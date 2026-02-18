О мероприятии

Дельфины — это ближайшие родственники верблюдов и коз. Обычный тюлень — это по сути плавающий волчара. А как насчет ленивца, который ныряет на 200 метров под воду? Как так получилось? Эволюция не терпит пустого места и всегда старается занять все ниши. Но что заставило таких разных млекопитающих уйти в моря, когда и на суше им жилось прекрасно? Были ли группы водных зверушек, которые стали водоплавающими, но до наших времен не дожили? Ответы на эти и многие другие вопросы даст популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев.

