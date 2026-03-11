Уведомления
Древние люди использовали иглы в основном не для шитья одежды
Использование игл и шильев древними людьми для производства одежды кажется простым и очевидным. Ученые из США выяснили, что на самом деле швейные приспособления в подавляющем большинстве случаев применяли в других целях — от создания татуировок до плетения корзин.
Обнаружение археологами костяных игл и шильев обычно объясняется просто и очевидно: древние люди использовали их для шитья одежды. Эта гипотеза легла в основу многих теорий о расселении человечества — считается, что именно умение создавать теплую одежду позволило нашим предкам выживать в холодном климате и осваивать новые территории. Однако этнографические наблюдения за традиционными обществами в эту картину не укладывались: многие коренные народы применяют костяные острия далеко не только для шитья.
Группа ученых из Университета Вайоминга (США) проверила назначение игл, найденных на археологических памятниках. Результаты их работы опубликовал журнал PLOS One. Они проанализировали данные 59 групп коренного населения Северной Америки, проживающих в самых разных климатических условиях: от арктических пустынь Аляски до пустынь американского Юго-Запада. Авторы систематизировали сотни этнографических документов и зафиксировали 1192 отдельных случая использования игл и шильев.
Всего выявили 92 различных способа применения этих инструментов. Исследователи разделили их на две большие категории: терморегуляционные, связанные с защитой от холода, и альтернативные. На долю терморегуляционных функций — изготовление одежды, обуви, одеял и жилищ — пришлась лишь треть всех упоминаний, а точнее 31%. Остальные 69% случаев использования игл и шильев никак не были связаны с защитой от холода.
Лидером среди альтернативных применений оказались церемонии и ритуалы: инструменты использовались как сакральные предметы или для создания ритуальной атрибутики. Широко распространено было применение игл для татуировок. Медицинское использование включало наложение хирургических швов.
Женщины многих народов активно применяли шилья для плетения корзин и циновок, а также для обработки шкур при создании покрытий для жилищ или лодок. Иглы также использовали в качестве товара при обмене и даже как элемент рыболовных снастей.
Кроме того, исследователи сопоставили каждое этнографическое упоминание со средней минимальной температурой самого холодного месяца в месте проживания конкретной группы. Чем холоднее был климат, тем выше становилась вероятность обнаружить в хозяйстве народа иглы и шилья. При средней температуре самого холодного месяца минус 35 градусов вероятность наличия этих инструментов в этнографическом описании составляла 52%. В теплых регионах, где зимняя температура поднималась почти до плюс 13 градусов, эта вероятность падала до 37%.
Отметим, что использованная в работе база данных имеет ряд недостатков. Так, применение современных климатических данных не учитывает возможные локальные изменения температуры за прошедшие 100-150 лет. Кроме того, этнографы могли фиксировать самые экзотические и необычные практики, опуская рутинные и широко распространенные.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
Работа международной команды ученых позволила увидеть, как выглядело лицо знаменитого австралопитека по прозвищу Литтл Фут (Маленькая Стопа) — одного из наших древнейших предков, жившего в Южной Африке более 3,5 миллиона лет назад. Его скелет — самый полный из всех скелетов австралопитеков, когда-либо обнаруженных.
Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
