Слушатели узнают, можно ли выжить в открытом космосе без скафандра?

Мифы про космос и технологические решения для них

О мероприятии

Космос кажется знакомым: мы видели его в сотнях фильмов, читали о нем в книгах, смотрели репортажи с МКС. Но так ли мы представляем его на самом деле?

Оказывается, многие «очевидные» факты — не более чем иллюзия. Павел Гайдук, заместитель заведующего научно-экспозиционным отделом Московского Музея космонавтики, много лет работает с настоящей космической техникой и знает, где заканчивается фантастика и начинается инженерия.

Лектор расскажет:

Температура за бортом: почему на орбите скорее жарко, чем холодно.

Как двигаться там, где не на что опереться, и почему фильмы врут.

Технологии, которые кажутся магией, но работают уже сегодня (и работали 60 лет назад).

И, конечно, главный вопрос: можно ли выжить в открытом космосе без скафандра?

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к.11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация