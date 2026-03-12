Уведомления
Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну
Существует мнение, что астронавты в космосе — «балласт». Но на практике в сложных условиях именно люди выполняют ключевую работу, а автоматы резко уступают им по возможностям. Поэтому научных работ по итогам лунных экспедиций людей было больше, чем по итогам работы на Луне всех автоматов за всю историю. Несмотря на это, существует серьезная вероятность того, что у нового американского средства доставки людей на Луну не будет возможности ручной посадки.
Но не в меньшей степени это бывает важно еще до начала таких работ. При всех шести посадках людей на Луну астронавты были вынуждены брать на себя ручное управление, отключая автоматическую посадку. Как минимум в первой высадке это существенно повысило безопасность людей: автоматика вела посадочный лунный модуль в район, наполненный валунами, где при посадке аппарат рисковал опрокинуться. Только переход на ручное управление позволил прилуниться в безопасной зоне.
Теперь отдел главного инспектора NASA выпустил итоги аудита программы лунного посадочного модуля для второй лунной гонки. В ней он выразил серьезную озабоченность ситуацией в смысле ручного управления. Кроме ссылки на лунные экспедиции, показывающие нужду в ручном управлении, отчет об аудите упоминает и печальный опыт Starliner, недавно испытанного на людях космического корабля Boeing. В силу ошибок конструкторов тогда у экипажа из двух человек не было никаких эффективных средств управления, что «потенциально могло привести к потере экипажа», отметили в документе.
Хотя отчет не говорит об этом, но опыт автоматической посадки на Луну аппаратов без людей в 2020-х тоже довольно печальный. Почти все попытки посадки заканчивались крушением (включая российскую «Луну-25») или кувырком прилунившегося модуля. Ясно, что если лунный модуль с людьми при автоматической посадке кувыркнется или просто разобьется из-за ошибки автоматики, потеря экипажа станет практически неизбежной.
Несмотря на это, между NASA и SpaceX происходит недопонимание в вопросе о ручном контроле посадки. Отчет не описывает расхождения в деталях, но отраслевые наблюдатели из США напоминают, что подобная история уже была с пилотируемым кораблем Dragon. NASA хотело видеть на нем возможность ручного управления с ручкой по типу авиационной, как на прошлых кораблях Агентства. Но Маска сложно переубедить, а он тогда настаивал на управлении только через тачскрины. С трудом был согласован компромиссный вариант: в корабле оставили только тачскрины, но с опцией ручного управления. Многие в космической отрасли тогда скептически отзывались о возможности тачскрина обеспечить полноценное управление космическим кораблем при посадке и в некоторых других сложных ситуациях, требующих мгновенных решений.
Новый отчет констатирует, что при текущем положении дел SpaceX может просто затребовать себе разрешение на сдачу Агентству лунной версии Starship (пилотируемый посадочный модуль, как он проходит по документам) без ручной системы управления, с чисто автоматической посадкой. Однако в этом случае риски для лунной посадки существенно вырастут.
Документ напоминает, что садиться в этот раз придется не на в основном ровных экваториальных равнинах, как в 1960-х, а на исключительно пересеченной местности у лунного полюса. Где, с одной стороны, куда больше интересных науке объектов, но, с другой, много и валунов диаметром до 20 метров, и кратеров. Стоит посадочной ноге лунного модуля угодить на такое, и он может опрокинуться. Ручное управление в такой ситуации могло бы оказаться небесполезным.
Составители отчета также высказали сомнения в лифте Starship. Люк для выхода на поверхность у корабля будет на высоте более 35 метров, что больше Статуи Свободы (если измерять до головы, а не до факела). Поэтому без лифта подняться или спуститься будет нельзя. Это отличает ситуацию от лунных модулей прошлого, где спуск шел по лестнице, которую сломать сложно. Механизмы лифта же открыты и могут получить порцию лунной пыли с последующей потерей функциональности. Документ констатирует: испытания лунного лифта до пилотируемого полета не намечены, что также повышает риски.
Наконец, документ констатирует, что испытательные посадки лунного Starship на Луну без людей не будут включать тестирование системы жизнеобеспечения, шлюзов и лифта. Это означает, что по сути все три компонента в лунных условиях впервые будут полноценно испытаны уже в пилотируемом полете.
Каким будет выход из этой ситуации — пока неясно. Альтернатив SpaceX не то чтобы много. Blue Origin, делающая альтернативный посадочный модуль, пока находится на существенно менее продвинутой стадии реализации проекта. Например, ее разработчики пока даже на словах не проинформировали Агентство, как именно будет устроено их ручное управление.
Каждую весну оплодотворенные матки шмелей выходят из зимовки и основывают новые колонии. Но как они умудряются выжить, если во время «спячки» их подземное убежище часто подтапливают талые или дождевые воды? Первыми на этот вопрос в 2024 году ответила команда канадских биологов. Они выяснили, что шмели способны безопасно проводить под водой до недели. Теперь другая группа ученых решила выяснить, какой именно физиологический механизм стоит за этим феноменом.
Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».
Российские ученые из МИЭМ ВШЭ разработали новый подход к моделированию электротепловых процессов в мощных электронных схемах на печатных платах. Они научились быстро и точно рассчитывать, как нагреваются электронные компоненты во время работы, чтобы заранее предотвращать их перегрев и поломку. При работе электродвигателей или другого оборудования их электронные детали (особенно транзисторы) сильно нагреваются, потому что при прохождении тока неизбежно выделяется тепло. Когда происходят резкие перепады температуры при включении и выключении устройства, параметры транзисторов меняются, и техника может выйти из строя.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
