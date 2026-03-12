Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Самые опасные для человека животные: рейтинг смертности

Каждый год животные становятся причиной смерти примерно полутора миллионов человек, а более полумиллиона умирают в результате прямых конфликтов между людьми.

Самые опасные для человека животные: рейтинг смертности / © Our World in Data

В приведенной выше инфографике собраны оценки количества людей, погибающих от различных животных. Следует учитывать, что эти цифры являются оценочными, а для некоторых из них существует значительная неопределенность.

Безусловно, главными «убийцами» среди животных являются комары. На протяжении тысячелетий они остаются одной из главных угроз для человека и ежегодно уносят около 760 тысяч жизней. Более 80% этих смертей связано с малярией, которая распространяется комарами рода Anopheles. Малярия до сих пор ежегодно убивает почти полмиллиона детей.

Еще около 100 тысяч человек умирают от других болезней, переносимых комарами, включая:

лихорадку денге;

желтую лихорадку;

японский энцефалит.

Некоторые из этих заболеваний распространяет комар Aedes aegypti.

Змеи — одна из самых распространенных человеческих фобий, и на это есть причины. Они занимают второе место по числу смертей. Точное количество погибших от ядовитых змей определить сложно: многие такие случаи происходят в сельских районах, где регистрация смертей часто неполная. Тем не менее наиболее вероятная оценка составляет около 100 тысяч смертей в год. Это означает, что змеи убивают больше людей, чем все остальные животные в списке ниже них вместе взятые.

Большая часть остальных смертей приходится на собак — животных, которых люди обычно воспринимают как домашних любимцев. Однако большинство этих случаев связано не с укусами как таковыми, а с бешенством, которое передается через укусы инфицированных животных.

Пресноводные улитки ежегодно становятся причиной гибели около 14 000 человек. Это связано с распространением заболевания шистосомоз.

В конце списка находятся животные, которые чаще всего появляются в фильмах ужасов и сенсационных новостях: акулы и волки. В реальности их нападения крайне редки. Это не означает, что они менее опасны. Большинство людей предпочли бы оказаться в комнате с комаром, а не со львом. Разница заключается в частоте контакта: крупных хищников относительно легко избегать, тогда как от насекомых и паразитов, переносящих болезни, скрыться гораздо сложнее.