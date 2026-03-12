Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Существует мнение, что астронавты в космосе — «балласт». Но на практике в сложных условиях именно люди выполняют ключевую работу, а автоматы резко уступают им по возможностям. Поэтому научных работ по итогам лунных экспедиций людей было больше, чем по итогам работы на Луне всех автоматов за всю историю. Несмотря на это, существует серьезная вероятность того, что у нового американского средства доставки людей на Луну не будет возможности ручной посадки.

Но не в меньшей степени это бывает важно еще до начала таких работ. При всех шести посадках людей на Луну астронавты были вынуждены брать на себя ручное управление, отключая автоматическую посадку. Как минимум в первой высадке это существенно повысило безопасность людей: автоматика вела посадочный лунный модуль в район, наполненный валунами, где при посадке аппарат рисковал опрокинуться. Только переход на ручное управление позволил прилуниться в безопасной зоне.

Теперь отдел главного инспектора NASA выпустил итоги аудита программы лунного посадочного модуля для второй лунной гонки. В ней он выразил серьезную озабоченность ситуацией в смысле ручного управления. Кроме ссылки на лунные экспедиции, показывающие нужду в ручном управлении, отчет об аудите упоминает и печальный опыт Starliner, недавно испытанного на людях космического корабля Boeing. В силу ошибок конструкторов тогда у экипажа из двух человек не было никаких эффективных средств управления, что «потенциально могло привести к потере экипажа», отметили в документе.

Хотя отчет не говорит об этом, но опыт автоматической посадки на Луну аппаратов без людей в 2020-х тоже довольно печальный. Почти все попытки посадки заканчивались крушением (включая российскую «Луну-25») или кувырком прилунившегося модуля. Ясно, что если лунный модуль с людьми при автоматической посадке кувыркнется или просто разобьется из-за ошибки автоматики, потеря экипажа станет практически неизбежной.

Несмотря на это, между NASA и SpaceX происходит недопонимание в вопросе о ручном контроле посадки. Отчет не описывает расхождения в деталях, но отраслевые наблюдатели из США напоминают, что подобная история уже была с пилотируемым кораблем Dragon. NASA хотело видеть на нем возможность ручного управления с ручкой по типу авиационной, как на прошлых кораблях Агентства. Но Маска сложно переубедить, а он тогда настаивал на управлении только через тачскрины. С трудом был согласован компромиссный вариант: в корабле оставили только тачскрины, но с опцией ручного управления. Многие в космической отрасли тогда скептически отзывались о возможности тачскрина обеспечить полноценное управление космическим кораблем при посадке и в некоторых других сложных ситуациях, требующих мгновенных решений.

Новый отчет констатирует, что при текущем положении дел SpaceX может просто затребовать себе разрешение на сдачу Агентству лунной версии Starship (пилотируемый посадочный модуль, как он проходит по документам) без ручной системы управления, с чисто автоматической посадкой. Однако в этом случае риски для лунной посадки существенно вырастут.

Документ напоминает, что садиться в этот раз придется не на в основном ровных экваториальных равнинах, как в 1960-х, а на исключительно пересеченной местности у лунного полюса. Где, с одной стороны, куда больше интересных науке объектов, но, с другой, много и валунов диаметром до 20 метров, и кратеров. Стоит посадочной ноге лунного модуля угодить на такое, и он может опрокинуться. Ручное управление в такой ситуации могло бы оказаться небесполезным.

Составители отчета также высказали сомнения в лифте Starship. Люк для выхода на поверхность у корабля будет на высоте более 35 метров, что больше Статуи Свободы (если измерять до головы, а не до факела). Поэтому без лифта подняться или спуститься будет нельзя. Это отличает ситуацию от лунных модулей прошлого, где спуск шел по лестнице, которую сломать сложно. Механизмы лифта же открыты и могут получить порцию лунной пыли с последующей потерей функциональности. Документ констатирует: испытания лунного лифта до пилотируемого полета не намечены, что также повышает риски.

Тестирование лифта лунного Starship на Земле заставляет его выглядеть простым и надежным. Менее понятно, насколько надежным он будет в условиях контакта с лунной пылью, которая еще во время первой лунной гонки создала астронавтам серьезные технические проблемы. Ответ на этот вопрос американские астронавты нащупают во время первой высадки на Луну в 2028-2029 годах / © SpaceX

Наконец, документ констатирует, что испытательные посадки лунного Starship на Луну без людей не будут включать тестирование системы жизнеобеспечения, шлюзов и лифта. Это означает, что по сути все три компонента в лунных условиях впервые будут полноценно испытаны уже в пилотируемом полете.

Каким будет выход из этой ситуации — пока неясно. Альтернатив SpaceX не то чтобы много. Blue Origin, делающая альтернативный посадочный модуль, пока находится на существенно менее продвинутой стадии реализации проекта. Например, ее разработчики пока даже на словах не проинформировали Агентство, как именно будет устроено их ручное управление.

