Очень большой телескоп получил новое изображение центра галактики Млечный Путь
Новое изображение, полученное с помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории, помогло астрономам обнаружить новое облако газа, обращающееся вокруг сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики — Млечного Пути.
На изображении выше представлен новый взгляд на центральную область Млечного Пути, где находится сверхмассивная черная дыра Стрелец A*. На снимке видно плотное скопление звезд и газа, вращающихся вокруг нее. Ранее астрономы уже наблюдали два газовых облака — G1 и G2, которые движутся по орбитам вокруг черной дыры нашей галактики. Однако, как считают исследователи, новое изображение помогает выявить существование третьего облака, получившего обозначение G2t.
Вероятно, все три газовых облака происходят от одной и той же пары массивных звезд, известной как IRS16SW.
«По мере того как IRS16SW движется вокруг черной дыры, каждое облако газа выбрасывается на немного отличающуюся орбиту, что и объясняет небольшие различия в траекториях G-тройки», — говорится в заявлении Европейской южной обсерватории, сопровождающем изображение.
Чем это открытие удивительно?
Как и любые черные дыры, Стрелец A* невозможно наблюдать напрямую: даже свет не способен вырваться из ее гравитационного притяжения. Однако в 2022 году ученым удалось получить изображение излучения — в виде радиоволн — исходящего от раскаленных газов, закручивающихся у самого края этой черной дыры.
Наблюдения таких объектов, как G2t, помогают астрономам лучше разглядеть «невидимого гиганта», скрытого в центре нашего космического дома. Это открытие показывает, что, несмотря на десятилетия наблюдений за центром Млечного Пути, перед нами по-прежнему возникают новые, пока неразгаданные загадки.
Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».
Сам факт наблюдения за квантовыми системами может перестроить их. Более того, чем больше частиц собрано в группу, тем сложнее произвести «чистое» считывание системы. Коллектив физиков нашел способ следить за крупной квантовой системой больше суток, не влияя на нее.
От никотина в современном мире погибает примерно вдвое больше людей, чем от алкоголя, и на порядок больше, чем от наркотиков. Одна из причин большей смертности в исключительно тяжелом процессе бросания при относительной легальности (в сравнении с наркотиками) самого источника зависимости. Новая научная работа показала, что есть достаточно необычный способ упростить отказ от курения.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
