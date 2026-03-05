Слушатели узнают, какие физические воздействия испытывает экипаж внутри корабля и сколько времени на самом деле занимает полет до орбиты.

О мероприятии

Путь в космос начинается задолго до старта космического корабля. Космонавты годами готовятся к полету, чтобы выдержать условия, которые кардинально отличаются от земных. Невесомость на орбите — лишь одна из особенностей работы в космосе.

Но самые напряженные и ответственные моменты происходят не на орбите, а во время старта и возвращения на Землю. Именно на этих этапах экипаж испытывает серьезные перегрузки — в несколько раз больше собственного веса. Всего за несколько минут организм проходит путь от мощного давления ускорения до полной невесомости, а затем — обратно. Ведущий научный сотрудник лаборатории «Физиология ускорений и искусственной силы тяжести» ИМБП РАН Алексей Сальников расскажет о том, что чувствует человек при переходе от перегрузки к невесомости. Слушатели узнают, какие физические воздействия испытывает экипаж внутри корабля и сколько времени на самом деле занимает полет до орбиты.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация