Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Семь смертоносных мест в Солнечной системе, где человеку не выжить

Солнечная система столь же прекрасна, сколь и безжалостна. За пределами планет, о высадке на которые люди могут только мечтать, скрываются области с такими экстремальными условиями, что они бросают вызов представлениям о выживании, инженерии и возможностях исследования космоса.

Венера / © NASA

Ниже представлены некоторые из самых опасных для жизни человека мест Солнечной системы.

Линия терминатора на Меркурии

На Меркурии граница между днем и ночью — терминатор — это не просто полоса сумерек. Это резкий переход между экстремальной жарой и экстремальным холодом. Освещенная сторона планеты нагревается до 430 °C и выше, тогда как сразу за терминатором температура падает до –180 °C.

Аппарат, оказавшийся в этой узкой зоне, столкнулся бы с тепловым шоком, быстрым разрушением материалов и почти полным вакуумом.

Большое красное пятно на Юпитере и Большое темное пятно на Нептуне

Самые яростные атмосферные явления Солнечной системы — это юпитерианское Большое красное пятно и нептуновское Большое темное пятно. Большое красное пятно — гигантский антициклон шириной больше Земли, с ветрами до 432 километров в час.

Большое темное пятно на Нептуне, сопоставимое по размеру с Землей, демонстрирует еще более мощные скорости ветра — до 2 100 километров в час, самые высокие в Солнечной системе.

Афродита Терра на Венере

Вблизи экватора Венеры лежит Афродита Терра — гористый регион размером примерно с половину Африки, изрезанный рифтовыми долинами, грядами и древними лавовыми потоками. Поверхность здесь испытывает весь спектр венерианского ада: давление в 90 раз выше земного, температура около 460 °C и выше — достаточно, чтобы расплавить свинец — и атмосфера из плотного углекислого газа с облаками серной кислоты.

«Тигровые полосы» на южном полюсе Энцелада

На ледяной луне Сатурна, Энцеладе, четыре параллельные трещины — «тигровые полосы» — выбрасывают в космос струи водяного пара, льда и органических соединений, подпитываемые внутренним теплом. Эти трещины узкие, длинные и заметно теплее окружающего ледяного панциря, что делает местность хрупкой и геологически активной.

Любой аппарат должен был бы справляться с ледяными гейзерами, изменяющимся рельефом, микрогравитацией и криогенными температурами. Это настоящий «ледяной капкан» на окраинах Солнечной системы.

Разрыв Энке в кольцах Сатурна

Кольца Сатурна прекрасны — и смертельно опасны. Разрыв Энке — это 325-километровая щель в кольце A, созданная крошечной луной Пэн. Здесь частицы льда и камня движутся со скоростью десятков тысяч километров в час, а гравитационные возмущения Пэна создают волны в кольцевом материале.

Космический аппарат, рискнувший войти в эту область, столкнулся бы с ливнем высокоскоростных фрагментов, нестабильными вихревыми структурами и угрозой разрушительных столкновений.

Ио — вулканический мир смерти

Спутник Юпитера Ио — самый геологически активный объект в Солнечной системе: более 400 действующих вулканов, лавовые потоки на сотни километров и поверхность, покрытая серой и диоксидом серы. Из-за орбиты глубоко внутри магнитосферы Юпитера Ио постоянно облучается тяжелыми ионами и заряженными частицами. Лавовые фонтаны поднимаются на сотни километров, поверхность непрерывно обновляется, и безопасного места здесь практически нет.

Уступ Верона — самый высокий утес в Солнечной системе (Миранда)

На небольшом уранинском спутнике Миранде скрывается феномен, который сложно сравнить с чем-либо земным. Уступ Верона — обрыв высотой до 20 километров. В условиях низкой гравитации падение с него длилось бы минуты и завершилось ударом на скорости около 200 километров в час.

Список опаснейших мест в Солнечной системе огромен и завораживает. Эти семь примеров — лишь малая часть того, какие угрозы для людей и роботизированных аппаратов может скрывать наша система.