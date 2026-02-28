  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов
0

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

❋ 4.1

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
Раскопки плотины
Раскопки плотины с несколькими крупными каменными блоками, которые проводили в 2010-2012 годах / © Oriol Olesti Vila

Область Сердань в испанской провинции Жирона давно привлекала внимание археологов: там фиксировали рукотворные изменения в рельефе. Ученые находили неровности и выемки, которые создавали люди при добыче полезных ископаемых. Эти следы видно и при осмотре с земли, и на снимках с воздуха — в том числе с помощью лазерного сканирования LiDAR, которое позволяет строить карту поверхности земли даже под растительностью.

Например, в местечке Лес-Гильерес-д’Аль исследователи обнаружили большие открытые рвы, появившиеся не естественным образом, а благодаря людям, которые размывали золотоносные породы мощными потоками воды, чтобы добраться до золота. 

Такая технология требовала сложной инженерной подготовки. Для создания мощного и контролируемого потока нужны были не просто канавы, а настоящие гидротехнические сооружения — резервуары для накопления и хранения воды. Один из таких резервуаров, целиком скрытый под слоем земли, археологи раскопали несколько лет назад. Они нашли остатки искусственной площадки из каменных блоков и строение, выполнявшее роль плотины.

Из донных осадков археологи извлекли два керамических фрагмента. Один из них датировали I-II веком, а второй отнесли к бронзовому веку. Разница в возрасте указывает на то, что этот район был обжит людьми задолго до римлян, однако прямых доказательств того, что именно римляне построили и использовали найденный резервуар для добычи золота, у ученых не было. Керамика могла попасть в слой осадка случайно или в результате более поздних (ранних) посещений этого места. ля точной датировки самого момента работы рудника требовался анализ геологических отложений.

Чтобы окончательно разобраться в этом вопросе и определить возраст осадков, связанных с отложениями в резервуаре, команда испанских исследователей под руководством Ориоля Олести Вила (Oriol Olesti Vila) из Автономного университета Барселоны применила оптически стимулируемое люминесцинтное датирование. Этот метод позволяет узнать, когда минерал в последний раз находился на свету.

В 2022 году Олести Вила и его коллеги взяли пробы двух слоев осадка со дна резервуара. Датировка методом показала, когда эти слои начали формироваться. По мнению исследователей, это совпадает с началом длительного накопления осадков — скорее всего после того, как гидротехнические сооружения перестали активно использоваться.

Когда водоем заполнился водой и илом, минералы, в том числе и кварц, оказались погребены в грунте. С тех пор они не попадали под солнечный свет и и подвергались естественному ионизирующему излучению (альфа-, бета- и гамма-излучению), которое накапливало в минералах энергию. Именно эту накопленную дозу ученые измерили методом оптически стимулируемой люминесценции, чтобы определить возраст осадков.

Метод оптически стимулированной люминесценции уступает в точности радиоуглеродному анализу, зато в данной ситуации у него есть преимущество: ему не нужна органика. В песке и иле на дне древнего резервуара органических остатков практически не сохранилось, поэтому традиционные методы датировки здесь бы не сработали.

Лес-Гильерес-д'Аль
Данные о римской гидравлической сети и открытых площадках в Лес-Гильерес-д’Аль / © Oriol Olesti Vila

Оба образца указали на один и тот же период — со II по IV век. Это время, когда резервуар уже заполнялся осадками, а значит, активная фаза добычи золота к тому моменту завершилась. Полученная хронология полностью совпала с римским периодом и, в сочетании с находками римской керамики, стала первым неоспоримым доказательством того, что комплекс Лес-Гильерес-д’Аль построили и использовали именно римляне. Что касается фрагмента бронзового века, он, скорее всего, свидетельствует о более древнем присутствии человека в этой местности, но не связан с работой гидротехнических сооружений.

Результаты датировки окончательно подтвердили римское происхождение сооружений и впервые позволили ученым доказать, что римляне добывали золото Пиренеев именно в этом регионе. Они не просто копали землю, а строили сложные гидравлические системы, прокладывали каналы, чтобы размывать золотоносные террасы, и даже обрушивали галереи напором воды.

Исследователи обратили внимание на интересный географический факт. Всего в 10 километрах от места раскопок находится современный город Льивия — испанский анклав во Франции. Льивия стоит на месте античного города Iulia Libica, который римляне основали как важный административный центр региона. 

Многолетние раскопки подтвердили, что Iulia Libica был единственным римским городом с форумом в Пиренеях, функционировавшим как религиозный, политический и экономический центр. Его близость к золотым приискам вряд ли случайна: скорее всего, Iulia Libica выполняла роль центра управления добычей ценного ресурса и его дальнейшей транспортировки.

Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Land.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
501 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Ботанические сады: живые архивы планеты. Зачем они нужны нам?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
28 Фев
600
ИИ-2026. За один год до конца света
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Мар
1400
История замков и крепостей
Medio Modo
Москва
Лекция
01 Мар
Бесплатно
Секрет бабушки раскрыт: семья и интеллект у животных
ВДНХ
Москва
Лекция
01 Мар
Бесплатно
Искусство романского и готического стилей в Западной Европе
ВДНХ
Москва
Лекция
02 Мар
850
Наука во время войны (1941-1945 гг.)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Мар
Бесплатно
Математика в лицах: Пьер Ферма
ВДНХ
Москва
Лекция
02 Мар
Бесплатно
Путешествие по русской Амазонке
Русское географическое общество
Москва
Лекция
02 Мар
Бесплатно
Физика: тепловые двигатели
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
26 февраля, 12:20
Татьяна Зайцева

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Биология
# алкоголь
# ферментация
# фрукты
# шимпанзе
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
26 февраля, 22:00
Максим Абдулаев

Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей

Американские генетики узнали, как появились «неандертальские пустыни» — участки человеческого генома в X-хромосомах, в которых нет следов скрещивания с неандертальцами. Анализ древней ДНК показал, что этот феномен вызван не естественным отбором и биологической несовместимостью видов, а сильным перекосом в выборе партнеров. На протяжении многих поколений мужчины-неандертальцы предпочитали женщин с генами Homo sapiens, в то время как гибридные мужчины редко оставляли потомство.

Антропология
# антропогенез
# антропология
# генетика
# древняя днк
26 февраля, 12:20
Татьяна Зайцева

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Биология
# алкоголь
# ферментация
# фрукты
# шимпанзе
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
23 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Биология
# вода
# клопы
# поверхностное натяжение
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
12 февраля, 11:41
Александр Березин

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# деревья
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

    28 февраля, 16:50

  2. Новый глава NASA перекроил лунную программу США по образцу 1960-х

    28 февраля, 13:20

  3. Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

    28 февраля, 11:53

  4. В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

    28 февраля, 11:01
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Edward Violin
19 минут назад
Murat, Ничего не будет, так как у великих странн "Ядерное сдерживание" Если "Дракон" пойдёт на "Медведя", или наоборот, ничего хорошего для двух стран не

Аналитики США назвали мирового лидера по числу основных боевых танков

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ
22 минуты назад
Японцы ещё в 60-годах хотели 4 километровый небоскреб строить, проект разрабатывали главный конструктор Останкинской телебашни Николай Никитин и

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Edward Violin
25 минут назад
Pavel, дело не в арсенале, а в тотальном истреблении, в котором могут затронуть другие страны.

Аналитики США назвали мирового лидера по числу основных боевых танков

Юрий Багов
26 минут назад
Закончится полетом Ориона внутри HLS для надежности и выполнения kpi. А потом внезапно окажется, что HLS всё-таки умеет сам возвращаться на

Новый глава NASA перекроил лунную программу США по образцу 1960-х

Александр Виноградов
45 минут назад
Имя, 1.Какая атмосфера? Она может быть очень разной. 2.А что сейчас мешает вынести энергетику троянами здесь ии не сильно поможет. Да даже если

Иранские физики рассчитали, что технологические цивилизации существуют не больше пяти тысяч лет

Иван Колупаев
59 минут назад
Inquisitione, огласите весь список, пжлста На золотых пластинках Вояджеров тоже не сказать чтоб ценная инфа записана

Проект Silica: Microsoft показала систему «вечного» хранения данных в стекле

Gennady Freidin
1 час назад
Иван, Киев за три дня уже пятый год. Интересно за сколько времени будет Вашингтон за три дня. Ну и кукарешник вам в помощь!

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Вячеслав Бабичев
1 час назад
Готов бы поверить, но был свидетелем поведения кота моей пациентки Василия - тот со своей хозяйкой ходил через парк в магазин метрах 500 от дома за

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Александр Витальевич
1 час назад
Нурмухамет, вам бы в школу,подучить физику.

Самый мощный в мире подводный траншеекопатель будет укладывать кабели на глубину до 5,5 метра под морским дном

Inquisitione Veritatis
2 часа назад
Иван, вопрос намного сложнее, чем кажется) выбор ностеля и его долговечность, выбор того, что стоит хранить) диски уже через пятсот лет исчезнут,

Проект Silica: Microsoft показала систему «вечного» хранения данных в стекле

Mikhail Lukashev
2 часа назад
А про Pornhub и XVideos в тексте Алена целомудренно промолчала, хотя первый - в первой десятке, второй - почти-)))

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Amanjan Rustemov
2 часа назад
Про Вавилонскую башню не читали? 😂

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Иван Колупаев
3 часа назад
Din, укроп уже несколько лет пытается бить по территории России всем чем только может, от дронов до баллистики и крылатых ракет, а прорывы российской

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Ruslan Petropavlov
3 часа назад
Пророк Мухаммад сказал: "...и ты увидишь, как (бывшие) босые, нагие и неимущие бедуины будут соревноваться между собой в высоте их зданий" (передали

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

redrem 1war
3 часа назад
Непонятно. Двигатель там ракетный или гиперзвуковой. Гиперзвуковой эффективнее тратит топливо в разы, а с ракетным можно быть чуть более

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Денис Жиров
3 часа назад
Нурмухамет, скорее всего подумали. Вряд ли кабель там будет внатяг лежать и без какого либо кабель канала.

Самый мощный в мире подводный траншеекопатель будет укладывать кабели на глубину до 5,5 метра под морским дном

Николай Цыгикало
4 часа назад
Lakesh, "Кэмбридж" ракетным полетом не занимается. Бауманка да, ещё Российская инженерная академия, и Харбинский технологический институт —

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Romany4 R
4 часа назад
Хусейн, 🤣 Когда нет аргументов - только лишь беспочвенные оскорбления можешь высрать? Я же говорю - Шариков, хотя тебе даже до него далеко

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Виктор Яр.
5 часов назад
Alexander, вы очень точно высказались "в интернете их можно найти". Можно даже усилить тезис - ТОЛЬКО в интернете их можно найти. Можете ещё сравнить

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Михаил Люберецкий
5 часов назад
Подарите мне 1 000 000 $ и будет вам удача в строительстве этого чуда здания !!! Если не подарите то ...

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно