсек. Масса сверхмассивной черной дыры — от нескольких миллионов до сотен миллионов солнечных масс, у Стрельца А* — четыре миллиона солнечных масс. При этом на черную дыру приходится несколько десятков процентов от общей массы вещества в области. Еще одно сходство: наличие активного центра без сильного рентгеновского или ультрафиолетового излучения.

Для запуска «космической химической лаборатории» также необходимы высокая плотность вещества, подходящая температура и частицы пыли, на поверхности которых будут протекать химические реакции. «Маленькие красные точки» миниатюрны и находятся слишком далеко, чтобы ученые могли различить характеристики их газа и пыли. Тем не менее по косвенным признакам и характеристикам других объектов ранней Вселенной авторы исследования пришли к выводу, что пыль «точек» подходит для запуска сложных химических реакций.

Более того, по оценкам исследователей, подходящие «спокойные» условия в этих протогалактиках держались на протяжении десятков и сотен тысяч лет — достаточно, чтобы там накопилось большое количество добиотических соединений. А уже потом, в более поздней Вселенной, эти системы могли «засорить» последующие поколения галактик необходимыми «кирпичиками жизни».

У астрономов нет возможности изучать сложную химию «маленьких красных точек», но они могут исследовать процессы в центре Млечного Пути. Как раз в январе 2026 года ученые обнаружили в молекулярном облаке G+0.693-0.027 в центре Млечного Пути крупнейшую серосодержащую молекулу, когда-либо зафиксированную в межзвездном пространстве.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Дарья Губина
249 статей
Автор специализируется на популяризации астрономии и астрофизики. Пишет о строении Вселенной, космологических теориях и новых открытиях, раскрывая суть явлений и идей современного научного знания.
Показать больше
Астрономия
# возникновение жизни
# Джеймс Уэбб
# космос
# Млечный путь
# ранняя вселенная
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Мар
1400
Квантовая механика от А до Я
Medio Modo
Москва
Лекция
14 Мар
Бесплатно
Восемь минут до космоса: старт и возвращение на космическом корабле «Союз»
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
14 Мар
Бесплатно
Мифы про космос и технологические решения для них
Экспериментаниум
Москва
Лекция
14 Мар
Бесплатно
Бог из машины: как нейронная сеть создает миры
ВДНХ
Москва
Экскурсия
14 Мар
Бесплатно
Межпланетные труженики
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
14 Мар
1400
Сердце: орган с историей
Medio Modo
Москва
Лекция
14 Мар
1500
Кооперация против конкуренции: как на самом деле выживали сообщества
Medio Modo
Москва
Лекция
15 Мар
1400
Млекопитающие выбирают воду
Medio Modo
Москва
Лекция
15 Мар
Бесплатно
Русский язык как донор: что мир заимствовал у нас
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 марта, 07:55
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как королевы шмелей дышат под водой

Каждую весну оплодотворенные матки шмелей выходят из зимовки и основывают новые колонии. Но как они умудряются выжить, если во время «спячки» их подземное убежище часто подтапливают талые или дождевые воды? Первыми на этот вопрос в 2024 году ответила команда канадских биологов. Они выяснили, что шмели способны безопасно проводить под водой до недели. Теперь другая группа ученых решила выяснить, какой именно физиологический механизм стоит за этим феноменом.

Биология
# вода
# насекомые
# шмели
# эксперимент
13 марта, 13:03
ФизТех

Российские ученые описали функции белка, который важен для развития нейродегенераций

Антиген стволовых клеток простаты (PSCA) — это белок, который участвует в патогенезе заболеваний предстательной железы. Его вторая роль касается развития болезни Альцгеймера и других неврологических патологий. Новая статья ученых из МФТИ и ИБХ РАН с соавторами описала структуру PSCA, его фармакологические свойства и участие в нейровоспалении, что поможет создать новые лекарства. 

ФизТех
# белок
# биохимия
# болезнь Альцгеймера
# нейробиология
# нейродегенерация
# стволовая клетка
12 марта, 13:30
Александр Березин

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Существует мнение, что астронавты в космосе — «балласт». Но на практике в сложных условиях именно люди выполняют ключевую работу, а автоматы резко уступают им по возможностям. Поэтому научных работ по итогам лунных экспедиций людей было больше, чем по итогам работы на Луне всех автоматов за всю историю. Несмотря на это, существует серьезная вероятность того, что у нового американского средства доставки людей на Луну не будет возможности ручной посадки.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# лунная гонка
10 марта, 14:47
ФизТех

Маятники тепла качнули арктическую зиму

Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.

ФизТех
# арктика
# измерение температуры
# климат
# океан
# потепление климата
12 марта, 07:55
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как королевы шмелей дышат под водой

Каждую весну оплодотворенные матки шмелей выходят из зимовки и основывают новые колонии. Но как они умудряются выжить, если во время «спячки» их подземное убежище часто подтапливают талые или дождевые воды? Первыми на этот вопрос в 2024 году ответила команда канадских биологов. Они выяснили, что шмели способны безопасно проводить под водой до недели. Теперь другая группа ученых решила выяснить, какой именно физиологический механизм стоит за этим феноменом.

Биология
# вода
# насекомые
# шмели
# эксперимент
8 марта, 10:58
Татьяна Зайцева

Челюсть доисторического крокодила заставила усомниться в существовании Еврогондваны

Согласно гипотезе о так называемой Еврогондване, в эпоху динозавров Европа, как часть северного суперконтинента Лавразия, еще не полностью отделилась от южного суперконтинента Гондвана и животные могли свободно мигрировать между Европой и Африкой. Однако новый анализ найденных в Венгрии костей первобытного крокодила показал, что его сходство с гондванскими видами обусловлено не близким родством, а схожим образом жизни.

Палеонтология
# древние виды
# крокодилы
# лавразия
# меловой период
# формирование континентов
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
Выбор редакции
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Владимир Городецкий
Владимир Городецкий
2 минуты назад
-
0
+
Работа по принципу - "Всё правдоподобно о неизвестном".
Ответить
-
0
+
Stan Khat
Stan Khat
3 часа назад
-
0
+
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП) Заранее большое Вам человеческое спасибо.
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. «Маленькие красные точки» оказались космическими островками спокойствия, где могли формироваться «кирпичики жизни»

    13 марта, 16:35

  2. Жара и загрязнение воздуха повысили риск суицида

    13 марта, 14:43

  3. В Долине царей нашли автографы индийских туристов, оставленные две тысячи лет назад

    13 марта, 13:57

  4. Грибы научились у бактерий превращать воду в лед при околонулевых температурах

    13 марта, 13:24
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

Владимир Городецкий
2 минуты назад
Работа по принципу - "Всё правдоподобно о неизвестном".

«Маленькие красные точки» оказались космическими островками спокойствия, где могли формироваться «кирпичики жизни»

Tim Smith
2 часа назад
круто!

Семь смертоносных мест в Солнечной системе, где человеку не выжить

Дмитрий Простов
2 часа назад
Иван, ха. 1 неделя назад. только в сроках ошибся. объявить победу спустя пару недель

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Stan Khat
3 часа назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Компонент галлюциногенных грибов помог бросить курить эффективнее никотинового пластыря

Stan Khat
3 часа назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Лишь малая часть случаев использования игл древними людьми была связана с одеждой

Stan Khat
3 часа назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Физики нашли способ измерять большие квантовые системы, не воздействуя на них

Stan Khat
3 часа назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Конкретный вид кишечных бактерий прямо увеличил мышечную силу

Stan Khat
3 часа назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Маск объединил возможности Tesla и xAI для нового масштабного проекта Digital Optimus

Stan Khat
3 часа назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Новая система позволила получить самые высокодетализированные изображения обломков первого броненосца ВМС США

Stan Khat
3 часа назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Биологи рассказали, как королевы шмелей дышат под водой

Stan Khat
3 часа назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

В России предложили малоинвазивный способ оценки тяжести миокардита

Stan Khat
3 часа назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Стартовало строительство крупнейшего в мире телескопа с 1140 линзами для изучения космической паутины

Stan Khat
3 часа назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

Stan Khat
3 часа назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Астрофизики показали, как темная материя меняет сигналы гравитационных волн

Stan Khat
3 часа назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Спутники запечатлели одно из крупнейших и самых глубоких поверхностных озер Антарктиды

Stan Khat
3 часа назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Очень большой телескоп получил новое изображение центра галактики Млечный Путь

Stan Khat
3 часа назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Самые опасные для человека животные: рейтинг смертности

Stan Khat
3 часа назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Употребление каннабиса привело к созданию ложных воспоминаний и ухудшению памяти

Stan Khat
3 часа назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Биотехнолог объяснила, чем опасны энергетики для подростков

Stan Khat
3 часа назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Перья амазонских попугаев раскрыли обширные торговые связи доинкской цивилизации Перу

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно