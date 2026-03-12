Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Биотехнолог объяснила, чем опасны энергетики для подростков
Все больше подростков отдают предпочтение энергетическим напиткам, надеясь мгновенно почувствовать прилив энергии и работоспособности. Однако мало кто из них задумывается о негативных последствиях для организма. По словам заместителя директора Высшей школы биотехнологии пищевых систем СГМУ имени В.И. Разумовского Виктории Стрижевской, энергетики вызывают ряд проблем со здоровьем, начиная от повреждения зубной эмали и заканчивая ожирением.
Основное беспокойство вызывает состав энергетиков, изобилующих вредными компонентами. Прежде всего, речь идет о высоком содержании различных сахаров, включая декстрозу, мальтозу и глюкозно-фруктозный сироп. Все они способствуют резкому скачку уровня глюкозы в крови, что значительно повышает риск развития диабета второго типа и разрушения зубной эмали.
Во-вторых, присутствующие в напитке лимонная кислота и цитрат натрия могут повлиять на pH слюны, дополнительно ослабляя защитную оболочку зубов и создавая благоприятные условия для бактериального поражения десен и эмали.
Отдельного внимания заслуживает присутствие в составе таурина, необходимого организму лишь в определенных количествах. Это серосодержащая аминокислота нужна для нормальной работы сердца, мозга, глаз, а также помогает перерабатывать жиры и усваивать важные микроэлементы.
«Таурин в пищевых продуктах, как вещество, редкость. В организме человека он образуется из метионина и цистеина, необходим для конъюгирования желчных кислот в печени, а они, в свою очередь, способствуют всасыванию из кишечника пищевых липидов и жирорастворимых витаминов. То есть избыточное потребление может провоцировать ожирение», — отметила Виктория Стрижевская.
По ее словам, продукты с повышенным содержанием таурина или биологически активные добавки с таурином используются в диетическом питании при лечении заболеваний мышц, центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы — митохондриальных заболеваний, в том числе митохондриальной энцефалопатии, лактоацидоза и инсультоподобных эпизодов, сахарного диабета второго типа, воспалительных заболеваний (преимущественно — артрита). Для здорового организма такое вещество в избыточном количестве может представлять угрозу.
Кроме того, специалист Саратовского медуниверситета обратила внимание на содержание кофеина в энергетиках, который считается мощным стимулятором нервной системы.
«Как добавка, кофеин, в основном, синтезируется, а не получается из природных источников, типа кофе, чая и какао. У меня сомнения в эффективности воздействия. Одна и та же доза может высвобождаться по-разному: чистое вещество сразу, а из природных источников постепенно», — отметила специалист.
Таким образом, регулярное употребление энергетиков не только оказывает влияние на сердце, зубную эмаль и нервную систему, как предупреждают врачи, но и приводит к серьезным метаболическим нарушениям.
Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».
Сам факт наблюдения за квантовыми системами может перестроить их. Более того, чем больше частиц собрано в группу, тем сложнее произвести «чистое» считывание системы. Коллектив физиков нашел способ следить за крупной квантовой системой больше суток, не влияя на нее.
Российские ученые из МИЭМ ВШЭ разработали новый подход к моделированию электротепловых процессов в мощных электронных схемах на печатных платах. Они научились быстро и точно рассчитывать, как нагреваются электронные компоненты во время работы, чтобы заранее предотвращать их перегрев и поломку. При работе электродвигателей или другого оборудования их электронные детали (особенно транзисторы) сильно нагреваются, потому что при прохождении тока неизбежно выделяется тепло. Когда происходят резкие перепады температуры при включении и выключении устройства, параметры транзисторов меняются, и техника может выйти из строя.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Сентября, 2022
Дикий Запад: психопатологии президентов США
20 Февраля, 2015
Мифы и легенды о «пьющей» России
30 Сентября, 2023
Умеют ли деревья говорить?
7 Декабря, 2021
Землетрясение в Спитаке
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии