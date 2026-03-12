Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Очень большой телескоп получил новое изображение центра галактики Млечный Путь

Новое изображение, полученное с помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории, помогло астрономам обнаружить новое облако газа, обращающееся вокруг сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики — Млечного Пути.

Скопление звезд и газа, окружающее сверхмассивную черную дыру Млечного Пути, известную как Стрелец А* / © ESO / D. Ribeiro for the MPE GC team

На изображении выше представлен новый взгляд на центральную область Млечного Пути, где находится сверхмассивная черная дыра Стрелец A*. На снимке видно плотное скопление звезд и газа, вращающихся вокруг нее. Ранее астрономы уже наблюдали два газовых облака — G1 и G2, которые движутся по орбитам вокруг черной дыры нашей галактики. Однако, как считают исследователи, новое изображение помогает выявить существование третьего облака, получившего обозначение G2t.

Вероятно, все три газовых облака происходят от одной и той же пары массивных звезд, известной как IRS16SW.

«По мере того как IRS16SW движется вокруг черной дыры, каждое облако газа выбрасывается на немного отличающуюся орбиту, что и объясняет небольшие различия в траекториях G-тройки», — говорится в заявлении Европейской южной обсерватории, сопровождающем изображение.

Чем это открытие удивительно?

Как и любые черные дыры, Стрелец A* невозможно наблюдать напрямую: даже свет не способен вырваться из ее гравитационного притяжения. Однако в 2022 году ученым удалось получить изображение излучения — в виде радиоволн — исходящего от раскаленных газов, закручивающихся у самого края этой черной дыры.

Наблюдения таких объектов, как G2t, помогают астрономам лучше разглядеть «невидимого гиганта», скрытого в центре нашего космического дома. Это открытие показывает, что, несмотря на десятилетия наблюдений за центром Млечного Пути, перед нами по-прежнему возникают новые, пока неразгаданные загадки.