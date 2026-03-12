Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Спутники запечатлели одно из крупнейших и самых глубоких поверхностных озер Антарктиды
Ученые предполагают, что на Земле существует более 100 миллионов озер. Среди самых необычных — Унтерзее, одно из крупнейших и самых глубоких поверхностных озер Антарктиды, известное своей уникальной химией воды.
Его воды, скрытые под ледяным покровом, отличаются исключительно высоким содержанием растворенного кислорода, низкой концентрацией углекислого газа и сильно щелочной реакцией (высоким pH).
Основная часть воды в озере образуется из сезонных талых вод, стекающих с окраин расположенного поблизости ледника Анучина, который спускается на юг с горного массива Отто-фон-Грубер-Гебирге в регионе Земли Королевы Мод.
При средней годовой температуре около –10 °C озеро Унтерзее остается замерзшим круглый год, а его воды скрыты под несколькими метрами льда. Солнечный свет проникает через ледяной покров и слегка нагревает воду под ним, однако холодная поверхность и сильные ветры вызывают испарение и сублимацию, не позволяя льду заметно таять. Предполагается, что максимальная глубина озера достигает почти 170 метров.
Химический состав воды здесь необычен еще и потому, что это одно из немногих постоянно замерзших озер, где существует сообщество крупных конических строматолитов. Эти слоистые микробные рифовые структуры медленно растут вверх: фотосинтезирующие микроорганизмы — главным образом цианобактерии — улавливают осадочные частицы своими липкими поверхностями и формируют минеральные корки из карбоната кальция. Конические строматолиты, а также шпилеобразные и плоские формы этих микробных сообществ выделяют кислород, который накапливается под ледяным покровом, повышая его концентрацию в воде.
Астробиологи рассматривают это озеро как возможный аналог среды, в которой жизнь могла возникнуть или существовать на ледяных спутниках с подповерхностными океанами — таких как Европа и Энцелад — или даже на Марсе, где имеются полярные ледяные шапки и ледники.
Тем не менее, несмотря на кажущуюся стабильность условий, озеро иногда переживает резкие изменения. Во время полевых работ в 2019 году исследователи заметили повышение уровня воды. Команда ученых из Оттавского университета (Канада) позже проанализировала данные высот, полученные со спутника ICESat‑2, и подтвердила, что подъем уровня на два метра был вызван прорывным паводком из соседнего ледникового озера Оберзе.
Исследование также показало, что во время этого события в Унтерзее поступило около 17,5 миллиона кубических метров талой воды. Поток изменил уровень pH озера и пополнил его воды углекислым газом, что, вероятно, усилило продуктивность микробной жизни.
По мнению ученых, подобные периодические наводнения могут служить «биологическим стимулом» для других антарктических экосистем, испытывающих нехватку углекислого газа, и, возможно, даже для ледяных озер на древнем Марсе.
Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».
Сам факт наблюдения за квантовыми системами может перестроить их. Более того, чем больше частиц собрано в группу, тем сложнее произвести «чистое» считывание системы. Коллектив физиков нашел способ следить за крупной квантовой системой больше суток, не влияя на нее.
От никотина в современном мире погибает примерно вдвое больше людей, чем от алкоголя, и на порядок больше, чем от наркотиков. Одна из причин большей смертности в исключительно тяжелом процессе бросания при относительной легальности (в сравнении с наркотиками) самого источника зависимости. Новая научная работа показала, что есть достаточно необычный способ упростить отказ от курения.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
