13 марта, 14:43
Андрей Серегин
Жара и загрязнение воздуха повысили риск суицида

Специалисты давно пытаются выявить причины суицидов для эффективной профилактики. В новом исследовании ученые из США выяснили, что сочетание жары и загрязнения воздуха может быть одним из факторов риска самоубийств.

Психология
# глобальное изменение климата
# жара
# климат
# суицид
Кадр из фильма «День сурка» / © Columbia Pictures

Суициды остаются актуальной проблемой, особенно среди молодых людей по всему миру. Как правило, причинами суицида могут быть генетические и социальные факторы. Однако, как показали недавние исследования, важную роль могут играть и условия окружающей среды. Обычно в научных работах их рассматривают по отдельности.

Ученые из США на примере штата Юта проверили как независимое, так и сочетанное влияние жары и загрязнения воздуха на риск суицида. Важной особенностью работы стало использование комплексного показателя тепловой нагрузки — температуры по влажному термометру, которая учитывает не только температуру воздуха, но и влажность, скорость ветра и солнечную радиацию, что позволяет более точно оценить физиологический стресс организма. Результаты исследования опубликовал журнал Environment International.

Авторы проанализировали данные о 7551 случае суицида в штате Юта за период с 2000 по 2016 год. Они сравнили уровни воздействия экологических факторов в день смерти каждого человека с уровнями в те же дни недели, но в другие дни того же месяца. Для каждого умершего на основе его домашнего адреса были рассчитаны уровни максимальной температуры по влажному термометру, а также концентрации мелкодисперсных частиц и диоксида азота за несколько дней до смерти.

Анализ проводили отдельно для теплого и холодного сезонов, чтобы учесть их существенные климатические различия. Так ученые искали как прямую связь между этими факторами и суицидом, так и их совместное взаимодействие.

Повышение температуры на пять градусов за три дня до наступления смерти увеличивало шансы суицида на пять процентов. Однако наиболее выраженной эта связь была в теплый сезон: в зависимости от периода воздействия риск возрастал на 8-20%. В холодное же время года такой закономерности не наблюдалось. В свою очередь, воздействие диоксида азота, основного компонента выхлопных газов, продемонстрировало противоположную сезонность. В холодный период риск суицида был выше при повышении концентрации этого газа, что связано с частыми зимними инверсиями в долинах Юты, когда загрязненный воздух скапливается у земли.

Особенно важным оказалось сочетание этих факторов. В теплый сезон высокая температура в сочетании с повышенным уровнем загрязнения воздуха многократно усиливала риски. Эффект от совместного воздействия был больше, чем можно было бы ожидать, просто сложив риски от каждого фактора по отдельности. Взаимосвязь оказалась наиболее сильной в дни с самым высоким уровнем загрязнения воздуха.

Научная работа имеет ряд ограничений. В частности, оценку воздействия экологических факторов проводили на основе домашнего адреса, указанного в свидетельстве о смерти, а не фактического местонахождения человека в момент суицида или в предшествующие дни. Авторы не располагали данными о том, где человек проводил время: он мог находиться в районах с иным уровнем загрязнения или температуры, в помещении с кондиционером или очистителями воздуха.

Кроме того, используемые модели концентрации загрязняющих веществ могут иметь погрешность для удаленных районов штата, где отсутствуют станции мониторинга. Наконец, данные охватывают период до 2016 года и не учитывают участившиеся в последние годы лесные пожары, которые вносят существенный вклад в загрязнение воздуха именно в теплый сезон.

Андрей Серегин
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
