Челюсть доисторического крокодила заставила усомниться в существовании Еврогондваны

Согласно гипотезе о так называемой Еврогондване, в эпоху динозавров Европа, как часть северного суперконтинента Лавразия, еще не полностью отделилась от южного суперконтинента Гондвана и животные могли свободно мигрировать между Европой и Африкой. Однако новый анализ найденных в Венгрии костей первобытного крокодила показал, что его сходство с гондванскими видами обусловлено не близким родством, а схожим образом жизни.

Геологические модели свидетельствуют, что в пермский период, около 300 миллионов лет назад, все материки Земли охватывал суперконтинент Пангея. Примерно 200 миллионов лет назад Пангея начала распадаться на основные части: северную, Лавразию, включавшую Европу, Северную Америку и Азию, а также южную, Гондвану, объединявшую Африку, Южную Америку, Австралию и Антарктиду.

В отличие от геологов, палеонтологи до сих пор предполагали, что Европа могла отделиться от Африки позже, чем остальная Лавразия, оставаясь связанной с ней вплоть до мелового периода (145-66 миллионов лет назад), на который пришелся расцвет динозавров. Значит, наземные животные могли свободно перемещаться по суше между ныне разделенными континентами.

Один из аргументов в пользу гипотезы существования Еврогондваны — большое сходство между окаменелостями вымерших крокодилов, обнаруженными на территории современной Европы, и видами, существовавшими в ту же эпоху в Африке и Южной Америке. Если бы первобытные крокодилы были родственниками, это указывало бы на позднее отделение Европы от южных континентов.

В 2012 году в Венгрии, в меловых породах возрастом 85 миллионов лет, палеонтологи нашли фрагменты черепа и зубы вымершего наземного крокодила Doratodon carcharidens. С глубоким черепом и зазубренными зубами, похожими на лезвия, он напоминал плотоядного динозавра. Ранее эти особенности находили только у африканских и южноамериканских видов первобытных крокодилов, поэтому доратодона считали иммигрантом с юга, прибывшим в Европу по суше, что было ключевым доказательством верности гипотезы о Еврогондване.

Однако в 2018 году Мартон Раби из отделения биогеологии Тюбингенского университета (Германия) и его коллеги, палеонтологи из Университета имени Этвеша Лоранда (Венгрия), нашли в том же слое верхнюю челюсть доратодона. Это позволило исследователям, статья которых опубликована в журнале Scientific Reports, составить более полный портрет крокодила и оспорить гипотезу о том, что в эпоху динозавров Европа оставалась связанной с Африкой.

Пропорции черепа и зубов доратодона указывают на то, что он был весьма скромного размера, всего около 1,5 метра в длину, но довольно устрашающего вида: с длинными ногами и головой, похожей на голову динозавра. Этим доратодон очень напоминал некоторые вымершие виды крокодилов из Африки и Южной Америки.

Но всесторонний анализ анатомических деталей доратодона и его эволюционных связей показал, что этот крокодил — близкий родственник не гондванским, а другим лавразийским крокодилам, остатки которых нашли в Северной Америке и Азии.

Исследователи пришли к выводу, что сходство доратодона с африканскими и южноамериканскими крокодилами оказалось случаем крайней эволюционной конвергенции. Этот термин означает формирование похожих признаков у неродственных видов, которым пришлось адаптироваться к сходным условиям окружающей среды.

Как объяснил Раби, при повторном изучении других европейских видов этого периода, включая динозавров, которые ранее считались иммигрантами из Африки, оказалось, что их происхождение тоже нуждается в пересмотре. Этих животных можно рассматривать как потомков некогда широко распространенного предка времен суперконтинента Пангея. Это, по словам ученого, кажется более вероятным, чем идея о том, что они были пришельцами, пересекшими материки и проникшими в Европу с юга.

«Теперь мы предполагаем раннее отделение Европы — как части Лавразии — от Гондваны в юрский период, приблизительно 180 миллионов лет назад, что лучше согласуется с геологическими моделями. Доратодон в некотором смысле перерисовал доисторическую карту Европы», — подытожил исследователь.

