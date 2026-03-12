  • Добавить в закладки
12 марта, 07:59
Сеченовский Университет
6

В России предложили малоинвазивный способ оценки тяжести миокардита

❋ 5.1

Ученые Сеченовского Университета установили, что определение свободных легких цепей иммуноглобулинов (FLC) в крови может служить дополнительным инструментом для оценки тяжести миокардита и риска развития сердечной недостаточности.

Сеченовский Университет
# биомаркер
# иммуноглобулины
# медицина
# миокардит
Микрография миокардита / © BellRap, Wikipedia

Миокардит — воспалительное заболевание сердечной мышцы, которое может развиваться после инфекции или на фоне иммунных нарушений. Оно остается одним из самых сложных для неинвазивной диагностики: до сих пор не существует лабораторного теста, позволяющего уверенно подтвердить или исключить диагноз. «Золотым стандартом» остается биопсия миокарда, однако метод инвазивен и применяется ограниченно, а такие распространенные маркеры, как тропонин и С-реактивный белок, при миокардите часто остаются в пределах нормы.

Идея исследования была связана с поиском доступных неинвазивных маркеров иммунного воспаления. Свободные легкие цепи иммуноглобулинов являются продуктом активности B-лимфоцитов, которые играют важную роль в патогенезе миокардита, однако ранее этот показатель практически не использовался в диагностике воспалительных заболеваний миокарда. Результаты исследования опубликованы в международном журнале Diagnostics.

«Мы постоянно ищем альтернативные неинвазивные маркеры, потому что ни МРТ, ни анализ на тропонин не позволяют надежно оценить активность процесса. Свободные легкие цепи давно применяются в других областях медицины, и было логично проверить их значение у пациентов с миокардитом», — отметила профессор кафедры кардиологии Сеченовского Университета Ольга Благова.

В исследование вошли 99 пациентов: у 50 из них миокардит был подтвержден, у 49 диагностированы невоспалительные заболевания сердца. Ученые оценивали уровни свободных легких цепей κ- и λ-типа и сопоставляли их с клиническими проявлениями сердечной недостаточности и биомаркерами повреждения миокарда.

Результаты показали, что повышение уровня свободных легких цепей выявлялось более чем у половины пациентов с миокардитом. При этом у этих пациентов данный показатель был связан с выраженностью сердечной недостаточности и ухудшением насосной функции сердца, а также с биохимическими маркерами повреждения сердечной мышцы. Это говорит о том, что свободные легкие цепи отражают не просто наличие воспаления, а тяжесть и неблагоприятное течение заболевания.

Отдельный интерес представили данные пациентов, получавших иммуносупрессивную терапию: у них уровень свободных легких цепей κ-типа был ниже, чем у пациентов без такого лечения, что может свидетельствовать о чувствительности показателя к подавлению иммунного воспаления. Кроме того, определение свободных легких цепей позволило выявить у части пациентов амилоидоз — заболевание, которое на ранних этапах может клинически напоминать миокардит.

Авторы отмечают, что при ограниченной доступности биопсии и неоднозначных результатах стандартных анализов определение свободных легких цепей иммуноглобулинов может стать полезным дополнительным инструментом наблюдения за пациентами с миокардитом и оценки риска прогрессирования сердечной недостаточности.

Сеченовский Университет
56 статей
Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
Сеченовский Университет
# биомаркер
# иммуноглобулины
# медицина
# миокардит
Популярное

11 марта, 07:55
Игорь Байдов

Эксперимент с «поющими» собаками поможет разгадать тайны происхождения пения

Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».

Биология
# волки
# домашние питомцы
# животные
# музыка
# собаки
11 марта, 15:23
Evgenia Vavilova

Физики нашли способ измерять большие квантовые системы, не воздействуя на них

Сам факт наблюдения за квантовыми системами может перестроить их. Более того, чем больше частиц собрано в группу, тем сложнее произвести «чистое» считывание системы. Коллектив физиков нашел способ следить за крупной квантовой системой больше суток, не влияя на нее.

Физика
# квантовые технологии
# резонанс
# СКВИД
# спин
# физика низких температур
11 марта, 14:12
Александр Березин

Компонент галлюциногенных грибов помог бросить курить эффективнее никотинового пластыря

От никотина в современном мире погибает примерно вдвое больше людей, чем от алкоголя, и на порядок больше, чем от наркотиков. Одна из причин большей смертности в исключительно тяжелом процессе бросания при относительной легальности (в сравнении с наркотиками) самого источника зависимости. Новая научная работа показала, что есть достаточно необычный способ упростить отказ от курения.

Медицина
# здоровье
# курение
# медицина
# никотин
# псилоцибин
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
6 марта, 16:13
Губкинский университет

Запасы лития в России могут оказаться в разы больше прежних оценок

Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Губкинский университет
# добыча полезных ископаемых
# литий
# природные ресурсы
# Россия
# технологии
6 марта, 13:26
ФизТех

Гибридный метод помог точнее рассчитать распределение несмешивающихся жидкостей в пористой среде

Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.

ФизТех
# жидкости
# моделирование
# нефть
# пористая среда
# технологии
# флюиды
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
