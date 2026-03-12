  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
12 марта, 13:30
Александр Березин
8
422

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

❋ 4.4

Существует мнение, что астронавты в космосе — «балласт». Но на практике в сложных условиях именно люди выполняют ключевую работу, а автоматы резко уступают им по возможностям. Поэтому научных работ по итогам лунных экспедиций людей было больше, чем по итогам работы на Луне всех автоматов за всю историю. Несмотря на это, существует серьезная вероятность того, что у нового американского средства доставки людей на Луну не будет возможности ручной посадки.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# лунная гонка
Американский лунный посадочный модуль 1960-х показан слева, модуль Blue Origin в центре, Starship справа. Легко видеть, что из более крупного модуля не очень хороший обзор вниз, да и без лифта он не обойдется / © Wikimedia Commons

Но не в меньшей степени это бывает важно еще до начала таких работ. При всех шести посадках людей на Луну астронавты были вынуждены брать на себя ручное управление, отключая автоматическую посадку. Как минимум в первой высадке это существенно повысило безопасность людей: автоматика вела посадочный лунный модуль в район, наполненный валунами, где при посадке аппарат рисковал опрокинуться. Только переход на ручное управление позволил прилуниться в безопасной зоне.

Теперь отдел главного инспектора NASA выпустил итоги аудита программы лунного посадочного модуля для второй лунной гонки. В ней он выразил серьезную озабоченность ситуацией в смысле ручного управления. Кроме ссылки на лунные экспедиции, показывающие нужду в ручном управлении, отчет об аудите упоминает и печальный опыт Starliner, недавно испытанного на людях космического корабля Boeing. В силу ошибок конструкторов тогда у экипажа из двух человек не было никаких эффективных средств управления, что «потенциально могло привести к потере экипажа», отметили в документе.

Хотя отчет не говорит об этом, но опыт автоматической посадки на Луну аппаратов без людей в 2020-х тоже довольно печальный. Почти все попытки посадки заканчивались крушением (включая российскую «Луну-25») или кувырком прилунившегося модуля. Ясно, что если лунный модуль с людьми при автоматической посадке кувыркнется или просто разобьется из-за ошибки автоматики, потеря экипажа станет практически неизбежной.

Несмотря на это, между NASA и SpaceX происходит недопонимание в вопросе о ручном контроле посадки. Отчет не описывает расхождения в деталях, но отраслевые наблюдатели из США напоминают, что подобная история уже была с пилотируемым кораблем Dragon. NASA хотело видеть на нем возможность ручного управления с ручкой по типу авиационной, как на прошлых кораблях Агентства. Но Маска сложно переубедить, а он тогда настаивал на управлении только через тачскрины. С трудом был согласован компромиссный вариант: в корабле оставили только тачскрины, но с опцией ручного управления. Многие в космической отрасли тогда скептически отзывались о возможности тачскрина обеспечить полноценное управление космическим кораблем при посадке и в некоторых других сложных ситуациях, требующих мгновенных решений.

Новый отчет констатирует, что при текущем положении дел SpaceX может просто затребовать себе разрешение на сдачу Агентству лунной версии Starship (пилотируемый посадочный модуль, как он проходит по документам) без ручной системы управления, с чисто автоматической посадкой. Однако в этом случае риски для лунной посадки существенно вырастут.

Документ напоминает, что садиться в этот раз придется не на в основном ровных экваториальных равнинах, как в 1960-х, а на исключительно пересеченной местности у лунного полюса. Где, с одной стороны, куда больше интересных науке объектов, но, с другой, много и валунов диаметром до 20 метров, и кратеров. Стоит посадочной ноге лунного модуля угодить на такое, и он может опрокинуться. Ручное управление в такой ситуации могло бы оказаться небесполезным.

Составители отчета также высказали сомнения в лифте Starship. Люк для выхода на поверхность у корабля будет на высоте более 35 метров, что больше Статуи Свободы (если измерять до головы, а не до факела). Поэтому без лифта подняться или спуститься будет нельзя. Это отличает ситуацию от лунных модулей прошлого, где спуск шел по лестнице, которую сломать сложно. Механизмы лифта же открыты и могут получить порцию лунной пыли с последующей потерей функциональности. Документ констатирует: испытания лунного лифта до пилотируемого полета не намечены, что также повышает риски.

Тестирование лифта лунного Starship на Земле заставляет его выглядеть простым и надежным. Менее понятно, насколько надежным он будет в условиях контакта с лунной пылью, которая еще во время первой лунной гонки создала астронавтам серьезные технические проблемы. Ответ на этот вопрос американские астронавты нащупают во время первой высадки на Луну в 2028-2029 годах / © SpaceX

Наконец, документ констатирует, что испытательные посадки лунного Starship на Луну без людей не будут включать тестирование системы жизнеобеспечения, шлюзов и лифта. Это означает, что по сути все три компонента в лунных условиях впервые будут полноценно испытаны уже в пилотируемом полете.

Каким будет выход из этой ситуации — пока неясно. Альтернатив SpaceX не то чтобы много. Blue Origin, делающая альтернативный посадочный модуль, пока находится на существенно менее продвинутой стадии реализации проекта. Например, ее разработчики пока даже на словах не проинформировали Агентство, как именно будет устроено их ручное управление.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# лунная гонка
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Мар
Бесплатно
Вторая квантовая революция
ФизТех
Москва
Лекция
12 Мар
Бесплатно
Мореплавательницы и летчицы
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
12 Мар
Бесплатно
Генеративный ИИ в медицине: визуализация, диагностика и цифровые двойники
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
12 Мар
1000
Начала экзобиологии. Какие формы жизни мы можем встретить во вселенной?
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
12 Мар
Бесплатно
Ластоногие в дикой природе: образ жизни, поведение, адаптации к среде обитания
Московский зоопарк
Москва
Лекция
13 Мар
1400
Магия, суеверия и проклятия в Древнем Риме
Medio Modo
Москва
Лекция
13 Мар
1000
Ноги держи в тепле
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Мар
1400
Квантовая механика от А до Я
Medio Modo
Москва
Лекция
14 Мар
Бесплатно
Восемь минут до космоса: старт и возвращение на космическом корабле «Союз»
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 марта, 07:55
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как королевы шмелей дышат под водой

Каждую весну оплодотворенные матки шмелей выходят из зимовки и основывают новые колонии. Но как они умудряются выжить, если во время «спячки» их подземное убежище часто подтапливают талые или дождевые воды? Первыми на этот вопрос в 2024 году ответила команда канадских биологов. Они выяснили, что шмели способны безопасно проводить под водой до недели. Теперь другая группа ученых решила выяснить, какой именно физиологический механизм стоит за этим феноменом.

Биология
# вода
# насекомые
# шмели
# эксперимент
11 марта, 07:55
Игорь Байдов

Эксперимент с «поющими» собаками поможет разгадать тайны происхождения пения

Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».

Биология
# волки
# домашние питомцы
# животные
# музыка
# собаки
11 марта, 10:59
НИУ ВШЭ

Многоуровневая автоматизированная система позволила быстрее оценивать риск перегрева электроники

Российские ученые из МИЭМ ВШЭ разработали новый подход к моделированию электротепловых процессов в мощных электронных схемах на печатных платах. Они научились быстро и точно рассчитывать, как нагреваются электронные компоненты во время работы, чтобы заранее предотвращать их перегрев и поломку. При работе электродвигателей или другого оборудования их электронные детали (особенно транзисторы) сильно нагреваются, потому что при прохождении тока неизбежно выделяется тепло. Когда происходят резкие перепады температуры при включении и выключении устройства, параметры транзисторов меняются, и техника может выйти из строя.

НИУ ВШЭ
# инженерия
# моделирование
# перегрев
# технологии
# электроника
6 марта, 16:13
Губкинский университет

Запасы лития в России могут оказаться в разы больше прежних оценок

Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Губкинский университет
# добыча полезных ископаемых
# литий
# природные ресурсы
# Россия
# технологии
6 марта, 13:26
ФизТех

Гибридный метод помог точнее рассчитать распределение несмешивающихся жидкостей в пористой среде

Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.

ФизТех
# жидкости
# моделирование
# нефть
# пористая среда
# технологии
# флюиды
10 марта, 14:47
ФизТех

Маятники тепла качнули арктическую зиму

Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.

ФизТех
# арктика
# измерение температуры
# климат
# океан
# потепление климата
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
Выбор редакции
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
8 Комментариев
Sam Dowson
Sam Dowson
2 часа назад
-
0
+
У старшипа опоры слишком близко стоят, почти как у Аполло, хотя у последнего высота в несколько раз меньше. Даже с заниженным центром тяжести такая махина опрокинется на раз-два.
Ответить
-
0
+
Я
Я
2 часа назад
-
0
+
Даже с ручным управлением будет тяжело прилунить корабль, поскольку с такой высоты и при поднявшейся пыли невозможно будет ничего увидеть. Для сравнения: по легенде, даже гораздо более мелкий лунный модуль "Аполлона" при посадке поднимал столько пыли, что астронавты сажали его практически вслепую. А тут необходимо посадить целую ракету.
Ответить
-
0
+
    Александр Березин
    Александр Березин
    43 минуты назад
    -
    0
    +
    Я, никакого ""вслепую" не было -- несмотря на пыль, через иллюминатор можно было примерно понять, где поверхность. Даже на роликах такой посадки что-то примерно такое угадывается, да и воспоминания же астронавтов есть. Другое дело, насколько видно будет из Старшипа. Это пока не очевидно.
    Ответить
    -
    0
    +
Иван Колупаев
Иван Колупаев
3 часа назад
-
1
+
Надо положить в Страхшип моток крепкой веревки, а будущих астронавтов уже сейчас тренировать по ней лазить. Ну а если там все такое автоматическое, может стоит прогнать первый полет в/на Луну в беспилотном режиме? В целом конечно есть и плюсы в высоком расположении кабины. Пыль туда точно не достанет. Но все эти свечки сколь ни садились все время валятся на бок. И тогда судьба астронавтов будет куда печальней чем в старлайнере.
Ответить
-
1
+
    Я
    Я
    3 часа назад
    -
    0
    +
    Иван, если они не хотят получить 4 трупа, то без автоматических испытательных посадок им не обойтись.
    Ответить
    -
    0
    +
    Александр Березин
    Александр Березин
    44 минуты назад
    -
    0
    +
    Иван, первый полет на Луну у Старшипа действительно будет автоматический -- но, к сожалению, без системы жизнеобеспечения и тестов лифта, да. А насчет веревки -- горячо поддерживаю. Очень здравое решение. Еще бы узлы на ней заранее навязать через полметра. Насчет падения как раз меньше опасений. У него гарантированная устойчивость до 8 градусов наклона, это довольно серьезный диапазон. Если не попадут ногой на булыжник большой или в ямку -- должно сработать.
    Ответить
    -
    0
    +
    Dmitriy Dorian
    Dmitriy Dorian
    4 минуты назад
    -
    0
    +
    Иван, боюсь, конструкция скафандров просто не позволит астронавтам лазать по верёвке : )
    Ответить
    -
    0
    +
Я
Я
3 часа назад
-
0
+
Неужели хоть кто-то там додумался сделать адекватный отчёт? Удивительно.))
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Домогательства самцов североамериканских рыб привели к снижению численности зоопланктона

    12 марта, 15:55

  2. Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

    12 марта, 13:30

  3. Перья амазонских попугаев раскрыли обширные торговые связи доинкской цивилизации Перу

    12 марта, 11:49

  4. Биотехнолог объяснила, чем опасны энергетики для подростков

    12 марта, 11:32
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

Игорь Табакаев
2 минуты назад
Проблема работы ума не технологическая, а философская. Сознание это представленный умом образ осознанный в виде предмета. Т.е. мало увидеть, надо

Ученые предложили столкнуть три теории сознания в эксперименте со слепым пятном глаза

Dmitriy Dorian
4 минуты назад
Иван, боюсь, конструкция скафандров просто не позволит астронавтам лазать по верёвке : )

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

SuperTurg
8 минут назад
Большие кошки и крокодилы убивают сразу - шмяк, и человек стал обедом :)

Самые опасные для человека животные: рейтинг смертности

Алексей Утеев
36 минут назад
Умирают, а не были убиты. Нет же такого, что прилетел комар и тебя шмяк сразу)))

Самые опасные для человека животные: рейтинг смертности

Александр Березин
43 минуты назад
Я, никакого ""вслепую" не было -- несмотря на пыль, через иллюминатор можно было примерно понять, где поверхность. Даже на роликах такой посадки

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Александр Березин
44 минуты назад
Иван, первый полет на Луну у Старшипа действительно будет автоматический -- но, к сожалению, без системы жизнеобеспечения и тестов лифта, да. А

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Серега Балюк
1 час назад
Руслан, нет. Это одно и тоже.

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Sam Dowson
2 часа назад
У старшипа опоры слишком близко стоят, почти как у Аполло, хотя у последнего высота в несколько раз меньше. Даже с заниженным центром тяжести такая

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Кирилл
2 часа назад
MrCrocovec, не было там никого никогда.

Марс крупным планом: стереокамера передала детальные 3D-снимки кратеров

Дмитрий Ромашкин
2 часа назад
Ну сколько то перевезли. Погуглите: атомный лихтеровоз Севморпуть

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Арман Мартиросян
2 часа назад
В Армении 44 гроссмейстера, 1 гроссмейстер на 68000 населения, а в России 256 гроссмейстера, или 1 гроссмейстер на 586000 населения, почти в 9 раз больше.

Топ-10 стран с наибольшим числом шахматных гроссмейстеров

Я
2 часа назад
Даже с ручным управлением будет тяжело прилунить корабль, поскольку с такой высоты и при поднявшейся пыли невозможно будет ничего увидеть. Для

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Георгий Леглер
2 часа назад
Николай, Полимер тоже для несущих конструкций у нас нельзя! Несущие конструкции по норма должны быть "НГ", а самые "Огнестойкие" полимеры как

Недостроенный небоскреб Atlassian Central стал самой высокой в мире гибридной деревянной башней

Я
3 часа назад
Иван, если они не хотят получить 4 трупа, то без автоматических испытательных посадок им не обойтись.

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Иван Колупаев
3 часа назад
Надо положить в Страхшип моток крепкой веревки, а будущих астронавтов уже сейчас тренировать по ней лазить. Ну а если там все такое автоматическое,

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Я
3 часа назад
Неужели хоть кто-то там додумался сделать адекватный отчёт? Удивительно.))

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Любовь С.
4 часа назад
Григорий, Да, когнитивные способности во время интоксикации ухудшаются. Но авторы работы изучали не только общий эффект, а то, какие именно системы

Употребление каннабиса привело к созданию ложных воспоминаний и ухудшению памяти

Иван Колупаев
4 часа назад
PanOo, так это не проблема наших атомоходов, а особенности Севморпути, по которому действительно катают в основном внутренние грузы российских

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Артемий Санников
4 часа назад
А когда у нас Украина стала страной?

Топ-10 стран с наибольшим числом шахматных гроссмейстеров

Иван Колупаев
4 часа назад
Elusive, ну видать я у амеров теперь на подозрении. Мол слишком много вопросов задаете на чувствительные темы 😎

Пять способов, с помощью которых Иран защищает свой арсенал баллистических ракет от ударов противника

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно