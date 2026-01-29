Уведомления
Злой голос хозяев ухудшил равновесие у собак
Известно, что собаки распознают эмоции хозяев по тону их голоса. Ученые из Австрии доказали, что животные реагируют на сердитый или радостный голос непроизвольной потерей физической устойчивости.
Долгое время исследователи изучали способность животных, в частности собак, распознавать человеческие эмоции в основном через призму их поведения — например, наклон головы или виляние хвостом. Нейробиологические исследования, в свою очередь, показали, что ласковый тон активирует у собак центры мозга, связанные с удовольствием и социальными связями. Однако как именно манера общения хозяина влияет на физическое состояние собак — до конца не ясно.
Сотрудники Венского ветеринарного университета (Австрия) провели исследование 23 собак разных пород для измерения биомеханических последствий тона человеческого голоса на них. Результаты исследования опубликовали в журнале PLOS One.
Ученые оценивали последствия для собак с помощью параметра центра давления (ЦД). Изменения ЦД включают несколько важных факторов системы постурального контроля — сигналы от мышц, вестибулярного аппарата и мозга. Ранее исследования показали, что у людей эмоционально заряженные звуки влияют на устойчивость. На этот раз проверяли, существует ли аналогичная связь у собак.
Авторы научной работы ставили каждое животное на специальную платформу, измеряющую давление, в трех условиях: при прослушивании записей счастливого и сердитого человеческого голоса, который говорил фразу «иди сюда» на незнакомом животному языке, и в тишине. Ученые анализировали пять ключевых параметров колебаний центра давления, главным из которых оказалась площадь колебаний, или опорная поверхность, — показатель, напрямую связанный со стабильностью позы.
Главный параметр показал, что животные оказались наименее устойчивы при прослушивании сердитого голоса по сравнению с тишиной, это говорит о дестабилизации равновесия. При анализе других параметров выяснилось, что на счастливый голос 43% собак отреагировали улучшением устойчивости, 57% — дестабилизацией.
Однако авторы посчитали, что это может быть связано с индивидуальным опытом. Наибольшие по амплитуде изменения — как абсолютные, так и относительные — зафиксировали именно в ответ на сердитый голос, что позволяет сделать вывод о его наиболее сильном дестабилизирующем эффекте. Причем даже если собака внешне не показывает страха или подчинения, ее тело может испытывать стресс, проявляющийся в нарушении баланса.
Исследование показало, что эмоциональная окраска человеческого голоса вызывает у собаки непроизвольную физиологическую реакцию, затрагивающую базовый физический контроль. То есть животному не просто «нравится» или «не нравится» голос хозяина. Оно ощущает глубокий процесс, влияющий в том числе на мышечный тонус и координацию.
Будущие исследования могут объяснить, какую роль в этом процессе играют другие факторы. Среди них — возраст собаки, ее порода, история взаимоотношений с конкретным человеком, а также совмещение биомеханических измерений с другими физиологическими показателями, такими как частота сердечных сокращений.
