Самые опасные для человека животные: рейтинг смертности
Каждый год животные становятся причиной смерти примерно полутора миллионов человек, а более полумиллиона умирают в результате прямых конфликтов между людьми.
В приведенной выше инфографике собраны оценки количества людей, погибающих от различных животных. Следует учитывать, что эти цифры являются оценочными, а для некоторых из них существует значительная неопределенность.
Безусловно, главными «убийцами» среди животных являются комары. На протяжении тысячелетий они остаются одной из главных угроз для человека и ежегодно уносят около 760 тысяч жизней. Более 80% этих смертей связано с малярией, которая распространяется комарами рода Anopheles. Малярия до сих пор ежегодно убивает почти полмиллиона детей.
Еще около 100 тысяч человек умирают от других болезней, переносимых комарами, включая:
- лихорадку денге;
- желтую лихорадку;
- японский энцефалит.
Некоторые из этих заболеваний распространяет комар Aedes aegypti.
Змеи — одна из самых распространенных человеческих фобий, и на это есть причины. Они занимают второе место по числу смертей. Точное количество погибших от ядовитых змей определить сложно: многие такие случаи происходят в сельских районах, где регистрация смертей часто неполная. Тем не менее наиболее вероятная оценка составляет около 100 тысяч смертей в год. Это означает, что змеи убивают больше людей, чем все остальные животные в списке ниже них вместе взятые.
Большая часть остальных смертей приходится на собак — животных, которых люди обычно воспринимают как домашних любимцев. Однако большинство этих случаев связано не с укусами как таковыми, а с бешенством, которое передается через укусы инфицированных животных.
Пресноводные улитки ежегодно становятся причиной гибели около 14 000 человек. Это связано с распространением заболевания шистосомоз.
В конце списка находятся животные, которые чаще всего появляются в фильмах ужасов и сенсационных новостях: акулы и волки. В реальности их нападения крайне редки. Это не означает, что они менее опасны. Большинство людей предпочли бы оказаться в комнате с комаром, а не со львом. Разница заключается в частоте контакта: крупных хищников относительно легко избегать, тогда как от насекомых и паразитов, переносящих болезни, скрыться гораздо сложнее.
Каждую весну оплодотворенные матки шмелей выходят из зимовки и основывают новые колонии. Но как они умудряются выжить, если во время «спячки» их подземное убежище часто подтапливают талые или дождевые воды? Первыми на этот вопрос в 2024 году ответила команда канадских биологов. Они выяснили, что шмели способны безопасно проводить под водой до недели. Теперь другая группа ученых решила выяснить, какой именно физиологический механизм стоит за этим феноменом.
Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».
Российские ученые из МИЭМ ВШЭ разработали новый подход к моделированию электротепловых процессов в мощных электронных схемах на печатных платах. Они научились быстро и точно рассчитывать, как нагреваются электронные компоненты во время работы, чтобы заранее предотвращать их перегрев и поломку. При работе электродвигателей или другого оборудования их электронные детали (особенно транзисторы) сильно нагреваются, потому что при прохождении тока неизбежно выделяется тепло. Когда происходят резкие перепады температуры при включении и выключении устройства, параметры транзисторов меняются, и техника может выйти из строя.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
5 Ноября, 2020
Борьба с ДДТ: крестовый поход против детей?
