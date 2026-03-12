Биотехнолог объяснила, чем опасны энергетики для подростков

Все больше подростков отдают предпочтение энергетическим напиткам, надеясь мгновенно почувствовать прилив энергии и работоспособности. Однако мало кто из них задумывается о негативных последствиях для организма. По словам заместителя директора Высшей школы биотехнологии пищевых систем СГМУ имени В.И. Разумовского Виктории Стрижевской, энергетики вызывают ряд проблем со здоровьем, начиная от повреждения зубной эмали и заканчивая ожирением.

Основное беспокойство вызывает состав энергетиков, изобилующих вредными компонентами. Прежде всего, речь идет о высоком содержании различных сахаров, включая декстрозу, мальтозу и глюкозно-фруктозный сироп. Все они способствуют резкому скачку уровня глюкозы в крови, что значительно повышает риск развития диабета второго типа и разрушения зубной эмали.

Во-вторых, присутствующие в напитке лимонная кислота и цитрат натрия могут повлиять на pH слюны, дополнительно ослабляя защитную оболочку зубов и создавая благоприятные условия для бактериального поражения десен и эмали.

Отдельного внимания заслуживает присутствие в составе таурина, необходимого организму лишь в определенных количествах. Это серосодержащая аминокислота нужна для нормальной работы сердца, мозга, глаз, а также помогает перерабатывать жиры и усваивать важные микроэлементы.

«Таурин в пищевых продуктах, как вещество, редкость. В организме человека он образуется из метионина и цистеина, необходим для конъюгирования желчных кислот в печени, а они, в свою очередь, способствуют всасыванию из кишечника пищевых липидов и жирорастворимых витаминов. То есть избыточное потребление может провоцировать ожирение», — отметила Виктория Стрижевская.

По ее словам, продукты с повышенным содержанием таурина или биологически активные добавки с таурином используются в диетическом питании при лечении заболеваний мышц, центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы — митохондриальных заболеваний, в том числе митохондриальной энцефалопатии, лактоацидоза и инсультоподобных эпизодов, сахарного диабета второго типа, воспалительных заболеваний (преимущественно — артрита). Для здорового организма такое вещество в избыточном количестве может представлять угрозу.

Кроме того, специалист Саратовского медуниверситета обратила внимание на содержание кофеина в энергетиках, который считается мощным стимулятором нервной системы.

«Как добавка, кофеин, в основном, синтезируется, а не получается из природных источников, типа кофе, чая и какао. У меня сомнения в эффективности воздействия. Одна и та же доза может высвобождаться по-разному: чистое вещество сразу, а из природных источников постепенно», — отметила специалист.

Таким образом, регулярное употребление энергетиков не только оказывает влияние на сердце, зубную эмаль и нервную систему, как предупреждают врачи, но и приводит к серьезным метаболическим нарушениям.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.