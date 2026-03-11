Древние люди использовали иглы в основном не для шитья одежды

Использование игл и шильев древними людьми для производства одежды кажется простым и очевидным. Ученые из США выяснили, что на самом деле швейные приспособления в подавляющем большинстве случаев применяли в других целях — от создания татуировок до плетения корзин.

Обнаружение археологами костяных игл и шильев обычно объясняется просто и очевидно: древние люди использовали их для шитья одежды. Эта гипотеза легла в основу многих теорий о расселении человечества — считается, что именно умение создавать теплую одежду позволило нашим предкам выживать в холодном климате и осваивать новые территории. Однако этнографические наблюдения за традиционными обществами в эту картину не укладывались: многие коренные народы применяют костяные острия далеко не только для шитья.

Группа ученых из Университета Вайоминга (США) проверила назначение игл, найденных на археологических памятниках. Результаты их работы опубликовал журнал PLOS One. Они проанализировали данные 59 групп коренного населения Северной Америки, проживающих в самых разных климатических условиях: от арктических пустынь Аляски до пустынь американского Юго-Запада. Авторы систематизировали сотни этнографических документов и зафиксировали 1192 отдельных случая использования игл и шильев.

Всего выявили 92 различных способа применения этих инструментов. Исследователи разделили их на две большие категории: терморегуляционные, связанные с защитой от холода, и альтернативные. На долю терморегуляционных функций — изготовление одежды, обуви, одеял и жилищ — пришлась лишь треть всех упоминаний, а точнее 31%. Остальные 69% случаев использования игл и шильев никак не были связаны с защитой от холода.

Лидером среди альтернативных применений оказались церемонии и ритуалы: инструменты использовались как сакральные предметы или для создания ритуальной атрибутики. Широко распространено было применение игл для татуировок. Медицинское использование включало наложение хирургических швов.

Женщины многих народов активно применяли шилья для плетения корзин и циновок, а также для обработки шкур при создании покрытий для жилищ или лодок. Иглы также использовали в качестве товара при обмене и даже как элемент рыболовных снастей.

Кроме того, исследователи сопоставили каждое этнографическое упоминание со средней минимальной температурой самого холодного месяца в месте проживания конкретной группы. Чем холоднее был климат, тем выше становилась вероятность обнаружить в хозяйстве народа иглы и шилья. При средней температуре самого холодного месяца минус 35 градусов вероятность наличия этих инструментов в этнографическом описании составляла 52%. В теплых регионах, где зимняя температура поднималась почти до плюс 13 градусов, эта вероятность падала до 37%.

Отметим, что использованная в работе база данных имеет ряд недостатков. Так, применение современных климатических данных не учитывает возможные локальные изменения температуры за прошедшие 100-150 лет. Кроме того, этнографы могли фиксировать самые экзотические и необычные практики, опуская рутинные и широко распространенные.

Андрей Серегин 61 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.