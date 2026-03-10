О мероприятии

Что сегодня умеют нейросети? Можно ли отличить сгенерированный контент от реальных фото и видео?

О том, как нейросети учились создавать картинки и снимать видео, на что они способны сейчас и к чему все идет, расскажет исследователь и преподаватель Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Мишана Алиева.

Слушатели пройдут путь от первых генеративок до современных World-моделей, симулирующих физическую реальность. Разберутся, как эти технологии устроены изнутри и где применяются на практике, научатся по мелким деталям отличать ИИ-контент от настоящих съемок и выяснят, написан ли этот анонс нейронкой или человеком.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация