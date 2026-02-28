Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Область Сердань в испанской провинции Жирона давно привлекала внимание археологов: там фиксировали рукотворные изменения в рельефе. Ученые находили неровности и выемки, которые создавали люди при добыче полезных ископаемых. Эти следы видно и при осмотре с земли, и на снимках с воздуха — в том числе с помощью лазерного сканирования LiDAR, которое позволяет строить карту поверхности земли даже под растительностью.

Например, в местечке Лес-Гильерес-д’Аль исследователи обнаружили большие открытые рвы, появившиеся не естественным образом, а благодаря людям, которые размывали золотоносные породы мощными потоками воды, чтобы добраться до золота.

Такая технология требовала сложной инженерной подготовки. Для создания мощного и контролируемого потока нужны были не просто канавы, а настоящие гидротехнические сооружения — резервуары для накопления и хранения воды. Один из таких резервуаров, целиком скрытый под слоем земли, археологи раскопали несколько лет назад. Они нашли остатки искусственной площадки из каменных блоков и строение, выполнявшее роль плотины.

Из донных осадков археологи извлекли два керамических фрагмента. Один из них датировали I-II веком, а второй отнесли к бронзовому веку. Разница в возрасте указывает на то, что этот район был обжит людьми задолго до римлян, однако прямых доказательств того, что именно римляне построили и использовали найденный резервуар для добычи золота, у ученых не было. Керамика могла попасть в слой осадка случайно или в результате более поздних (ранних) посещений этого места. ля точной датировки самого момента работы рудника требовался анализ геологических отложений.

Чтобы окончательно разобраться в этом вопросе и определить возраст осадков, связанных с отложениями в резервуаре, команда испанских исследователей под руководством Ориоля Олести Вила (Oriol Olesti Vila) из Автономного университета Барселоны применила оптически стимулируемое люминесцинтное датирование. Этот метод позволяет узнать, когда минерал в последний раз находился на свету.

В 2022 году Олести Вила и его коллеги взяли пробы двух слоев осадка со дна резервуара. Датировка методом показала, когда эти слои начали формироваться. По мнению исследователей, это совпадает с началом длительного накопления осадков — скорее всего после того, как гидротехнические сооружения перестали активно использоваться.

Когда водоем заполнился водой и илом, минералы, в том числе и кварц, оказались погребены в грунте. С тех пор они не попадали под солнечный свет и и подвергались естественному ионизирующему излучению (альфа-, бета- и гамма-излучению), которое накапливало в минералах энергию. Именно эту накопленную дозу ученые измерили методом оптически стимулируемой люминесценции, чтобы определить возраст осадков.

Метод оптически стимулированной люминесценции уступает в точности радиоуглеродному анализу, зато в данной ситуации у него есть преимущество: ему не нужна органика. В песке и иле на дне древнего резервуара органических остатков практически не сохранилось, поэтому традиционные методы датировки здесь бы не сработали.

Данные о римской гидравлической сети и открытых площадках в Лес-Гильерес-д’Аль / © Oriol Olesti Vila

Оба образца указали на один и тот же период — со II по IV век. Это время, когда резервуар уже заполнялся осадками, а значит, активная фаза добычи золота к тому моменту завершилась. Полученная хронология полностью совпала с римским периодом и, в сочетании с находками римской керамики, стала первым неоспоримым доказательством того, что комплекс Лес-Гильерес-д’Аль построили и использовали именно римляне. Что касается фрагмента бронзового века, он, скорее всего, свидетельствует о более древнем присутствии человека в этой местности, но не связан с работой гидротехнических сооружений.

Результаты датировки окончательно подтвердили римское происхождение сооружений и впервые позволили ученым доказать, что римляне добывали золото Пиренеев именно в этом регионе. Они не просто копали землю, а строили сложные гидравлические системы, прокладывали каналы, чтобы размывать золотоносные террасы, и даже обрушивали галереи напором воды.

Исследователи обратили внимание на интересный географический факт. Всего в 10 километрах от места раскопок находится современный город Льивия — испанский анклав во Франции. Льивия стоит на месте античного города Iulia Libica, который римляне основали как важный административный центр региона.

Многолетние раскопки подтвердили, что Iulia Libica был единственным римским городом с форумом в Пиренеях, функционировавшим как религиозный, политический и экономический центр. Его близость к золотым приискам вряд ли случайна: скорее всего, Iulia Libica выполняла роль центра управления добычей ценного ресурса и его дальнейшей транспортировки.

Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Land.

