Употребление каннабиса привело к созданию ложных воспоминаний и ухудшению памяти
Употребление марихуаны чревато проблемами с памятью: психологи обнаружили, что под действием каннабиса люди чаще «вспоминали» слова, которых никогда не слышали, и хуже справлялись с задачами на разные виды памяти, включая необходимые в повседневной жизни.
О том, что каннабис негативно влияет на работу памяти, ученые знают давно. Предыдущие эксперименты показали, что главный психоактивный компонент марихуаны — тетрагидроканнабинол (ТГК) — ухудшает кратковременную и рабочую память, затрудняя запоминание новой информации.
Правда, большинство подобных исследований были сосредоточены только на одном виде памяти — способности запоминать списки слов. Последняя между тем состоит из разных систем: мы должны не забывать о том, что нужно сделать позже, помнить, где слышали ту или иную информацию и порядок, в котором происходили события.
Чтобы проверить, как именно ТГК влияет на разные типы памяти одновременно, психологи из Университета штата Вашингтон (США) провели контролируемый рандомизированный двойной слепой эксперимент. В нем участвовали 120 взрослых, регулярно употребляющих марихуану. Всех испытуемых случайным образом распределили на три группы: первая получала плацебо без ТГК, вторая — 20 миллиграммов, третья — 40 миллиграммов. Вещество вдыхали через вапорайзер, после чего около часа выполняли серию когнитивных тестов.
Тестирование включало в себя задачи на работу разных типов памяти: вербальную (запоминание слов), зрительно-пространственную, перспективную память — способность помнить о будущих действиях, память об источниках полученной информации, а также склонность к ложным воспоминаниям и способность восстанавливать порядок событий.
Результаты научной работы, представленной в журнале Journal of Psychopharmacology, показали, что участники, получавшие ТГК, хуже справлялись почти со всеми тестами. Они плохо запоминали слова и изображения, чаще путались в последовательности событий и испытывали трудности с задачами на перспективную память. Например, забывали выполнить действие, когда появлялся нужный сигнал. Особенно заметным оказался рост ложных воспоминаний: люди под действием каннабиса чаще называли слова, которых в списке не было.
При этом разницы между дозами в 20 и 40 миллиграммов практически не было: даже умеренное количество ТГК заметно ухудшало результаты. Это первая работа, которая наглядно показала влияние марихуаны на разные виды памяти и когнитивные функции, необходимые в повседневной жизни.
Открытие также согласуется с современными представлениями нейробиологов: воздействие тетрагидроканнабинола на рецепторы эндоканнабиноидной системы широко распространено в гиппокампе и префронтальной коре — областях мозга, критически важных для обучения и памяти.
Таким образом, острая интоксикация каннабисом влияет не на один отдельный механизм работы памяти, а на многие сразу. В условиях растущей легализации марихуаны в мире подобные исследования помогают лучше понять его краткосрочные когнитивные последствия и оценить риски в ситуациях, где точность имеет значение.
Каждую весну оплодотворенные матки шмелей выходят из зимовки и основывают новые колонии. Но как они умудряются выжить, если во время «спячки» их подземное убежище часто подтапливают талые или дождевые воды? Первыми на этот вопрос в 2024 году ответила команда канадских биологов. Они выяснили, что шмели способны безопасно проводить под водой до недели. Теперь другая группа ученых решила выяснить, какой именно физиологический механизм стоит за этим феноменом.
Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».
Российские ученые из МИЭМ ВШЭ разработали новый подход к моделированию электротепловых процессов в мощных электронных схемах на печатных платах. Они научились быстро и точно рассчитывать, как нагреваются электронные компоненты во время работы, чтобы заранее предотвращать их перегрев и поломку. При работе электродвигателей или другого оборудования их электронные детали (особенно транзисторы) сильно нагреваются, потому что при прохождении тока неизбежно выделяется тепло. Когда происходят резкие перепады температуры при включении и выключении устройства, параметры транзисторов меняются, и техника может выйти из строя.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
