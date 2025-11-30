Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Семь смертоносных мест в Солнечной системе, где человеку не выжить
Солнечная система столь же прекрасна, сколь и безжалостна. За пределами планет, о высадке на которые люди могут только мечтать, скрываются области с такими экстремальными условиями, что они бросают вызов представлениям о выживании, инженерии и возможностях исследования космоса.
Ниже представлены некоторые из самых опасных для жизни человека мест Солнечной системы.
Линия терминатора на Меркурии
На Меркурии граница между днем и ночью — терминатор — это не просто полоса сумерек. Это резкий переход между экстремальной жарой и экстремальным холодом. Освещенная сторона планеты нагревается до 430 °C и выше, тогда как сразу за терминатором температура падает до –180 °C.
Аппарат, оказавшийся в этой узкой зоне, столкнулся бы с тепловым шоком, быстрым разрушением материалов и почти полным вакуумом.
Большое красное пятно на Юпитере и Большое темное пятно на Нептуне
Самые яростные атмосферные явления Солнечной системы — это юпитерианское Большое красное пятно и нептуновское Большое темное пятно. Большое красное пятно — гигантский антициклон шириной больше Земли, с ветрами до 432 километров в час.
Большое темное пятно на Нептуне, сопоставимое по размеру с Землей, демонстрирует еще более мощные скорости ветра — до 2 100 километров в час, самые высокие в Солнечной системе.
Афродита Терра на Венере
Вблизи экватора Венеры лежит Афродита Терра — гористый регион размером примерно с половину Африки, изрезанный рифтовыми долинами, грядами и древними лавовыми потоками. Поверхность здесь испытывает весь спектр венерианского ада: давление в 90 раз выше земного, температура около 460 °C и выше — достаточно, чтобы расплавить свинец — и атмосфера из плотного углекислого газа с облаками серной кислоты.
«Тигровые полосы» на южном полюсе Энцелада
На ледяной луне Сатурна, Энцеладе, четыре параллельные трещины — «тигровые полосы» — выбрасывают в космос струи водяного пара, льда и органических соединений, подпитываемые внутренним теплом. Эти трещины узкие, длинные и заметно теплее окружающего ледяного панциря, что делает местность хрупкой и геологически активной.
Любой аппарат должен был бы справляться с ледяными гейзерами, изменяющимся рельефом, микрогравитацией и криогенными температурами. Это настоящий «ледяной капкан» на окраинах Солнечной системы.
Разрыв Энке в кольцах Сатурна
Кольца Сатурна прекрасны — и смертельно опасны. Разрыв Энке — это 325-километровая щель в кольце A, созданная крошечной луной Пэн. Здесь частицы льда и камня движутся со скоростью десятков тысяч километров в час, а гравитационные возмущения Пэна создают волны в кольцевом материале.
Космический аппарат, рискнувший войти в эту область, столкнулся бы с ливнем высокоскоростных фрагментов, нестабильными вихревыми структурами и угрозой разрушительных столкновений.
Ио — вулканический мир смерти
Спутник Юпитера Ио — самый геологически активный объект в Солнечной системе: более 400 действующих вулканов, лавовые потоки на сотни километров и поверхность, покрытая серой и диоксидом серы. Из-за орбиты глубоко внутри магнитосферы Юпитера Ио постоянно облучается тяжелыми ионами и заряженными частицами. Лавовые фонтаны поднимаются на сотни километров, поверхность непрерывно обновляется, и безопасного места здесь практически нет.
Уступ Верона — самый высокий утес в Солнечной системе (Миранда)
На небольшом уранинском спутнике Миранде скрывается феномен, который сложно сравнить с чем-либо земным. Уступ Верона — обрыв высотой до 20 километров. В условиях низкой гравитации падение с него длилось бы минуты и завершилось ударом на скорости около 200 километров в час.
Список опаснейших мест в Солнечной системе огромен и завораживает. Эти семь примеров — лишь малая часть того, какие угрозы для людей и роботизированных аппаратов может скрывать наша система.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Проанализировав результаты более 100 исследований, посвященных метеоритам разных типов, ученые реконструировали события, происходившие в первые миллионы лет после рождения Солнечной системы, и выяснили, как именно возникли Земля и другие миры.
Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.
Ученые разработали штамм цианобактерии, способный поглощать в три раза больше фосфора из сточных вод
Фосфор – элемент, играющий ключевую роль в росте растений. В сельском хозяйстве он используется в составе многих минеральных удобрений. В то же время фосфор, содержащийся в сточных водах — серьезный загрязнитель, который при попадании в водоемы нарушает баланс экосистем и вызывает цветение водорослей. Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Южного федерального университета предложили новый экологичный способ выделения фосфора из сточных вод с помощью фотосинтезирующих микроорганизмов.
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
