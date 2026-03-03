  • Добавить в закладки
3 марта, 14:06
Александр Березин
1
834

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

❋ 6.7

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
Кабина обслуживания 8У216 находится под ракетой и используется для ее подготовки к старту, в том числе и для операций с деревянными частями ракеты / © «Роскосмос»

Работы по монтажу новой кабины (произведена в советское время, но смонтирована впервые) выполняли больше 150 сотрудников Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (АО «ЦЭНКИ») и подрядных организаций. Кабина имеет массу в 144 тонны и большие размеры. Особую сложность работам придало то, что исходно, при строительстве стартовой площадки, кабину устанавливали до монтажа огневого проема для ракеты (он находится над кабиной). А теперь, чтобы исправить ситуацию быстрее, запасную кабину ставили без разбора огневого проема. Это потребовало создания специальной и ранее не применявшейся методики монтажа через этот проем.

Такая реализация работ с кабиной обслуживания (ее сборка на уже готовой стартовой площадке) никогда не применялась ранее / © «Роскосмос»

Чтобы понять сложность задачи, стоит учитывать, что фермы кабины длиной 19 метров и массой около 17 тонн каждая. То есть они больше диаметра огневого проема и просто опустить их через него (не под углом) не вышло бы. Поэтому для разных частей ферм использовали стропы подвеса разной длины и, соответственно, с разной нагрузкой.

Сама запасная кабина пришла на Байконур чуть больше двух месяцев назад. После этого было подготовлено и покрашено 2350 квадратных метров конструкций, заменены все узлы креплений. Кроме этого заменили и отладили электрооборудование кабины, выполнено больше 250 метров сварных швов.

Типичные заголовки русскоязычных СМИ по поводу падения кабины 8У216. ЦЭНКИ удалось показать, насколько такая позиция далека от реальности / © RTVI

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отметил: «С завтрашнего дня начинаем подготовку к запуску грузового корабля «Прогресс», назначенному на 22 марта». Это значит, что ранее намеченные сроки полетов к МКС не пришлось сдвигать снова. Работы выглядят серьезным успехом, потому что ранее большинство наблюдателей оценивали сроки исправления проблем с кабиной обслуживания в многие месяцы, часто называли и сроки в год-два.

Случившееся трудно переоценить по значимости. Космодром Восточный пока не подходит для пилотируемых полетов, поэтому стартовая площадка №31 на Байконуре была и остается единственным местом для российских пилотируемых полетов. Любое серьезное происшествие здесь блокирует такие полеты до исправления ситуации.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
Комментарии

