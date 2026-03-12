Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Стартовало строительство крупнейшего в мире телескопа с 1140 линзами для изучения космической паутины

Проект телескопа MOTHRA / © YaleNews

Прибор, получивший название телескоп MOTHRA, должен обнаруживать чрезвычайно слабое излучение газа, которое тянется между галактиками и отражает распределение Темной материи.

По словам исследователей, после завершения строительства MOTHRA станет крупнейшим в мире телескопом, полностью основанным на линзах. Инженеры строят его в обсерватории Эль-Соус, а полноценная работа инструмента ожидается к концу 2026 года.

Телескоп создается в рамках научной инициативы Dragonfly FRO, запущенной в 2025 году для разработки специализированных научных инструментов. Финансирование проекта обеспечил британский предприниматель Алекс Герко, основатель и генеральный директор XTX Markets.

Ученые считают, что новый телескоп может открыть совершенно новый способ изучения крупномасштабной структуры Вселенной.

В отличие от традиционных обсерваторий, использующих большие зеркала, MOTHRA состоит из массива из 1140 телеобъективов Canon. Эти линзы работают как распределенная апертура: изображения объединяются цифровым способом, создавая эффект единого большого инструмента. После объединения данных система будет работать как одна линза диаметром около 4,7 метра. Кроме того, телескоп оснащен ультраузкополосными фильтрами, предназначенными для выделения слабого света водорода, дрейфующего между галактиками. Широкое поле зрения и высокая чувствительность системы, по мнению исследователей, позволят зафиксировать сигналы, которые раньше невозможно было обнаружить.

Космическая паутина считается крупнейшей структурой во Вселенной. Она представляет собой гигантскую сеть нитей газа, сформированных под воздействием темной материи и соединяющих галактики на огромных расстояниях. Ученые полагают, что эти структуры начали формироваться вскоре после Большого Взрыва. В течение миллиардов лет гравитация собирала материю в гигантский «паутинный» узор, растянутый по всей Вселенной. Телескоп MOTHRA должен уловить тусклое свечение водорода, заключенного в этой сети.

Ученые рассчитывают, что телескоп начнет полноценные научные наблюдения после завершения строительства в 2026 году. Если проект окажется успешным, MOTHRA сможет дать одни из самых четких наблюдений слабых структур, которые формируют крупномасштабную архитектуру Вселенной.