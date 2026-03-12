Употребление каннабиса привело к созданию ложных воспоминаний и ухудшению памяти

Употребление марихуаны чревато проблемами с памятью: психологи обнаружили, что под действием каннабиса люди чаще «вспоминали» слова, которых никогда не слышали, и хуже справлялись с задачами на разные виды памяти, включая необходимые в повседневной жизни.

О том, что каннабис негативно влияет на работу памяти, ученые знают давно. Предыдущие эксперименты показали, что главный психоактивный компонент марихуаны — тетрагидроканнабинол (ТГК) — ухудшает кратковременную и рабочую память, затрудняя запоминание новой информации.

Правда, большинство подобных исследований были сосредоточены только на одном виде памяти — способности запоминать списки слов. Последняя между тем состоит из разных систем: мы должны не забывать о том, что нужно сделать позже, помнить, где слышали ту или иную информацию и порядок, в котором происходили события.

Чтобы проверить, как именно ТГК влияет на разные типы памяти одновременно, психологи из Университета штата Вашингтон (США) провели контролируемый рандомизированный двойной слепой эксперимент. В нем участвовали 120 взрослых, регулярно употребляющих марихуану. Всех испытуемых случайным образом распределили на три группы: первая получала плацебо без ТГК, вторая — 20 миллиграммов, третья — 40 миллиграммов. Вещество вдыхали через вапорайзер, после чего около часа выполняли серию когнитивных тестов.

Тестирование включало в себя задачи на работу разных типов памяти: вербальную (запоминание слов), зрительно-пространственную, перспективную память — способность помнить о будущих действиях, память об источниках полученной информации, а также склонность к ложным воспоминаниям и способность восстанавливать порядок событий.

Результаты научной работы, представленной в журнале Journal of Psychopharmacology, показали, что участники, получавшие ТГК, хуже справлялись почти со всеми тестами. Они плохо запоминали слова и изображения, чаще путались в последовательности событий и испытывали трудности с задачами на перспективную память. Например, забывали выполнить действие, когда появлялся нужный сигнал. Особенно заметным оказался рост ложных воспоминаний: люди под действием каннабиса чаще называли слова, которых в списке не было.

При этом разницы между дозами в 20 и 40 миллиграммов практически не было: даже умеренное количество ТГК заметно ухудшало результаты. Это первая работа, которая наглядно показала влияние марихуаны на разные виды памяти и когнитивные функции, необходимые в повседневной жизни.

Открытие также согласуется с современными представлениями нейробиологов: воздействие тетрагидроканнабинола на рецепторы эндоканнабиноидной системы широко распространено в гиппокампе и префронтальной коре — областях мозга, критически важных для обучения и памяти.

Таким образом, острая интоксикация каннабисом влияет не на один отдельный механизм работы памяти, а на многие сразу. В условиях растущей легализации марихуаны в мире подобные исследования помогают лучше понять его краткосрочные когнитивные последствия и оценить риски в ситуациях, где точность имеет значение.

Любовь С. 339 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.